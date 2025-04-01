Semua produk Hue mengikuti pengaturan kode QR mudah yang sama, sehingga Anda dapat memindai dan mengatur semua perangkat Hue Anda secara bersamaan.
Cara mengatur bohlam atau lampu Hue
Baca ini dulu!
1. Jangan memasang lampu dulu.
Anda perlu memindai kode QR tersebut, simpanlah di tempat yang mudah dijangkau.
2. Apakah Anda memiliki lebih dari satu perangkat Hue untuk ditambahkan?
Simpan semuanya bersamaan! Anda akan memindai semua kode QR tersebut pada tahap yang sama.
3. Apakah Anda punya aplikasi Hue?
Unduh di toko aplikasi ponsel Anda.
Hubungkan dengan Bridge
Petunjuk pengaturan bohlam dan lampu
Bridge Anda harus terhubung dan ditambahkan ke aplikasi Hue Anda.
Belum melakukannya? Pelajari cara menyiapkan Bridge.
1. Buka aplikasi Hue.
2. Di tab Beranda, ketuk ikon tiga titik (…). Kemudian, ketuk Tambahkan perangkat
Catatan: Anda juga dapat membuka tab Pengaturan, lalu ketuk Perangkat. Ketuk ikon tambah biru (+) di sudut kanan atas.
3. Pilih Ruangan untuk menambahkan tombol pintar ke dalamnya.
4. Pindai kode QR.
Jika Anda memiliki lebih banyak perangkat Hue untuk ditambahkan, pindai perangkat tersebut juga. Setelah perangkat Anda berhasil dipindai, ketuk Berikutnya.
Catatan: Jika produk Anda tidak memiliki kode QR, ketuk Tidak ada kode QR untuk menambahkannya dengan mencari atau menggunakan nomor serinya.
5. Pasang dan nyalakan lampu Anda.
Setelah terpasang, ketuk Berikutnya untuk melihat lampu di Ruangan yang Anda pilih.
6. Beri nama lampu Anda.
Anda kemudian dapat memberi nama dan memilih ikon untuk setiap lampu yang Anda tambahkan.
Hubungkan tanpa Bridge
Petunjuk pengaturan Bluetooth
1. Pastikan Bluetooth diaktifkan di perangkat seluler Anda.
2. Buka aplikasi Hue.
3. Buka tab Pengaturan , lalu ketuk Perangkat. Ketuk ikon tambah biru (+) di sudut kanan atas.
4. Pindai kode QR.
Jika Anda memiliki lebih banyak perangkat Hue untuk ditambahkan, Anda dapat memindai dan mengaturnya satu per satu.
Catatan: Jika produk Anda tidak memiliki kode QR, ketuk Tidak ada kode QR untuk menambahkannya dengan mencari atau menggunakan nomor serinya.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.