Hue için Veri Bildirimi (“Veri Bildirimi”) - Avrupa

Sürüm: Eylül 2025

Bu Veri Bildirimi, Hue ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili belirli verilere nasıl erişebileceğinizi ve bunları nasıl paylaşabileceğinizi, hangi verilerin kapsandığını ve Avrupa'da bu verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır. Önemli ek ayrıntılar veya geçerli olabilecek istisnalar için Ekleri kontrol etmeyi unutmayın.

Biz, Hue ürün ve hizmetlerinin arkasındaki şirket olan Signify Netherlands B.V.'yiz ve adresimiz High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Hollanda'dır. Hakkımızda daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz – “Bize nasıl ulaşabilirsiniz” bölümünü kontrol edin.

“Siz” dediğimizde, Hue sisteminin “Yönetici” / “Sahibi” veya “Yetkili Kullanıcı”sını kastediyoruz – Hue Kullanım Koşulları'nın 2. bölümünü inceleyerek “Yönetici” / ‘Sahibi’ veya “Yetkili Kullanıcı” olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. “Yetkili Kullanıcı”ysanız, daha geniş erişim haklarına sahip olan ‘Yönetici’ / “Sahibi”nin aksine, kendi hesabınızla bağlantılı Veriler hariç, evinizdeki Hue ürünleri ve hizmetleri tarafından oluşturulan Verilere erişemezsiniz. Önemli bir not: Gerektiğinde, “Yönetici” / ‘Sahibi’ veya “Yetkili Kullanıcı” olduğunuzu doğrulamak için sizden bazı ayrıntılar ve bir Hue hesabı isteyebiliriz. Bu, Verilerinizi güvende tutmamıza ve doğru kişiyle paylaşıldığından emin olmamıza yardımcı olur.

Kişisel veriler için, Gizlilik Bildirimimiz geçerlidir ve bu Veri Bildiriminden önceliklidir.

Bu Veri Bildiriminde “Kolayca Erişilebilir Veriler” veya “Veri Sahibi” gibi belirli terimleri kullandığımızda, bunları AB Veri Yasasında tanımlandığı şekilde kullanıyoruz. Bu Veri Bildiriminin sonunda, bazı önemli terimleri açıklamaya yardımcı olacak bir Terimler Sözlüğü bulabilirsiniz. Bu tanımlar, bu Veri Bildiriminin geri kalanı gibi daha kolay anlaşılabilir olması için basitleştirilmiştir. Kesin yasal ifadeler için, her zaman AB Veri Yasası'ndaki tanımları kontrol edebilirsiniz.

1. Hangi veriler dahildir? (türü, formatı, toplama sıklığı ve hacmi)

Bu Veri Bildiriminde kapsanan Veriler Ek(ler)te belirtilmiştir ve Avrupa için geçerlidir – aksi belirtilmedikçe, bu Veri Bildiriminde “Veri” terimini “Kolayca Erişilebilir Veriler” için kullanıyoruz.

Verileri iki bölüme ayırdık: “Ürün Verileri” ve “İlgili Hizmet Verileri”.

Aşağıdaki tablo size ek bilgi vermektedir:

 

 

Ürün Verileri

İlgili Hizmet Verileri

Biçim

JSON

JSON

Toplama Sıklığı

Sistemin kullanımına bağlı olarak genellikle günde 10-100 veri öğesi

Sistemin kullanımına bağlı olarak genellikle günde 0-100 veri öğesi

Hacim

Genellikle günde 30-400 KB

Genellikle günde 0-400 KB

Sürekli ve Gerçek Zamanlı Veri Üretimi

Ürün verileri yalnızca olaylar meydana geldiğinde veya durumlar değiştiğinde üretilir.

 

2. Verileri nasıl saklıyoruz?

Verileri, aksi belirtilmedikçe, topladığımız tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle saklayacağız.

Bazı Hue ürünleri, Verileri uzaktaki bir sunucuda dolaylı olarak saklayabilir. Her bir Hue ürünü hakkında daha fazla bilgi için Ek-1'e bakın.

