Pelanggan yang terhormat Terima kasih telah membeli produk Philips ini. Kami sangat menghargai pilihan Anda atas merek Philips dan semoga Anda puas dengan produk ini. Produk ini dirancang dan dikembangkan secara khusus hanya untuk penggunaan di rumah dalam kondisi dan pengoperasian normal. Masa pakai yang tertera pada kemasan berdasarkan rata-rata hingga 3 jam pemakaian per hari/7 hari per minggu. Jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan produk ini, sebaiknya lihat panduan pengguna dan informasi di situs web kami. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum di sini, Signify sebagai produsen menjamin bahwa komponen perangkat keras perangkat bebas dari kerusakan material dan pengerjaan selama jangka waktu dua (2) tahun setelah tanggal pembelian, kecuali jika jangka waktu lain disebutkan dalam atau pada kemasan produk dan berdasarkan pemeliharaan produk sesuai petunjuk perawatan dan pembersihan yang dijelaskan dalam panduan pengguna. Garansi terbatas hanya berlaku untuk komponen perangkat keras yang terdapat dalam kemasan asli. Garansi terbatas ini tidak berlaku untuk perangkat lunak apa pun, meskipun dikemas atau dijual bersama komponen perangkat keras. Kami tidak menjamin bahwa penggunaan perangkat ini tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan. Kecuali jika ketentuan perundang-undangan hukum yang mengatur menyatakan lain, kewajiban kami berdasarkan garansi akan terbatas, atas pilihan kami, untuk memperbaiki, memberikan produk pengganti, atau menawarkan pengembalian yang sesuai untuk harga beli produk yang rusak. Pelepasan dan/atau pembongkaran, dan ongkos kerja tidak termasuk dalam garansi, demikian juga kerusakan pada kaca, baterai, dan lampu yang dapat diganti. Kompensasi kami berdasarkan garansi tidak akan memperpanjang atau memperbarui periode garansi asli. Kami berhak, atas pilihan kami, untuk mengganti produk yang rusak dan tercakup dalam garansi, dengan produk yang sedikit berbeda dalam desain dan/atau spesifikasi yang tidak memengaruhi fungsionalitas produk. Agar dapat mengajukan klaim yang valid berdasarkan garansi ini, Anda harus menunjukkan resi pembelian yang memadai dan produk yang rusak untuk dianalisis kepada kami (atau perwakilan kami) atas permintaan. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kebijakan ini mengatur kewajiban kami secara keseluruhan sebagai produsen, sehubungan dengan produk yang rusak atau tidak sesuai. Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas kerugian lainnya atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya data atau hilangnya pendapatan), atau memberikan kompensasi untuk aktivitas seperti perawatan rutin, penyimpanan, atau pemulihan data. Hak perundang-undangan Anda berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak terpengaruh oleh garansi ini yang diberikan produsen secara sukarela. Garansi ini tunduk pada, dan dapat digantikan oleh, kebijakan Penghentian Dukungan kami sejauh Signify memutuskan untuk mengakhiri dukungan untuk perangkat ini sesuai dengan kebijakan Penghentian Dukungannya, tersedia di sini: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy

Untuk memperoleh layanan dalam periode garansi, silakan hubungi dealer atau pusat Layanan Pelanggan Philips. Rincian kontak dapat ditemukan di: www.philips.com/lighting.

Desain dan spesifikasi teknis dapat berubah. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.