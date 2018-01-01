Hue personal wireless lighting
建议
    无限可能
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    飞利浦 秀 白色和彩色光氛围灯

    Lightstrip Plus

    6947830476329

    需要一个 Hue 桥接器

    • 2 米
    • 白光和彩光
    Lightstrip Plus

    将飞利浦 秀 灯带2米基础装加入飞利浦 秀 系统，既可将它安装在吧台或橱柜下，也可安装在娱乐系统后，营造身临其境的体验。飞利浦 秀 灯带可以灵活地弯曲、裁剪和延伸，满足各种应用场合需求。

    技术规格参数

    设计和外观
    • 颜色
      彩色
    • 材料
      硅胶
    环境
    • 工作湿度
      5% <H<95%（非冷凝）
    • 工作温度
      -20°C 至 45°C
    随附其他功能/附件
    • 色彩变幻 (LED)
    • 漫射光效果
    • 可调亮度
    • 集成 LED
    保修
    • 2 年
    灯带
    • 色温
      2000-6500 K
    • 裁剪功能
    • 可延展性
    • 输入电压
      100V-240V
    • 最大工作功率
      20.5 W
    • 最大待机功率
      0.1 W
    • 总输出亮度
      灯具：1600
      包含延长灯带：1600
    • 额定功率
      20 W
    功耗
    • 额定功率
      19 W
    产品尺寸和重量
    • 长度
      200 cm
    服务
    • 保修
      2 年
    技术规格
    • 使用寿命长达
      25,000 小时
    • 寿命
      25000 h
    • IP 码
      IP20
    • 保护级别
      II - 双重绝缘
    包装盒内物品：
    • 电源适配器
      1
    • 电源适配器 Lightstrip
      1
    包装尺寸和重量
    • EAN/UPC - 产品
      6947830430246
    • 净重
      0.280 kg
    • 毛重
      0.400 kg
    • 高度
      21.000 cm
    • 长度
      5.000 cm
    • 宽度
      21.000 cm
    • 材料编号 (12NC)
      915005240201
    非常灵活：塑形、弯曲和延伸
    非常灵活：塑形、弯曲和延伸

    飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。

    最多延长 10 米
    最多延长 10 米

    使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。

    高亮度输出：1600 流明
    高亮度输出：1600 流明

    凭借 1600 流明的高亮度输出以及灯光全覆盖，无论是作为装饰照明光源还是功能性照明光源，飞利浦 秀 灯带都能提供充足照明。

    需要一个飞利浦 Hue 桥
    需要一个飞利浦 Hue 桥

    将您的飞利浦 秀 照明设备与桥接器相连，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 使用智能手机或平板电脑控制照明光线。

    提供 1600 万种富有创意的颜色
    提供 1600 万种富有创意的颜色

    控制光线且可从 1600 万种颜色中进行选择，以即时更换您房间的观感和氛围。只需轻触按钮即可设置场景。使用您喜爱的照片并飞溅灯光效果重现特别瞬间。保存您喜爱的灯光设置且可随时用手指轻轻一点，即可让喜爱的色彩一点即出

    使灯光与音乐和电影同步
    使灯光与音乐和电影同步

    可让您在整个房间中尽享电视观看体验或使灯光与您喜爱的音乐同步，体验灯光是如何随着节奏变换的。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。

    照亮您的游戏
    照亮您的游戏

    提升您的游戏体验。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。

    自然入眠，轻柔唤醒
    自然入眠，轻柔唤醒

    Philips Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽地开始新的一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。

    提供暖白色到冷白色光，营造属于您的氛围
    提供暖白色到冷白色光，营造属于您的氛围

    提供暖白色到冷白色光，可营造属于任何时刻的氛围并装饰您的家居环境。全年尽享不同灯光模式，无论是如春风般的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光。

    放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围
    放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围

    灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 秀 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。略过早间咖啡，在明亮的冷白光中开始新的一天，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您全神贯注。或者为您提供柔和的白光，让您放松，完美地结束一天的生活。

    智能控制，在家或外出时均可控制
    智能控制，在家或外出时均可控制

    无论您身在何处，应用于苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统的飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 都可以让您远程控制灯。检查一下您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可将灯开启。

    设置计时器，使用更方便
    设置计时器，使用更方便

    通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，您可在外出时模拟在家的照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的灯光效果。当然，您也可以让灯光在夜间慢慢关闭，从此再也无需担心忘记关灯。

    免安装调光
    免安装调光

    使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。

    通过语音进行控制
    通过语音进行控制

    飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，您可以通过语音进行照明开启和调光，营造你喜爱的氛围。打开和关闭您的灯。甚至可以恢复预设场景，更改颜色等等，无需按钮操作即可语音实现多样功能。

    连接上飞利浦Hue
    Philips
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