Ürünlerdeki veriler yalnızca geçici olarak saklanır ve yeni bir durum kaydedildiğinde üzerine yazılır. Üründe geçmiş veya günlükler kaydedilmez.

Verileri sakladığımızda, bunu bulut tabanlı sunucularda yaparız. Verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarabiliriz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik Bildirimimizdeki “Verilerinizi Ne Zaman Yurt Dışına Aktarıyoruz” bölümüne bakın.

3. Verilere nasıl erişebilir, paylaşabilir ve silebilirsiniz?

Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlayabilirsiniz. Doğrudan erişim, Ürün Verilerinizi gerçek zamanlı olarak almanızı sağlarken, dolaylı erişimde Verilerinizi (Hazır Veriler olarak) toplu bir dosyada e-posta yoluyla alırsınız. Çevrimiçi başvuru formumuzu kullanarak talepte bulunabilir ve tercih ettiğiniz erişim türünü seçebilirsiniz. Doğrudan erişim elde etmek için, Hue hesabına sahip bir “Yönetici” / “Sahip” olmanız gerekir, çünkü bu size evinizde oluşturulan tüm Ürün Verilerine erişim sağlar.

Ürün Verilerine doğrudan erişim için, neredeyse tüm Hue ürünlerimizin (Hue Sync Box hariç) Zigbee arayüzüne sahip olduğunu unutmayın. Zigbee protokolü https://csa-iot.org/ adresinde kamuya açıktır ve Hue ışıklarından ve aksesuarlarından Ürün Verilerine erişim sağlar — Philips Hue Bridge gerekmez. Ancak, bir Hue ürünü Philips Hue Bridge'e bağlıysa, Ürün Verilerine erişmenin en iyi yolu Philips Hue Bridge'in CLIP arayüzüdür (yerel olarak). Bu arayüzü, çevrimiçi başvuru formumuz aracılığıyla talebiniz üzerine size sunacağız. Ardından, Ürün Verilerini almak amacıyla API'ye erişme ve kullanma konusunda sınırlı, geri alınabilir, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak veriyoruz. Bu hak, alt lisans verme veya başkalarıyla erişimi paylaşma yeteneğini içermez. API'yi değiştiremez, uyarlayamaz veya değiştiremezsiniz; API'nin herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, dağıtamaz, paylaşamaz, görüntüleyemez, yayınlayamaz veya iletemezsiniz; ve/veya API'yi tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya API'den türev çalışmalar oluşturamazsınız. Bu hak, cihaz durumunu ve ayarlarını değiştirmek için API'yi kullanma yeteneğini içermez (ancak, elbette bunu da yapmak isterseniz, API'mızı “Geliştirici Amacı” için kullanmak üzere kaydolabilirsiniz – bkz. https://developers.meethue.com/). API ve iyileştirmeler veya değişiklikler dahil olmak üzere ilgili tüm materyaller, bizim (ve lisans verenlerimizin) mülkiyetinde kalır ve fikri mülkiyet kanunları ile korunur. API'yi kanunları veya mahkeme kararlarını ihlal edecek veya bize veya başkalarına zarar verebilecek şekilde kullanamazsınız. Kötü amaçlı yazılım, virüs veya diğer zararlı bileşenleri sisteme sokamaz veya sistemlerimizin güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. API'ye kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız erişim garantisi vermediğimizi lütfen unutmayın.

Hue Bridge'e bağlı Hue ürünlerinden elde ettiğiniz Ürün Verilerinizi doğrudan erişim yoluyla Avrupa'daki bir kişiye (“üçüncü taraf”) paylaşmak istiyorsanız, sorun yok — çok basit! Aşağıdaki kolay adımları izleyin:

Adım 1: Üçüncü tarafa https://developers.meethue.com/ adresini ziyaret etmesini isteyin.

Adım 2: Üçüncü tarafın kayıt olması ve o sayfadaki talimatları izlemesi gerekir.

Adım 3: Kayıt olduktan sonra, üçüncü taraf bulut-bulut entegrasyon kimlik bilgileri için başvurabilir.

