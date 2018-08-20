Hue Bridge gerektirir
Bahçenizin de eviniz kadar ışıltılı olmasını sağlamak elinizde. İster bahçe yolunu aydınlatın isterseniz verandanızın en sevdiğiniz kısmını spot lamba ile vurgulayın, 16 milyondan fazla renk ve 50.000'in üstünde sıcak ve soğuk beyaz ışık tonuyla evinizin dışını da tıpkı içi gibi özenle dekore edebilirsiniz.
Tamamen esnek, dış mekan kullanımına uygun aydınlatma şeridini bükebilir, şekillendirebilir ve ışığını istediğiniz gibi vermesi için yönlendirebilirsiniz. Kıvrımlı bir dış mekan yolunu vurgulayın veya bir duvar ya da sütun çevresine dolayın; ürünle birlikte verilen klips ve vidaları kullanarak aydınlatmayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
Dış mekana uygun aydınlatma şeridi, küçük su birikintilerinden saatlerce süren sağanak yağışlara kadar, tüm hava koşullarına dayanıklıdır.
Philips Hue dış mekana uygun şeritli aydınlatma yayılan beyaz veya renkli ışığı dağıtan veya saçan özel bir kaplamaya sahiptir. Aydınlatma şeridini saklamanıza gerek kalmaz, gerek doğrudan gerekse dolaylı aydınlatma için kullanımda göreceğiniz tek şey var: ışığın saf hali.
Bu birim paketi, bir lightstrip ve dış mekan güç kaynağı içerir ve başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Tek yapmanız gereken paketi açmak, istediğiniz yere kurmak ve çalıştırmaktır.
Bu ürün, tam akıllı kontrolün ve özelliklerin kilidinin açılması için Hue Bridge ile bağlantı kurulmasını gerektirir. Philips Hue uygulamasını kullanarak ışıklarınızı kontrol edin, zamanlayıcılar, rutinler ayarlayın, ışık ekleyin kaldırın vb. *Hue Bridge ayrı olarak satılır