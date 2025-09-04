Terakhir diperbarui: September 2025
1. Ruang lingkup dokumen dan hubungan Anda dengan kami.
a. Kami tahu Anda cenderung untuk tidak membaca Ketentuan Penggunaan (“Ketentuan”) Hue ini, tetapi memahami Ketentuan ini penting agar Anda mengetahui apa saja yang akan Anda dapatkan dari kami serta apa yang kami butuhkan dari Anda.
b. Hubungan Anda dengan kami: Ketentuan ini mengatur hubungan antara Anda dan kami. Ketika kami mengacu pada “kami”, “kita” atau “milik kami”, maksud kami Signify Netherlands B.V., perusahaan di balik produk Philips Hue, dengan nomor registrasi Kamar Dagang Belanda 17061150, nomor PPN NL009076992B01, dan lokasi bisnis di High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Belanda.
c. Layanan tercakup: Layanan ini ditujukan untuk produk Philips Hue dan Hue (“Produk”) dan mencakup akses Anda dan penggunaan perangkat lunak yang ditanam dalam Produk, akses Anda dan penggunaan aplikasi kami untuk diunduh ke smartphone atau tablet Anda, serta layanan dan fitur yang dapat diakses untuk Produk melalui situs web dan aplikasi kami. Kami menyebut semua ini sebagai “Layanan”. Produk ini dirancang dan dikembangkan secara khusus hanya untuk penggunaan di rumah dalam kondisi dan pengoperasian normal.
d. Persyaratan usia: Jika Anda belum mencapai usia kontrak yang sah, Anda harus memiliki izin orang tua atau wali sah Anda untuk menyetujui Ketentuan ini, menggunakan Layanan, dan membuat akun pengguna.
e. Hal yang tidak diatur di sini: Pembelian Produk Anda tercakup dalam ketentuan penjualan yang berlaku saat Anda membeli Produk dan mencakup hak jaminan hukum yang Anda miliki sebagai konsumen di negara tempat tinggal Anda. Fitur Layanan tertentu mungkin tunduk pada ketentuan tambahan, yang akan kami sediakan dengan fitur tersebut.
f. Komisioning Pihak Ketiga: Jika Anda memilih untuk melakukan uji coba Produk Anda melalui komisioner pihak ketiga menggunakan standar (Matter; Zigbee), Aplikasi Apple Home atau lainnya (misalnya, untuk mengontrol Produk melalui perangkat rumah pintar lainnya) (“Komisioning Pihak Ketiga”), maka Anda menerima dan menyetujui Ketentuan ini sebagai bagian dari Komisioning Pihak Ketiga Anda. Melalui Komisioning Pihak Ketiga tersebut, Anda akan terikat pada Ketentuan ini, termasuk pembatasan Layanan yang relevan. Anggota rumah tangga Anda yang lain mungkin dapat menambahkan (tambahan) Produk setelah Produk diuji coba ke dalam sistem komisioner pihak ketiga tersebut, dan oleh karena itu, Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa semua pengguna dalam rumah tangga Anda yang menggunakan Produk diberi tahu dan mematuhi Ketentuan ini. Kami melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas segala konsekuensi yang timbul dari penggunaan Produk oleh individu yang belum secara pribadi menyetujui Ketentuan Penggunaan ini.
2. Menggunakan Layanan.
a. Izin menggunakan Layanan: Kami memberikan Anda izin untuk menggunakan Layanan guna mengontrol dan memantau Produk yang Anda miliki atau yang berwenang untuk Anda kontrol dan pantau.
b. Membuat Akun Pengguna: Layanan mungkin mengharuskan Anda memiliki akun pengguna agar dapat menggunakan Layanan. Anda bertanggung jawab atas keakuratan informasi Anda (untuk menyiapkan akun pengguna Anda) dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan akun pengguna Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang privasi Anda, lihat bagian 5.
c. Anda dapat mengotorisasi individu: Jika Anda memiliki akun administrator (kami menyebut pengguna tersebut sebagai “Admin” atau “Pemilik”), Anda dapat mengotorisasi sebagaimana diizinkan oleh Layanan, individu lain untuk mengakses, menggunakan, memantau, dan mengontrol Produk dan Layanan. Kami menyebut individu tersebut sebagai “Pengguna Sah”. Anda hanya boleh mengizinkan individu yang Anda percayai untuk mengakses Produk dan Layanan Anda.
d. Meningkatkan Layanan:
• Kami selalu berusaha meningkatkan Layanan dan Produk, sehingga dapat berubah seiring waktu. Kami dapat memperbarui Layanan dengan menyediakan perbaikan (bug) atau modifikasi, memperkenalkan fitur atau fungsi baru, mengubah atau menghentikan (sementara atau permanen) fitur atau fungsionalitas, komponen atau konten apa pun, membatasi fitur tertentu atau membatasi akses ke sebagian atau seluruh Layanan. Semua pembaruan dan perubahan ini kami sebut sebagai “Pembaruan”.
