非常灵活：塑形、弯曲和延伸

飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。