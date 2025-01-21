*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
入门套件：3 个 E27 智能灯泡 (800)
飞利浦 Hue White and Color Ambiance 入门套装包含 3 个彩色光智能灯泡和 1 个 Hue 桥接器，功能多样且完全可控，支持 Hue 应用程序，便于您为各种房间添光加彩，营造适宜的氛围。
产品亮点
- 白色和彩色氛围
- 高达 800 流明*
- 通过蓝牙即时控制
- 通过应用程序或语音进行控制*
- 随附 Hue 桥接器
从暖色到冷白色智能调光，营造恰如其分的氛围
使用从暖光至冷白色光范围内超过 50,000 种光色，在一天当中的不同时间营造出适合工作、休闲或休息的恰当氛围。在清晨起床时，您可使用充满活力的冷白色光开始美好的一天；在夜晚休息时，您可使用恬静的暖黄色光放松身心。
玩转智能彩色光
使用 Philips Hue 探索无限可能：它拥有超过 1600 万种颜色，可以轻松切换家居氛围，为您打造理想的派对空间、生动的睡前故事场景以及更多精彩场景。您可以随时使用预设的彩色灯光场景营造出夏日的感觉，或者使用您自己的照片再现难忘的时刻。
将电影、电视节目、音乐和游戏与智能灯具同步
将屏幕上的内容或音乐节拍与智能灯具同步，打造不同凡响的娱乐氛围。* 选择您希望将灯具与电影、音乐（包括我们的 Spotify 集成！）、电视节目或游戏进行同步的方式，尽享娱乐区域内彩灯联动的斑斓效果。 * 需要 Hue Bridge
智能灯助您自然醒来，安然入眠
连接 Hue 并转到 Hue Bridge，启动唤醒程序便可让灯光模拟清晨日出效果，在预设的时间缓慢调亮，帮助您神清气爽地开始新的一天。晚上，您可设置入睡程序，让暖白色灯光逐渐变暗，帮助您整晚安眠。