• Dalam beberapa kasus, Pembaruan dapat menyebabkan perangkat keras lama, layanan pihak ketiga, konfigurasi atau pengaturan perangkat lunak tidak lagi berfungsi dengan Layanan, dan Anda mungkin diminta untuk meningkatkan atau mengubah perangkat, layanan, konfigurasi atau pengaturan ini agar dapat terus menggunakan Layanan.
• Kebijakan Penghentian Dukungan kami sebagaimana disediakan secara terpisah untuk Anda dalam situs web kami di www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Jika terdapat perbedaan antara kebijakan Penghentian Dukungan kami dan garansi yang kami berikan bersama Produk atau jika kebijakan Penghentian Dukungan kami dapat mengakibatkan penghentian dukungan untuk Produk dalam periode garansi yang disebutkan, maka kebijakan Penghentian Dukungan kami akan menggantikan persyaratan garansi tersebut.
• Pembaruan dapat terjadi secara otomatis tanpa pemberitahuan tambahan atau penerimaan persetujuan tambahan dari Anda. Anda menyetujui Pembaruan otomatis ini. Jika Anda tidak ingin Pembaruan tersebut diinstal secara otomatis, Anda dapat mengaturnya di pengaturan aplikasi. Kami juga dapat meminta Anda untuk menginstal Pembaruan sendiri, dan Anda bertanggung jawab untuk segera melakukannya. Jika Anda tidak menginstal Pembaruan apa pun, maka Anda berisiko (seperti risiko keamanan) dan akan memengaruhi serta membatasi tanggung jawab dan kemampuan kami untuk menyediakan Layanan kepada Anda.
e. Layanan bergantung pada: Berfungsinya Layanan dengan benar bergantung pada transmisi data melalui perangkat pihak ketiga dan penyedia layanan, termasuk jaringan wi-fi Anda, perangkat nirkabel yang diaktifkan (seperti smartphone atau tablet) dan (untuk Produk tertentu) akses internet broadband. Signify tidak memiliki kendali atas dan tidak bertanggung jawab atas perangkat dan layanan, kompatibilitas, dan konfigurasi pihak ketiga ini yang tepat darinya dengan Produk dan Layanan dan biaya terkait. Jika perangkat atau layanan ini terganggu, tertunda, ditolak, atau dibatasi karena alasan apa pun, hal ini dapat mengakibatkan Layanan tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia selama jangka waktu batasan tersebut. Anda bertanggung jawab atas biaya untuk perangkat dan layanan pihak ketiga ini. Khususnya, streaming dan menonton video yang direkam dapat dikenakan biaya tambahan dan substansial.
f. Perilaku Anda: Dalam menyediakan Layanan, kami ingin menjaga Layanan untuk semua orang, yang berarti Anda harus mengikuti tata tertib berikut:
• mematuhi hukum yang berlaku, termasuk kontrol dan sanksi ekspor, privasi, dan hak kekayaan intelektual
• tidak membahayakan, mengganggu, menyalahgunakan, atau mengacaukan Layanan.
• Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda tidak berada di negara yang dikenai embargo Pemerintah AS, atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah AS sebagai negara "pendukung teroris", dan bahwa Anda tidak tercantum dalam daftar pihak terlarang atau terbatas milik Pemerintah AS.
g. Penggunaan dengan konten video dan/atau audio: Perlu diketahui bahwa penggunaan Produk yang dikombinasikan dengan konten video dan/atau audio tertentu dapat menghasilkan kombinasi cahaya tertentu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Jika demikian, hentikan sinkronisasi Produk dengan konten tersebut.
h. Produk Tambahan mungkin diperlukan: Penggunaan Produk tertentu mungkin memerlukan Produk tambahan seperti yang kami tunjukkan dalam petunjuk penggunaan.
i. Komunikasi terkait Layanan: Kami terkadang mengirimkan pengumuman dan informasi lain kepada Anda melalui situs web atau aplikasi kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Produk, Layanan, atau Ketentuan ini, silakan hubungi kami melalui saluran layanan konsumen kami.