Adım 4: Ürün Verilerinize erişim izninizi almak için şu adımlar izlenir:

    · Üçüncü taraf bir yetkilendirme isteği bağlantısı oluşturabilir.

    · Bu bağlantı ile Hue hesabınıza giriş yapabilir ve üçüncü tarafa erişim izni verebilirsiniz.

Adım 5: İzin verdiğinizde, üçüncü tarafa erişim izni verilir ve API'yi kullanarak Ürün Verilerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir.

Hue hesabınız üzerinden (https://www.philips-hue.com/account adresinden giriş yapın) veri paylaşımının sonlandırılmasını her zaman talep edebilirsiniz.

Ürün Verilerinizi elde etmek için API'lerimizi kullanmak, üçüncü tarafa Ürün Verilerinizi elde etme hakkı vermek ve tüm Hue kullanıcıları için haklarımızı ve Hue sistemini korumak amacıyla belirli şartlara (yukarıdaki 2. adımda üçüncü tarafça kabul edilecek) tabidir.

Verilerinizin (Hazır Veriler olarak) dolaylı erişim yoluyla üçüncü bir tarafa iletilmesini istiyorsanız, çevrimiçi başvuru formumuzda bu seçeneği işaretleyerek bize bildirebilirsiniz.

Yalnızca talep ettiğiniz veya yetkilendirdiğiniz Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini, bunları kullanmak için gerekli bilgileri (ör. meta veriler) dahil olmak üzere aktaracağız. Açık rızanız olmadan kişisel verilerinizi paylaşmayacağız. Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini paylaştığınız kişilerle, bu verileri korumak ve sorumlu bir şekilde kullanmak için anlaşmalısınız. Örneğin, bu verileri uygun güvenlik önlemleriyle korumaları ve yalnızca sizden aldıkları hizmet için kullanmaları gerekir. Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini Hue ürünleriyle rekabet eden ürünler geliştirmek için kullanamazlar ve Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini yetkili olmayan kişilere satamaz veya paylaşamazlar.

Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini sorumlu bir şekilde kullanmayı ve zararlı şekillerde paylaşmamayı kabul edersiniz.

Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini paylaşmak size hiçbir maliyeti olmayacaktır.

Verilerinizi silmek mi istiyorsunuz?

Verilerin türüne göre bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Veriler (Hazır Veriler): Hue uygulamanızdaki ayarlar menüsünden veya Philips Hue web sitesinden Hue hesabınızı silebilirsiniz. Ayrıca bize bir gizlilik silme talebi gönderebilirsiniz.
  • Cihazdaki veriler için: Hue ürününüzü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
  • Hue uygulamalarınızda yerel olarak depolanan veriler için: Uygulamayı kaldırmanız yeterlidir.

4. Verileri nasıl kullanıyoruz?

Hue Kullanım Koşulları'nın 3b bölümünde, bizim ve Signify grubu iştiraklerimizin Verileri nasıl kullandığımızı açıklıyoruz. Verileri yalnızca burada açıklanan şekilde üçüncü taraflarla paylaşacağız.

5. Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Herhangi bir sorunuz varsa veya desteğe ihtiyacınız varsa, https://www.philips-hue.com/support adresinden ekibimize ulaşabilirsiniz.

Dikkat—Her zaman Veri Sahibi biz olmayabiliriz. Hue ürünlerinizi bağlamak için üçüncü taraf bir sistem kullanıyorsanız, bu üçüncü taraf bizim yerimize Veri Sahibi olabilir. Bu durumda, erişim haklarınızı bu üçüncü taraf nezdinde kullanmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için Ek(ler)e bakın.

6. Veriler herhangi bir ticari sır içerir mi?

Ticari sırrı, bir ürün veya hizmeti üretme şeklimiz gibi benzersiz bir şey olarak düşünün. Bu, başkalarının bizimle rekabet etmek için kullanmaması için korumak istediğimiz değerli bir şeydir. Bazı Veriler ticari sırlar içerebilir. Bu durum söz konusuysa, size bilgi vereceğiz ve ticari sır Signify Holding B.V.'ye aittir.

