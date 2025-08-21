3. Verilere nasıl erişebilir, paylaşabilir ve silebilirsiniz?
Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlayabilirsiniz. Doğrudan erişim, Ürün Verilerinizi gerçek zamanlı olarak almanızı sağlarken, dolaylı erişimde Verilerinizi (Hazır Veriler olarak) toplu bir dosyada e-posta yoluyla alırsınız. Çevrimiçi başvuru formumuzu kullanarak talepte bulunabilir ve tercih ettiğiniz erişim türünü seçebilirsiniz. Doğrudan erişim elde etmek için, Hue hesabına sahip bir “Yönetici” / “Sahip” olmanız gerekir, çünkü bu size evinizde oluşturulan tüm Ürün Verilerine erişim sağlar.
Ürün Verilerine doğrudan erişim için, neredeyse tüm Hue ürünlerimizin (Hue Sync Box hariç) Zigbee arayüzüne sahip olduğunu unutmayın. Zigbee protokolü https://csa-iot.org/ adresinde kamuya açıktır ve Hue ışıklarından ve aksesuarlarından Ürün Verilerine erişim sağlar — Philips Hue Bridge gerekmez. Ancak, bir Hue ürünü Philips Hue Bridge'e bağlıysa, Ürün Verilerine erişmenin en iyi yolu Philips Hue Bridge'in CLIP arayüzüdür (yerel olarak). Bu arayüzü, çevrimiçi başvuru formumuz aracılığıyla talebiniz üzerine size sunacağız. Ardından, Ürün Verilerini almak amacıyla API'ye erişme ve kullanma konusunda sınırlı, geri alınabilir, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak veriyoruz. Bu hak, alt lisans verme veya başkalarıyla erişimi paylaşma yeteneğini içermez. API'yi değiştiremez, uyarlayamaz veya değiştiremezsiniz; API'nin herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, dağıtamaz, paylaşamaz, görüntüleyemez, yayınlayamaz veya iletemezsiniz; ve/veya API'yi tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya API'den türev çalışmalar oluşturamazsınız. Bu hak, cihaz durumunu ve ayarlarını değiştirmek için API'yi kullanma yeteneğini içermez (ancak, elbette bunu da yapmak isterseniz, API'mızı “Geliştirici Amacı” için kullanmak üzere kaydolabilirsiniz – bkz. https://developers.meethue.com/). API ve iyileştirmeler veya değişiklikler dahil olmak üzere ilgili tüm materyaller, bizim (ve lisans verenlerimizin) mülkiyetinde kalır ve fikri mülkiyet kanunları ile korunur. API'yi kanunları veya mahkeme kararlarını ihlal edecek veya bize veya başkalarına zarar verebilecek şekilde kullanamazsınız. Kötü amaçlı yazılım, virüs veya diğer zararlı bileşenleri sisteme sokamaz veya sistemlerimizin güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. API'ye kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız erişim garantisi vermediğimizi lütfen unutmayın.
Hue Bridge'e bağlı Hue ürünlerinden elde ettiğiniz Ürün Verilerinizi doğrudan erişim yoluyla Avrupa'daki bir kişiye (“üçüncü taraf”) paylaşmak istiyorsanız, sorun yok — çok basit! Aşağıdaki kolay adımları izleyin:
Adım 1: Üçüncü tarafa https://developers.meethue.com/ adresini ziyaret etmesini isteyin.
Adım 2: Üçüncü tarafın kayıt olması ve o sayfadaki talimatları izlemesi gerekir.
Adım 3: Kayıt olduktan sonra, üçüncü taraf bulut-bulut entegrasyon kimlik bilgileri için başvurabilir.
Adım 4: Ürün Verilerinize erişim izninizi almak için şu adımlar izlenir:
· Üçüncü taraf bir yetkilendirme isteği bağlantısı oluşturabilir.
· Bu bağlantı ile Hue hesabınıza giriş yapabilir ve üçüncü tarafa erişim izni verebilirsiniz.
Adım 5: İzin verdiğinizde, üçüncü tarafa erişim izni verilir ve API'yi kullanarak Ürün Verilerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir.
Hue hesabınız üzerinden (https://www.philips-hue.com/account adresinden giriş yapın) veri paylaşımının sonlandırılmasını her zaman talep edebilirsiniz.
Ürün Verilerinizi elde etmek için API'lerimizi kullanmak, üçüncü tarafa Ürün Verilerinizi elde etme hakkı vermek ve tüm Hue kullanıcıları için haklarımızı ve Hue sistemini korumak amacıyla belirli şartlara (yukarıdaki 2. adımda üçüncü tarafça kabul edilecek) tabidir.
Verilerinizin (Hazır Veriler olarak) dolaylı erişim yoluyla üçüncü bir tarafa iletilmesini istiyorsanız, çevrimiçi başvuru formumuzda bu seçeneği işaretleyerek bize bildirebilirsiniz.
Yalnızca talep ettiğiniz veya yetkilendirdiğiniz Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini, bunları kullanmak için gerekli bilgileri (ör. meta veriler) dahil olmak üzere aktaracağız. Açık rızanız olmadan kişisel verilerinizi paylaşmayacağız. Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini paylaştığınız kişilerle, bu verileri korumak ve sorumlu bir şekilde kullanmak için anlaşmalısınız. Örneğin, bu verileri uygun güvenlik önlemleriyle korumaları ve yalnızca sizden aldıkları hizmet için kullanmaları gerekir. Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini Hue ürünleriyle rekabet eden ürünler geliştirmek için kullanamazlar ve Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini yetkili olmayan kişilere satamaz veya paylaşamazlar.
Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini sorumlu bir şekilde kullanmayı ve zararlı şekillerde paylaşmamayı kabul edersiniz.
Ürün Verilerini ve İlgili Hizmet Verilerini paylaşmak size hiçbir maliyeti olmayacaktır.
Verilerinizi silmek mi istiyorsunuz?
Verilerin türüne göre bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:
- Veriler (Hazır Veriler): Hue uygulamanızdaki ayarlar menüsünden veya Philips Hue web sitesinden Hue hesabınızı silebilirsiniz. Ayrıca bize bir gizlilik silme talebi gönderebilirsiniz.
- Cihazdaki veriler için: Hue ürününüzü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Hue uygulamalarınızda yerel olarak depolanan veriler için: Uygulamayı kaldırmanız yeterlidir.