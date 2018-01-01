Hue personal wireless lighting
建议
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能
    无限可能

    飞利浦 秀 白色和彩色光氛围灯

    Lightstrip Plus 延长灯带

    6947830476336

    需要一个 Hue 桥接器

    • 1 米延长灯带
    • 白光和彩光
    Lightstrip Plus 延长灯带

    飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。使用飞利浦 秀 灯带1米延展装延伸基础装长度，以增加覆盖面积。您可以将灯带塑造成任何形状，并将其固定到任何硬质表面，即可享受高亮度的输出。

    技术规格参数

    设计和外观
    • 颜色
      彩色
    • 材料
      硅胶
    环境
    • 工作湿度
      5% <H<95%（非冷凝）
    • 工作温度
      -20°C 至 45°C
    随附其他功能/附件
    • 色彩变幻 (LED)
    • 漫射光效果
    • 可调亮度
    • 集成 LED
    保修
    • 2 年
    灯带
    • 色温
      2000-6500 K
    • 裁剪功能
    • 可延展性
    • 输入电压
      100V-240V
    • 最大工作功率
      20.5 W
    • 最大待机功率
      0.1 W
    • 总输出亮度
      灯具：950
      包含延长灯带：1600
    • 额定功率
      11.5 W
    功耗
    • 额定功率
      11.5 W
    服务
    • 保修
      2 年
    技术规格
    • 使用寿命长达
      25,000 小时
    • 寿命
      25000 h
    • IP 码
      IP20
    • 保护级别
      II - 双重绝缘
    包装盒内物品：
    • 1 米 Lightstrip（延长）
      1
    • 角连接器电缆
      1
    包装尺寸和重量
    • EAN/UPC - 产品
      6947830430253
    • 净重
      0.090 kg
    • 毛重
      0.150 kg
    • 高度
      21.000 cm
    • 长度
      5.000 cm
    • 宽度
      10.500 cm
    • 材料编号 (12NC)
      915005240301
    使用 1 米的延展装灯带，延长你的飞利浦 秀灯带
    使用 1 米的延展装灯带，延长你的飞利浦 秀灯带

    用长度为 1 米的延展灯带，延伸飞利浦 秀 灯带基础装，增加覆盖面积，扩大应用范围。

    最多延长 10 米
    最多延长 10 米

    使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。

    非常灵活：塑形、弯曲和延伸
    非常灵活：塑形、弯曲和延伸

    飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。

    需要使用飞利浦 秀 灯带基础装和飞利浦 秀 桥接器
    需要使用飞利浦 秀 灯带基础装和飞利浦 秀 桥接器

    本产品仅可用于延伸飞利浦 秀 灯带2米基础装，并且需要连接飞利浦 秀 桥接器。

    借助飞利浦 Hue，让电影和音乐跃然眼前

    让您在房间里尽享电视观看体验。下载第三方飞利浦Hue应用程序，探索利浦 秀 为您呈现的惊艳效果。您也可以使灯光与您喜爱的音乐同步，尽情畅享每一个节拍。将房间变成舞池，感受灯光与音乐的融合。下载第三方飞利浦Hue应用程序，打开飞利浦 秀 开始派对狂欢吧。

    营造身临其境的游戏体验

    提升您的游戏体验。飞利浦 秀 灯带可以与游戏场景同步，带来身临其境的游戏体验。灯光会对游戏中的事件做出响应，用光升级游戏体验，真正劲爆！

    连接上飞利浦Hue
    Philips
    选择国家/地区
    中国大陆 - 中文
    选择国家
    中国 - 中文
    ©2019-2020 Signify Holding. 保留所有权利。