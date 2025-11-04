Signe zemin ışığı
Signe lambaderle 16 milyon renkli ambiyansı, sıcaktan soğuk beyaza uzanan ışığı ve modern stili her odaya ekleyin. Bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabilir.
Ürün özellikleri
- Entegre LED
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Alüminyum
Malzeme
