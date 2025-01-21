从暖色到冷白色智能调光，营造恰如其分的氛围

使用从暖光至冷白色光范围内超过 50,000 种光色，在一天当中的不同时间营造出适合工作、休闲或休息的恰当氛围。在清晨起床时，您可使用充满活力的冷白色光开始美好的一天；在夜晚休息时，您可使用恬静的暖黄色光放松身心。