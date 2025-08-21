Sürüm: Eylül 2025

Bu Veri Bildirimi, Hue ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili belirli verilere nasıl erişebileceğinizi ve bunları nasıl paylaşabileceğinizi, hangi verilerin kapsandığını ve Avrupa'da bu verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır. Önemli ek ayrıntılar veya geçerli olabilecek istisnalar için Ekleri kontrol etmeyi unutmayın.

Biz, Hue ürün ve hizmetlerinin arkasındaki şirket olan Signify Netherlands B.V.'yiz ve adresimiz High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Hollanda'dır. Hakkımızda daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz – “Bize nasıl ulaşabilirsiniz” bölümünü kontrol edin.

“Siz” dediğimizde, Hue sisteminin “Yönetici” / “Sahibi” veya “Yetkili Kullanıcı”sını kastediyoruz – Hue Kullanım Koşulları'nın 2. bölümünü inceleyerek “Yönetici” / ‘Sahibi’ veya “Yetkili Kullanıcı” olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. “Yetkili Kullanıcı”ysanız, daha geniş erişim haklarına sahip olan ‘Yönetici’ / “Sahibi”nin aksine, kendi hesabınızla bağlantılı Veriler hariç, evinizdeki Hue ürünleri ve hizmetleri tarafından oluşturulan Verilere erişemezsiniz. Önemli bir not: Gerektiğinde, “Yönetici” / ‘Sahibi’ veya “Yetkili Kullanıcı” olduğunuzu doğrulamak için sizden bazı ayrıntılar ve bir Hue hesabı isteyebiliriz. Bu, Verilerinizi güvende tutmamıza ve doğru kişiyle paylaşıldığından emin olmamıza yardımcı olur.

Kişisel veriler için, Gizlilik Bildirimimiz geçerlidir ve bu Veri Bildiriminden önceliklidir.

Bu Veri Bildiriminde “Kolayca Erişilebilir Veriler” veya “Veri Sahibi” gibi belirli terimleri kullandığımızda, bunları AB Veri Yasasında tanımlandığı şekilde kullanıyoruz. Bu Veri Bildiriminin sonunda, bazı önemli terimleri açıklamaya yardımcı olacak bir Terimler Sözlüğü bulabilirsiniz. Bu tanımlar, bu Veri Bildiriminin geri kalanı gibi daha kolay anlaşılabilir olması için basitleştirilmiştir. Kesin yasal ifadeler için, her zaman AB Veri Yasası'ndaki tanımları kontrol edebilirsiniz.