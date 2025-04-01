1. Jangan memasang lampu dulu.

Anda perlu memindai kode QR tersebut, simpanlah di tempat yang mudah dijangkau.

2. Apakah Anda memiliki lebih dari satu perangkat Hue untuk ditambahkan?

Simpan semuanya bersamaan! Anda akan memindai semua kode QR tersebut pada tahap yang sama.

3. Apakah Anda punya aplikasi Hue?

Unduh di toko aplikasi ponsel Anda.