7. Şikayetler ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Verilerin işlenmesine ilişkin uygulamalarımızla ilgili olarak, ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

8. Bu ne kadar süre geçerli olacak?

Hue ürünlerini ve hizmetlerini “Yönetici”, ‘Sahip’ veya “Yetkili Kullanıcı” olarak aktif olarak kullandığınız sürece, erişim ve paylaşım haklarınızı koruyacaksınız. Bu, verileri ne kadar süreyle sakladığımıza da bağlıdır.

Zaman zaman, örneğin ürünler, hizmetler veya verilerde değişiklik olması durumunda, bu Veri Bildirimini güncelleyebiliriz. Böyle bir durumda, güncellenen Veri Bildirimini Philips Hue web sitemizde yayınlayacağız.

9. Veri Yasası Terimler Sözlüğü

Bu Veri Bildiriminde kullanılan temel terimleri anlamak için aşağıdaki Sözlüğümüzü inceleyin. Unutmayın: Bu tanımları daha kolay anlaşılır hale getirmek için basitleştirdik. Resmi yasal metin için AB Veri Yasasını inceleyebilirsiniz.

a.     Bağlı Ürün: Bu, akıllı bir cihaz anlamına gelir; yani, nasıl kullandığınız veya çevresinde neler olup bittiği hakkında bilgi toplayan ve bu bilgileri internet üzerinden, kablosuz ağ aracılığıyla veya doğrudan cihazdan paylaşabilen bir cihaz. Bu Veri Bildiriminde Hue ürününden bahsettiğimizde, Bağlı Ürün'den bahsediyoruz.

b.     Veri Sahibi: Bu, bizim gibi, Hue ürünlerinizden veya hizmetlerinizden Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini toplayan taraftır. Yasa veya sizinle yaptığımız anlaşmaya göre bu verileri kullanma veya paylaşma iznimiz olduğunda, Veri Sahibi biziz.

c.     Avrupa: Bu Veri Bildirimi, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için geçerlidir. AB'de kullanıma sunulan Hue ürünlerini ve hizmetlerini kullanıyorsanız, bu Veri Bildirimi sizin için geçerlidir.

d.     Ürün Verileri: Bu, Hue ürününüzü kullandığınızda ürünün oluşturduğu bilgilerdir; örneğin, ürünün ne zaman açılıp kapatıldığı veya ne sıklıkla kullanıldığı gibi. Bu veriler, ürünün internet üzerinden, kablosuz ağ aracılığıyla veya doğrudan cihazdan paylaşmak üzere tasarlanmış verileridir. Bu verilere siz, biz veya bazen üçüncü taraflar erişebilir.

e.     Kolayca Erişilebilir Veriler: Bu, Hue ürününüzden veya ilgili hizmetlerden bulutumuzda zaten bulunan verileridir; örneğin, ürünün nasıl kullanıldığı veya ayarları gibi. Bu verilere erişmemize izin verilmiştir ve karmaşık adımlar atmadan kolayca ulaşabiliriz.

f.     İlgili Hizmet: Bu, Hue ürününüzün düzgün çalışması için gerekli olan dijital parçalar (uygulamalar veya yazılımlar gibi) anlamına gelir. Bunların bir kısmı ürünü satın aldığınızda ürünle birlikte gelir ve bunlar olmadan ürününüz olması gerektiği gibi çalışmayabilir. Diğer durumlarda, ürününüzün çalışma şeklini yükseltmek veya ayarlamak için daha sonra (bizim tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça) eklenebilir. Bu Veri Bildiriminde Hue hizmetlerinden veya uygulamalarından bahsettiğimizde, İlgili Hizmetten söz ediyoruz.

g.     İlgili Hizmet Verileri: Bu, Hue ürününüze bağlı hizmetleri kullandığınızda (uygulamayı kullanmak, rutinler ayarlamak veya otomasyonları etkinleştirmek gibi) oluşturulan dijital izdir. Bu, kasıtlı olarak yaptığınız işlemleri (ayarları değiştirmek gibi) ve hizmeti kullanırken arka planda gerçekleşen işlemleri içerir.

