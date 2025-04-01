Cara mengatur bohlam atau lampu Hue

Semua produk Hue mengikuti pengaturan kode QR mudah yang sama, sehingga Anda dapat memindai dan mengatur semua perangkat Hue Anda secara bersamaan.

Baca ini dulu!

1. Jangan memasang lampu dulu.
Anda perlu memindai kode QR tersebut, simpanlah di tempat yang mudah dijangkau.

2. Apakah Anda memiliki lebih dari satu perangkat Hue untuk ditambahkan?
Simpan semuanya bersamaan! Anda akan memindai semua kode QR tersebut pada tahap yang sama.

3. Apakah Anda punya aplikasi Hue?
Unduh di toko aplikasi ponsel Anda.

Hubungkan dengan Bridge
Hubungkan tanpa Bridge

Hubungkan dengan Bridge

Petunjuk pengaturan bohlam dan lampu

Bridge Anda harus terhubung dan ditambahkan ke aplikasi Hue Anda. 

Belum melakukannya? Pelajari cara menyiapkan Bridge.

 

1. Buka aplikasi Hue.

2. Di tab Beranda, ketuk ikon tiga titik (…). Kemudian, ketuk Tambahkan perangkat

Aplikasi Hue menampilkan tab Beranda dengan indikator di atas ikon tiga titik, aplikasi Hue menampilkan menu tiga titik dengan indikator di atas Tambahkan perangkat

Catatan: Anda juga dapat membuka tab Pengaturan, lalu ketuk Perangkat. Ketuk ikon tambah biru (+) di sudut kanan atas.

Aplikasi Hue menampilkan tab Pengaturan dengan indikator di atas Perangkat, aplikasi Hue menampilkan menu Perangkat dengan indikator di atas ikon tambah biru (tambah)

3. Pilih Ruangan untuk menambahkan tombol pintar ke dalamnya.

Aplikasi Hue menampilkan layar Tambahkan perangkat ke Ruangan yang memberi instruksi kepada pengguna untuk memilih Ruangan

4. Pindai kode QR.
     Jika Anda memiliki lebih banyak perangkat Hue untuk ditambahkan, pindai perangkat tersebut juga. Setelah perangkat Anda berhasil dipindai, ketuk Berikutnya. 

Catatan: Jika produk Anda tidak memiliki kode QR, ketuk Tidak ada kode QR untuk menambahkannya dengan mencari atau menggunakan nomor serinya.

Aplikasi Hue menampilkan layar Tambahkan perangkat dengan indikator di atas tombol kode Pindai QR, aplikasi Hue menampilkan layar kode Pindai QR dengan indikator di atas tombol Berikutnya

5. Pasang dan nyalakan lampu Anda.
    Setelah terpasang, ketuk Berikutnya untuk melihat lampu di Ruangan yang Anda pilih.
        

Aplikasi Hue menampilkan perangkat mana yang dipindai dengan indikator di atas tombol Berikutnya, aplikasi Hue menampilkan layar konfirmasi yang menunjukkan perangkat yang ditambahkan

6. Beri nama lampu Anda. 
    Anda kemudian dapat memberi nama dan memilih ikon untuk setiap lampu yang Anda tambahkan.
        

Aplikasi Hue menampilkan perangkat mana yang dipindai dengan indikator di atas tombol Berikutnya, aplikasi Hue menampilkan layar konfirmasi yang menunjukkan perangkat yang ditambahkan

Hubungkan tanpa Bridge

Petunjuk pengaturan Bluetooth

1. Pastikan Bluetooth diaktifkan di perangkat seluler Anda.

iPhone menampilkan Pusat Kontrol, iPhone menampilkan pengaturan aplikasi Hue

2. Buka aplikasi Hue.

iPhone menampilkan Pusat Kontrol, iPhone menampilkan pengaturan aplikasi Hue

3. Buka tab Pengaturan , lalu ketuk Perangkat. Ketuk ikon tambah biru (+) di sudut kanan atas.

iPhone menampilkan Pusat Kontrol, iPhone menampilkan pengaturan aplikasi Hue

4. Pindai kode QR. 
    Jika Anda memiliki lebih banyak perangkat Hue untuk ditambahkan, Anda dapat memindai dan mengaturnya satu per satu.

Catatan: Jika produk Anda tidak memiliki kode QR, ketuk Tidak ada kode QR untuk menambahkannya dengan mencari atau menggunakan nomor serinya.

iPhone menampilkan Pusat Kontrol, iPhone menampilkan pengaturan aplikasi Hue

