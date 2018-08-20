Hue personal wireless lighting
Öneriler
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için

    White and Color Ambiance

    Lightstrip Outdoor 2 metre

    8718696804773

    Hue Bridge gerektirir

    • 1 x 2 metre lightstrip
    • Beyaz ve renkli ışık
    • Güç kaynağı ünitesi dahildir
    • Hue Bridge* ile akıllı kontrol
    Lightstrip Outdoor 2 metre

    Tamamen esnek, dış mekan kullanımına uygun 2 metrelik aydınlatma şeridini istediğiniz gibi bükebilir ve şekillendirebilirsiniz. Kıvrımlı bir dış mekan yolunu vurgulayın veya bir duvar ya da sütun çevresine dolayın; ürünle birlikte verilen klips ve vidaları kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.

    Technical Specifications

    Tasarım ve kaplama
    • Renk
      çok renkli
    • Renkler
      multi
    • Malzeme
      silikon
    Çevresel
    • Çalışma nemi
      5% <H<95% (yoğuşmasız)
    • Çalışma sıcaklığı
      -20°C ve 45°C arası
    Ekstra özellik/aksesuar dahildir
    • Renk değiştirme (LED)
      Evet
    • Dağınık ışık etkisi
      Evet
    • Kısılabilir
      Evet
    • Entegre LED
      Evet
    Garanti
    • 2 yıl
      Evet
    Lightstrip
    • Renk sıcaklığı
      2000-6500 K
    • Kesilebilirlik
      Hayır
    • Uzatılabilirlik
      Hayır
    • Giriş Gerilimi
      220V-240V
    • Maks. bekleme gücü
      0,5 W
    • Watt
      19 W
    • lumen çıkışı
      850 lm at 4000K
      740 lm at 2200K
      760 lm at 2700K
      900 lm at 6500K
    Güç tüketimi
    • Watt
      19 W
    Ürün boyutları ve ağırlığı
    • Uzunluk
      199 cm
    • Genişlik
      1,1 cm
    Servis
    • Garanti
      2 yıl
    Teknik spesifikasyonlar
    • Kullanım ömrü en fazla
      25.000 h
    • Ömür
      25000 h
    • IP koruma sınıfı kodu
      IP67
    • Koruma sınıfı
      II - çift yalıtımlı
    • Ekstra özellikler
      Diffused light effect
    Kutuda neler var?
    • Güç adaptörü
      1
    Ambalaj boyutları ve ağırlığı
    • EAN/UPC - ürün
      8718696804773
    • Net ağırlık
      0,950 kg
    • Brüt ağırlık
      1,170 kg
    • Yükseklik
      21,000 cm
    • Uzunluk
      9,600 cm
    • Genişlik
      21,000 cm
    • Malzeme numarası (12NC)
      929001818702
    Arka bahçenizi dış mekan aydınlatması ile güzelleştirin
    Arka bahçenizi dış mekan aydınlatması ile güzelleştirin

    Bahçenizin de eviniz kadar ışıltılı olmasını sağlamak elinizde. İster bahçe yolunu aydınlatın isterseniz verandanızın en sevdiğiniz kısmını spot lamba ile vurgulayın, 16 milyondan fazla renk ve 50.000'in üstünde sıcak ve soğuk beyaz ışık tonuyla evinizin dışını da tıpkı içi gibi özenle dekore edebilirsiniz.

    Şekillendirmeye ve bükmeye olanak tanıyan esnek aydınlatma şeridi
    Şekillendirmeye ve bükmeye olanak tanıyan esnek aydınlatma şeridi

    Tamamen esnek, dış mekan kullanımına uygun aydınlatma şeridini bükebilir, şekillendirebilir ve ışığını istediğiniz gibi vermesi için yönlendirebilirsiniz. Kıvrımlı bir dış mekan yolunu vurgulayın veya bir duvar ya da sütun çevresine dolayın; ürünle birlikte verilen klips ve vidaları kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.

    Hava koşullarına dayanıklı aydınlatma şeridi
    Hava koşullarına dayanıklı aydınlatma şeridi

    Dış mekana uygun aydınlatma şeridi, küçük su birikintilerinden saatlerce süren sağanak yağışlara kadar, tüm hava koşullarına dayanıklıdır.

    Kusursuz şekilde eşit dağılımlı, dağınık şeritli aydınlatma
    Kusursuz şekilde eşit dağılımlı, dağınık şeritli aydınlatma

    Philips Hue dış mekana uygun şeritli aydınlatma yayılan beyaz veya renkli ışığı dağıtan veya saçan özel bir kaplamaya sahiptir. Aydınlatma şeridini saklamanıza gerek kalmaz, gerek doğrudan gerekse dolaylı aydınlatma için kullanımda göreceğiniz tek şey var: ışığın saf hali.

    Güç kaynağı ve fiş dahildir
    Güç kaynağı ve fiş dahildir

    Bu birim paketi, bir lightstrip ve dış mekan güç kaynağı içerir ve başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Tek yapmanız gereken paketi açmak, istediğiniz yere kurmak ve çalıştırmaktır.

    Tam akıllı aydınlatma kontrolü için Hue Bridge'nize bağlanın
    Tam akıllı aydınlatma kontrolü için Hue Bridge'nize bağlanın

    Bu ürün, tam akıllı kontrolün ve özelliklerin kilidinin açılması için Hue Bridge ile bağlantı kurulmasını gerektirir. Philips Hue uygulamasını kullanarak ışıklarınızı kontrol edin, zamanlayıcılar, rutinler ayarlayın, ışık ekleyin kaldırın vb. *Hue Bridge ayrı olarak satılır

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