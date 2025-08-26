Semua produk Hue mengikuti pengaturan kode QR mudah yang sama, sehingga Anda dapat memindai dan mengatur semua perangkat Hue Anda secara bersamaan.
Cara mengatur Hue Bridge Pro
Baca ini dulu!
1. Jangan sambungkan Bridge dahulu.
Anda perlu memindai kode QR-nya, jadi simpanlah di tempat yang mudah dijangkau.
2. Apakah Anda memiliki lebih dari satu perangkat Hue untuk ditambahkan?
Simpan semuanya bersamaan! Anda akan memindai semua kode QR tersebut pada tahap yang sama.
3. Apakah Anda punya aplikasi Hue?
Unduh di toko aplikasi ponsel Anda.
Petunjuk pengaturan Bridge Pro
1. Buka aplikasi Hue.
Jika Anda membukanya pertama kali, Anda akan ditanya apakah ingin menambahkan Bridge. Ketuk Ya.
Jika Anda menyentuh Lewati, jangan khawatir! Buka Pengaturan, ketuk Perangkat, lalu ketuk ikon plus (+) biru.
2. Pindai kode QR.
Setelah berhasil dipindai, ketuk Berikutnya.
Catatan: Jika produk Anda tidak memiliki kode QR, ketuk Saya butuh bantuan, kemudian pilih Tidak ada kode QR, lalu pilih Bridge pro.
3. Pilih bagaimana Anda ingin menghubungkan Hue Bridge Pro Anda, melalui Wi-Fi (dalam hal ini jangan gunakan kabel Ethernet yang disediakan) atau menggunakan kabel Ethernet.
Hubungkan daya ke Hue Bridge Pro dengan kabel daya USB-C yang disediakan, sekarang aplikasi akan memandu Anda melalui langkah terakhir.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.