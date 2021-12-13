Apakah Hue Bridge Anda terhubung dan ditambahkan ke aplikasi Hue?

Hue Bridge Anda harus sudah terpasang, terhubung ke Wi-Fi, dan ditambahkan ke aplikasi Hue. Jika Anda belum melakukannya, pasang Hue Bridge terlebih dahulu.

Pelajari cara mengonfigurasi Hue Bridge

Apakah Hue Tap switch sudah dipasang?

Jika Anda tidak yakin tentang cara memasangnya, lihat manual yang diberikan bersama Hue Tap switch.