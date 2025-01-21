*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.
Pengalaman cahaya terbaik
Dapatkan gradasi cahaya yang kaya dan berkualitas tinggi yang lancar. Setiap warna di sepanjang lightstrip mengalir secara alami satu sama lain, menciptakan efek yang unik.
Dibuat untuk monitor
Hue Play gradient lightstrip dipasang di bagian belakang satu atau tiga monitor, dapat dengan mudah menyesuaikan bentuk sudut-sudut monitor Anda.
Sempurnakan pencahayaan di sekitar Anda
Saat digunakan bersama lampu Philips Hue color-capable lainnya, pencahayaan sekitar Anda akan makin maksimal.
Mudah dipasang
Hue Play gradient lightstrip hadir dalam tiga ukuran untuk pengaturan satu atau tiga monitor, serta dilengkapi dengan klip pemasangan, sehingga mudah dipasang di bagian belakang monitor Anda.
Memadukan beberapa warna cahaya
Warna mengalir secara alami dari satu ke yang lainnya, kemudian menyatu, dan dipantulkan oleh dinding sehingga menciptakan efek unik di belakang monitor Anda.
Personalisasi pengalaman
Ganti mode, ubah intensitas, dan buat pintasan di aplikasi ini untuk pengalaman yang dipersonalisasi setiap kali Anda bermain game.