需要一个 Hue 桥接器
飞利浦 秀 灯带是非常灵活的照明光源。您几乎可以将灯带塑造成任意形状，并使用背面的粘性胶带，将其固定到任何硬质表面。如有必要，您还可以在剪刀标记处将飞利浦 秀 灯带裁剪为相应长度飞利浦 秀 灯带可运用于家具上、凹槽内或厨柜下，还可以通过间接的柔光勾勒出结构线条。飞利浦 秀 灯带是一款用途广泛、经久耐用的光源，它将为您的房间带来无限生机。
使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。
凭借 1600 流明的高亮度输出以及灯光全覆盖，无论是作为装饰照明光源还是功能性照明光源，飞利浦 秀 灯带都能提供充足照明。
将您的飞利浦 秀 照明设备与桥接器相连，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 使用智能手机或平板电脑控制照明光线。
控制光线且可从 1600 万种颜色中进行选择，以即时更换您房间的观感和氛围。只需轻触按钮即可设置场景。使用您喜爱的照片并飞溅灯光效果重现特别瞬间。保存您喜爱的灯光设置且可随时用手指轻轻一点，即可让喜爱的色彩一点即出
可让您在整个房间中尽享电视观看体验或使灯光与您喜爱的音乐同步，体验灯光是如何随着节奏变换的。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。
提升您的游戏体验。下载第三方应用程序并了解您可以使用飞利浦 秀 实现的出色效果。
Philips Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽地开始新的一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。
提供暖白色到冷白色光，可营造属于任何时刻的氛围并装饰您的家居环境。全年尽享不同灯光模式，无论是如春风般的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光。
灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 秀 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。略过早间咖啡，在明亮的冷白光中开始新的一天，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您全神贯注。或者为您提供柔和的白光，让您放松，完美地结束一天的生活。
无论您身在何处，应用于苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统的飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 都可以让您远程控制灯。检查一下您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可将灯开启。
通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，您可在外出时模拟在家的照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的灯光效果。当然，您也可以让灯光在夜间慢慢关闭，从此再也无需担心忘记关灯。
使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。
飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，您可以通过语音进行照明开启和调光，营造你喜爱的氛围。打开和关闭您的灯。甚至可以恢复预设场景，更改颜色等等，无需按钮操作即可语音实现多样功能。