Persiapan Philips Hue

Pelajari tentang lampu Philips Hue dan cara menginstalnya. Dapatkan tips mudah dan maksimalkan manfaat lampu rumah pintar pertama Anda.

Ikuti 4 langkah mudah ini

Untuk menikmati keajaiban Philips Hue, ikuti panduan yang sederhana ini. Anda tidak perlu memasang ulang kabel di rumah Anda atau memanggil teknisi listrik untuk melakukannya.

memerlukan gambar baru

Langkah 1

Dapatkan produk Hue Anda

Tersedia dengan bermacam jenis soket dan rangkaian efek cahaya. Dari cahaya putih yang dapat meredup hingga cahaya putih dan warna yang dapat disesuaikan.

memerlukan gambar baru

Langkah 2

Daya untuk sumber cahaya Anda

Jika Anda memiliki starter kit, sekrupkan lampu ke fitting lampu yang ada dan hidupkan melalui switch lampu dinding. Untuk lampu Philips Hue lainnya, Anda hanya perlu menyambungkan dan menghidupkannya. Simpel.

Bridge

Langkah 3

Sambungkan bridge

Sambungkan Hue Bridge dan dayanya akan otomatis menyala. Sambungkan ke router Wi-Fi menggunakan kabel jaringan yang disediakan. Tunggu hingga ketiga lampu menyala, lalu selesai sudah.

Aplikasi Hue

Langkah 4

Unduh aplikasi Philips Hue

Buka App Store atau Google Play Store dan unduh aplikasi. Pastikan telepon Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan Bridge. Temukan aplikasi lampu Hue Anda di app store dan nikmati Philips Hue!

Jelajahi aplikasi

Tips bermanfaat untuk persiapan

memerlukan gambar baru

Tips kontrol

Jangan lupa dengan switch dinding

Pastikan switch lampu Anda tetap menyala untuk terus tersambung dengan lampu Philips Hue. Anda juga dapat menempatkan Hue Dimmer Switch di samping atau melalui switch yang ada, sedemikian rupa sehingga Anda tidak perlu mematikan daya.

memerlukan gambar baru

Tips kamar

Memulai dari ruang keluarga atau kamar tidur

Kenali berbagai peluang dengan Philips Hue. Saat memulai, kami sarankan Anda untuk memilih area yang paling Anda sering tempati, misalnya, ruang keluarga atau kamar tidur. Anda dapat memperluas sistem kapan saja hingga ke ruangan lainnya dan bahkan menikmati Philips Hue lebih dari itu.

 

Kelompok Hue

Lihat rangkaian produknya

Baik untuk ruang keluarga, kamar mandi, maupun halaman belakang, Philips Hue memberikan pencahayaan yang sempurna.

Hue-ondersteuning

Kami siap membantu

Ada pertanyaan atau butuh dukungan? Mulai dari FAQ dan video petunjuk hingga dukungan melalui telepon dan email, kami siap membantu.

*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan