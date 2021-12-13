Dengan Hue Bridge, Anda mendapatkan akses ke rangkaian lengkap fitur pencahayaan pintar — dan mudah untuk menghubungkan Hue Tap switch.
Panduan konfigurasi
Cara mengonfigurasi Hue Tap switch
Hubungkan dengan Hue Bridge
Sebelum Anda memulai konfigurasi
Apakah Hue Bridge Anda terhubung dan ditambahkan ke aplikasi Hue?
Hue Bridge Anda harus sudah terpasang, terhubung ke Wi-Fi, dan ditambahkan ke aplikasi Hue. Jika Anda belum melakukannya, pasang Hue Bridge terlebih dahulu.
Pelajari cara mengonfigurasi Hue Bridge
Apakah Hue Tap switch sudah dipasang?
Jika Anda tidak yakin tentang cara memasangnya, lihat manual yang diberikan bersama Hue Tap switch.
Mengonfigurasi Hue Tap switch
- Buka aplikasi Hue.
- Buka tab Pengaturan, lalu ketuk Aksesori.
4. Ketuk Tambah aksesori.
4. Ketuk Hue Tap switch dan ikuti petunjuk di layar.
5. Setelah aplikasi Hue menemukan Hue Tap switch, Anda akan dapat memilih Ruangan atau Zona yang dikontrol oleh Hue Tap switch, serta fungsi tombolnya.
Butuh bantuan?
Jika Anda memerlukan bantuan tambahan untuk mengonfigurasi Hue Tap switch, telusuri FAQ kami atau hubungi Dukungan Philips Hue.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.