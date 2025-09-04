2. Menggunakan Layanan.

a. Izin menggunakan Layanan: Kami memberikan Anda izin untuk menggunakan Layanan guna mengontrol dan memantau Produk yang Anda miliki atau yang berwenang untuk Anda kontrol dan pantau.

b. Membuat Akun Pengguna: Layanan mungkin mengharuskan Anda memiliki akun pengguna agar dapat menggunakan Layanan. Anda bertanggung jawab atas keakuratan informasi Anda (untuk menyiapkan akun pengguna Anda) dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan akun pengguna Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang privasi Anda, lihat bagian 5.

c. Anda dapat mengotorisasi individu: Jika Anda memiliki akun administrator (kami menyebut pengguna tersebut sebagai “Admin” atau “Pemilik”), Anda dapat mengotorisasi sebagaimana diizinkan oleh Layanan, individu lain untuk mengakses, menggunakan, memantau, dan mengontrol Produk dan Layanan. Kami menyebut individu tersebut sebagai “Pengguna Sah”. Anda hanya boleh mengizinkan individu yang Anda percayai untuk mengakses Produk dan Layanan Anda.

d. Meningkatkan Layanan:

• Kami selalu berusaha meningkatkan Layanan dan Produk, sehingga dapat berubah seiring waktu. Kami dapat memperbarui Layanan dengan menyediakan perbaikan (bug) atau modifikasi, memperkenalkan fitur atau fungsi baru, mengubah atau menghentikan (sementara atau permanen) fitur atau fungsionalitas, komponen atau konten apa pun, membatasi fitur tertentu atau membatasi akses ke sebagian atau seluruh Layanan. Semua pembaruan dan perubahan ini kami sebut sebagai “Pembaruan”.

• Dalam beberapa kasus, Pembaruan dapat menyebabkan perangkat keras lama, layanan pihak ketiga, konfigurasi atau pengaturan perangkat lunak tidak lagi berfungsi dengan Layanan, dan Anda mungkin diminta untuk meningkatkan atau mengubah perangkat, layanan, konfigurasi atau pengaturan ini agar dapat terus menggunakan Layanan.

• Kebijakan Penghentian Dukungan kami sebagaimana disediakan secara terpisah untuk Anda dalam situs web kami di www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Jika terdapat perbedaan antara kebijakan Penghentian Dukungan kami dan garansi yang kami berikan bersama Produk atau jika kebijakan Penghentian Dukungan kami dapat mengakibatkan penghentian dukungan untuk Produk dalam periode garansi yang disebutkan, maka kebijakan Penghentian Dukungan kami akan menggantikan persyaratan garansi tersebut.

• Pembaruan dapat terjadi secara otomatis tanpa pemberitahuan tambahan atau penerimaan persetujuan tambahan dari Anda. Anda menyetujui Pembaruan otomatis ini. Jika Anda tidak ingin Pembaruan tersebut diinstal secara otomatis, Anda dapat mengaturnya di pengaturan aplikasi. Kami juga dapat meminta Anda untuk menginstal Pembaruan sendiri, dan Anda bertanggung jawab untuk segera melakukannya. Jika Anda tidak menginstal Pembaruan apa pun, maka Anda berisiko (seperti risiko keamanan) dan akan memengaruhi serta membatasi tanggung jawab dan kemampuan kami untuk menyediakan Layanan kepada Anda.

e. Layanan bergantung pada: Berfungsinya Layanan dengan benar bergantung pada transmisi data melalui perangkat pihak ketiga dan penyedia layanan, termasuk jaringan wi-fi Anda, perangkat nirkabel yang diaktifkan (seperti smartphone atau tablet) dan (untuk Produk tertentu) akses internet broadband. Signify tidak memiliki kendali atas dan tidak bertanggung jawab atas perangkat dan layanan, kompatibilitas, dan konfigurasi pihak ketiga ini yang tepat darinya dengan Produk dan Layanan dan biaya terkait. Jika perangkat atau layanan ini terganggu, tertunda, ditolak, atau dibatasi karena alasan apa pun, hal ini dapat mengakibatkan Layanan tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia selama jangka waktu batasan tersebut. Anda bertanggung jawab atas biaya untuk perangkat dan layanan pihak ketiga ini. Khususnya, streaming dan menonton video yang direkam dapat dikenakan biaya tambahan dan substansial.

f. Perilaku Anda: Dalam menyediakan Layanan, kami ingin menjaga Layanan untuk semua orang, yang berarti Anda harus mengikuti tata tertib berikut:

• mematuhi hukum yang berlaku, termasuk kontrol dan sanksi ekspor, privasi, dan hak kekayaan intelektual

• tidak membahayakan, mengganggu, menyalahgunakan, atau mengacaukan Layanan.

• Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda tidak berada di negara yang dikenai embargo Pemerintah AS, atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah AS sebagai negara "pendukung teroris", dan bahwa Anda tidak tercantum dalam daftar pihak terlarang atau terbatas milik Pemerintah AS.

g. Penggunaan dengan konten video dan/atau audio: Perlu diketahui bahwa penggunaan Produk yang dikombinasikan dengan konten video dan/atau audio tertentu dapat menghasilkan kombinasi cahaya tertentu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Jika demikian, hentikan sinkronisasi Produk dengan konten tersebut.

h. Produk Tambahan mungkin diperlukan: Penggunaan Produk tertentu mungkin memerlukan Produk tambahan seperti yang kami tunjukkan dalam petunjuk penggunaan.

i. Komunikasi terkait Layanan: Kami terkadang mengirimkan pengumuman dan informasi lain kepada Anda melalui situs web atau aplikasi kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Produk, Layanan, atau Ketentuan ini, silakan hubungi kami melalui saluran layanan konsumen kami.

j. Umpan balik: Kami menerima umpan balik tentang Layanan dan Produk. Jika Anda memilih untuk memberikan kami umpan balik, kami dapat bertindak atas umpan balik Anda tanpa kewajiban kepada Anda.

k. Kerentanan: Setiap Produk yang mengandalkan koneksi nirkabel atau internet atau terhubung ke jaringan apa pun (seperti penyimpanan cloud) mungkin tidak aman dan dapat dieksploitasi atau diretas oleh varian malware dan spyware (“Kerentanan”). Kerentanan dapat menyediakan gerbang bagi seseorang dengan niat jahat kemampuan untuk mempersenjatai atau melucuti sistem Anda atau Produk terkait; melihat, mengekstrak, mengubah, menghancurkan, mencuri, mengungkapkan atau mengubah data Anda, atau data orang lain; memantau dan /atau memata-matai aktivitas Anda dan aktivitas orang lain; menyebabkan pemadaman internet dan jaringan; memberikan akses yang tidak disengaja atau tidak sah oleh orang lain ke akun Anda, dan sebaliknya menempatkan orang, properti, atau data dalam risiko. Kami tidak memberikan jaminan atau pernyataan bahwa Layanan aman, dan/atau bahwa Layanan tidak memiliki, atau tidak rentan terhadap, Kerentanan.

l. Di luar kendali yang wajar: Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas kegagalan atau keterlambatan kinerja sejauh yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar kami, termasuk gangguan alam, bencana alam, terorisme, kerusuhan, atau perang.

m. Fitur AI: "Fitur AI" merujuk pada fungsi kecerdasan buatan yang tertanam dalam Produk atau Layanan. Kami mungkin menambahkan Fitur AI untuk melakukan pekerjaan tertentu dan akan memberi tahu Anda cara kerjanya, keterbatasannya, dan segala pembatasan saat kami memperkenalkannya. Seberapa baik Fitur AI bekerja bergantung pada kualitas dan ketersediaan data yang digunakannya. Fitur tersebut mungkin tidak selalu berfungsi seperti yang diharapkan, dan kami tidak dapat menjamin bahwa fitur tersebut akan selalu berkinerja baik, akurat, atau dapat diandalkan. Fitur tersebut mungkin memberikan hasil yang salah, tidak lengkap, atau mengejutkan. Anda harus menggunakan Fitur AI sesuai dengan petunjuk yang kami berikan dan bukan untuk aktivitas ilegal atau terlarang.