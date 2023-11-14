Matter didasarkan pada prinsip-prinsip kesederhanaan, keandalan, interoperabilitas, dan keamanan, merupakan tanda persetujuan bahwa perangkat yang dibangun di atas protokol ini akan bekerja bersama dengan mulus, baik sekarang maupun di masa mendatang.
Philips Hue dan Matter
Philips Hue Bridge mendukung Matter
Philips Hue Bridge membuka semuanya — termasuk Matter. Philips Hue Bridge telah diperbarui untuk mendukung Matter, artinya lampu dan aksesori Hue Anda secara otomatis juga mendukung Matter.¹
Mudah diintegrasikan dengan perangkat rumah pintar lainnya
Anda dapat terhubung ke semua favorit — Amazon Alexa, Apple Home, dan Google Assistant — sebagai tambahan perangkat dan aplikasi rumah pintar lainnya yang mendukung Matter. Termasuk yang akan hadir di masa mendatang.
Terdepan dalam pencahayaan pintar
Philips Hue dan perusahaan induk kami, Signify, adalah anggota dewan Connectivity Standard Alliance (sebelumnya dikenal sebagai Zigbee Alliance). Sebagai anggota aktif komite pengarah Matter, kami telah berkontribusi pada pengembangan, pengujian, dan standardisasi standar baru ini.
Hal yang Anda butuhkan
Sudah punya Philips Hue Bridge? Maka Anda sudah siap! Anda akan mendapatkan pembaruan perangkat lunak yang mengaktifkan Matter secara otomatis, jadi tidak ada tambahan yang Anda perlukan.
Semua produk Philips Hue — termasuk yang baru dan yang sudah ada — akan berfungsi dengan Matter jika terhubung melalui Philips Hue Bridge.²
Tanya jawab
Dapatkan dukungan
Kami selalu siap membantu! Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut dalam menggunakan Philips Hue dan Matter, lihat tanya jawab lainnya atau hubungi kami.
- Kotak sinkronisasi Philips Hue Play HDMI dan dial pada tombol Tap dial tidak mendukung Matter.
- Karena Philips Hue Bridge memungkinkan dukungan Matter, produk yang terhubung melalui Bluetooth tidak dapat digunakan dengan Matter.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.