Ek-1 Bağlı Ürünler (Hue ürünleri)

 

Ürün Veri Türü

Verileri uzak bir sunucuda depolama yeteneği

Anahtarlar

Düğme basışları, pil seviyesi, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Evet, dolaylı olarak.

 

Not: Bağlı Ürünler, bir ağ geçidi/köprü/kontrol cihazı aracılığıyla bir bulut arka ucuna bağlanabilir, örneğin Philips Hue Bridge, diğer Zigbee-IP köprüleri, Matter sınır yönlendiricisi, Amazon Alexa, Google Home veya Apple Home cihazı, akıllı telefon uygulaması ve diğerleri[1].

Motion Sensors

 Hareket, sıcaklık², ışık seviyesi[2], pil seviyesi, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Açma/Kapama Sensörleri

Açma-kapama, kurcalama algılama, pil seviyesi, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Işıklar

Açma/kapama, parlaklık seviyesi, renk sıcaklığı, renk, dinamikler, ağ parametreleri, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Işık ve anahtarları olan cihazlar

Yukarıdaki ışıklar ve anahtar bölümlerinde listelenen verilerin toplamı

Akıllı Fiş

Açma/kapama, ağ parametreleri, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Çan sesi

Ses açma/kapama, ses seviyesi, ses tanımlayıcı, süre, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Bridge

Işık, oda, bölge, sahne, eğlence alanı, hareket alanı, cihaz, otomasyon ve bağlantı düğmesi ile ilgili ayarlar ve durumlar, bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Evet

Kamera ve Kapı Zili

Video, görüntü ve ses verileri,

hareket, nesne ve ses algılama olayları, pil seviyesi (pille çalışan kameralar için), bağlantı durumu, düğme basışları (kapı zili için), cihaz yapılandırması

Evet

Hue Sync Box

Işık senkronizasyonu açma/kapama, giriş, mod, süre gibi kullanım verileri; bağlantı durumu, cihaz yapılandırması

Evet

 

 

[1] Bağlı Ürünler, Philips Hue Bridge dışındaki bir üçüncü taraf ağ geçidi/köprü/kontrol cihazı ile kullanıldığında Signify veri sahibi değildir.

[2] Hareket sensörleri, sıcaklık ve ışık seviyesini sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçebilir.

Ek-2 İlgili Hizmetler (Hue hizmetleri)

 

İlgili Hizmet Veri Türü

Hue Uygulaması[3]

Uygulamanın ışık kontrolü, sahne indirme, oluşturma ve kullanımı, otomasyonlar, Hue Secure, (eğlence) ışık senkronizasyonu ve Hue sistem yapılandırmaları için nasıl kullanıldığına ilişkin veriler

Hue Sync TV Uygulaması3

Işık senkronizasyonu açma/kapama, mod, süre gibi kullanım verileri; bağlantı durumu, uygulama yapılandırması

PC Uygulaması3

Hue Güvenli Bulut Hizmetleri3

Hue Secure hizmetlerinin, alarmın devreye alınması/devreden çıkarılması, canlı görüntüleme ve video klip görüntüleme ile ilgili olaylar, push bildirimleri dahil güvenlik olayları, zaman çizelgesi, (ışık) alarmı, kolay kullanım durumları için Bridge'e gönderilen olaylar, güvenlik ve kamera yapılandırma ayarları ile ilgili nasıl kullanıldığına dair veriler.

Genel Hue Bulut Hizmetleri3

Bridge'in keşfedilmesini ve uygulamaların ve hizmetlerin (üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetler dahil) bulut üzerinden Bridge'e bağlanmasını sağlayan veriler. Cihaz yönetimi, IP adresine dayalı coğrafi konum belirleme, hesap ve Ev ile ilgili veriler

 

[3] Veri miktarı, kullanıcının isteğe bağlı analiz verilerinin toplanmasına verdiği onaya bağlıdır.

