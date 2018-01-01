需要一个 Hue 桥接器
用长度为 1 米的延展灯带，延伸飞利浦 秀 灯带基础装，增加覆盖面积，扩大应用范围。
使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。
飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。
本产品仅可用于延伸飞利浦 秀 灯带2米基础装，并且需要连接飞利浦 秀 桥接器。
让您在房间里尽享电视观看体验。下载第三方飞利浦Hue应用程序，探索利浦 秀 为您呈现的惊艳效果。您也可以使灯光与您喜爱的音乐同步，尽情畅享每一个节拍。将房间变成舞池，感受灯光与音乐的融合。下载第三方飞利浦Hue应用程序，打开飞利浦 秀 开始派对狂欢吧。
提升您的游戏体验。飞利浦 秀 灯带可以与游戏场景同步，带来身临其境的游戏体验。灯光会对游戏中的事件做出响应，用光升级游戏体验，真正劲爆！