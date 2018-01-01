放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围

灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 秀 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。略过早间咖啡，在明亮的冷白光中开始新的一天，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您全神贯注。或者为您提供柔和的白光，让您放松，完美地结束一天的生活。