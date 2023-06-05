Untuk menikmati keajaiban Philips Hue, ikuti panduan yang sederhana ini. Anda tidak perlu memasang ulang kabel di rumah Anda atau memanggil teknisi listrik untuk melakukannya.
Ikuti 4 langkah mudah ini
Untuk menikmati keajaiban Philips Hue, ikuti panduan yang sederhana ini. Anda tidak perlu memasang ulang kabel di rumah Anda atau memanggil teknisi listrik untuk melakukannya.
Langkah 1
Dapatkan produk Hue Anda
Tersedia dengan bermacam jenis soket dan rangkaian efek cahaya. Dari cahaya putih yang dapat meredup hingga cahaya putih dan warna yang dapat disesuaikan.
Langkah 2
Daya untuk sumber cahaya Anda
Jika Anda memiliki starter kit, sekrupkan lampu ke fitting lampu yang ada dan hidupkan melalui switch lampu dinding. Untuk lampu Philips Hue lainnya, Anda hanya perlu menyambungkan dan menghidupkannya. Simpel.
Langkah 3
Sambungkan bridge
Sambungkan Hue Bridge dan dayanya akan otomatis menyala. Sambungkan ke router Wi-Fi menggunakan kabel jaringan yang disediakan. Tunggu hingga ketiga lampu menyala, lalu selesai sudah.
Langkah 4
Unduh aplikasi Philips Hue
Buka App Store atau Google Play Store dan unduh aplikasi. Pastikan telepon Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan Bridge. Temukan aplikasi lampu Hue Anda di app store dan nikmati Philips Hue!
Tips bermanfaat untuk persiapan
Tips kontrol
Jangan lupa dengan switch dinding
Pastikan switch lampu Anda tetap menyala untuk terus tersambung dengan lampu Philips Hue. Anda juga dapat menempatkan Hue Dimmer Switch di samping atau melalui switch yang ada, sedemikian rupa sehingga Anda tidak perlu mematikan daya.
Tips kamar
Memulai dari ruang keluarga atau kamar tidur
Kenali berbagai peluang dengan Philips Hue. Saat memulai, kami sarankan Anda untuk memilih area yang paling Anda sering tempati, misalnya, ruang keluarga atau kamar tidur. Anda dapat memperluas sistem kapan saja hingga ke ruangan lainnya dan bahkan menikmati Philips Hue lebih dari itu.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.