j. Umpan balik: Kami menerima umpan balik tentang Layanan dan Produk. Jika Anda memilih untuk memberikan kami umpan balik, kami dapat bertindak atas umpan balik Anda tanpa kewajiban kepada Anda.
k. Kerentanan: Setiap Produk yang mengandalkan koneksi nirkabel atau internet atau terhubung ke jaringan apa pun (seperti penyimpanan cloud) mungkin tidak aman dan dapat dieksploitasi atau diretas oleh varian malware dan spyware (“Kerentanan”). Kerentanan dapat menyediakan gerbang bagi seseorang dengan niat jahat kemampuan untuk mempersenjatai atau melucuti sistem Anda atau Produk terkait; melihat, mengekstrak, mengubah, menghancurkan, mencuri, mengungkapkan atau mengubah data Anda, atau data orang lain; memantau dan /atau memata-matai aktivitas Anda dan aktivitas orang lain; menyebabkan pemadaman internet dan jaringan; memberikan akses yang tidak disengaja atau tidak sah oleh orang lain ke akun Anda, dan sebaliknya menempatkan orang, properti, atau data dalam risiko. Kami tidak memberikan jaminan atau pernyataan bahwa Layanan aman, dan/atau bahwa Layanan tidak memiliki, atau tidak rentan terhadap, Kerentanan.
l. Di luar kendali yang wajar: Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas kegagalan atau keterlambatan kinerja sejauh yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar kami, termasuk gangguan alam, bencana alam, terorisme, kerusuhan, atau perang.
m. Fitur AI: "Fitur AI" merujuk pada fungsi kecerdasan buatan yang tertanam dalam Produk atau Layanan. Kami mungkin menambahkan Fitur AI untuk melakukan pekerjaan tertentu dan akan memberi tahu Anda cara kerjanya, keterbatasannya, dan segala pembatasan saat kami memperkenalkannya. Seberapa baik Fitur AI bekerja bergantung pada kualitas dan ketersediaan data yang digunakannya. Fitur tersebut mungkin tidak selalu berfungsi seperti yang diharapkan, dan kami tidak dapat menjamin bahwa fitur tersebut akan selalu berkinerja baik, akurat, atau dapat diandalkan. Fitur tersebut mungkin memberikan hasil yang salah, tidak lengkap, atau mengejutkan. Anda harus menggunakan Fitur AI sesuai dengan petunjuk yang kami berikan dan bukan untuk aktivitas ilegal atau terlarang.
3. Informasi Anda.
a. Kiriman Pengguna dan Data Perangkat: Beberapa Layanan memungkinkan Anda dan Pengguna Sah Anda untuk menyimpan atau memberikan informasi kepada atau melalui Layanan dengan berbagai cara – kami menyebut informasi ini sebagai “Kiriman Pengguna”. Jika Anda memilih untuk memberikan Kiriman Pengguna, pastikan Anda memiliki hak yang diperlukan untuk melakukannya dan hak itu sah di mata hukum. Selain itu, Layanan akan memberikan kami informasi tentang penggunaan Anda atas Produk dan berbagai perangkat, layanan pihak ketiga, atau aplikasi yang Anda hubungkan dengan Layanan, biasanya secara otomatis – kami menyebut informasi ini sebagai “Data Perangkat”. Kiriman Pengguna dan Data Perangkat Anda tetap menjadi milik Anda, yang berarti Anda memiliki hak apa pun yang Anda miliki dalam Kiriman Pengguna dan Data Perangkat Anda.
b. Izin untuk menggunakan informasi Anda: Tunduk pada hak privasi Anda sebagaimana ditetapkan dalam bagian5 di bawah dan jika Anda berlokasi di Uni Eropa, juga Pemberitahuan Data (sebagaimana didefinisikan di bawah), dengan menggunakan Layanan, Anda memberi kami lisensi global (di seluruh dunia) dan bebas royalti (jadi tanpa membayar biaya) untuk mengizinkan kami (dan pemegang lisensi, mitra ekosistem, dan kontraktor kami):
• untuk menghosting, menggandakan, mendistribusikan, memodifikasi, mengomunikasikan, dan menggunakan Kiriman Pengguna dan Data Perangkat Anda - misalnya, memungkinkan kami menyimpannya di sistem kami dan membuatnya dapat diakses; dan
• untuk memberikan akses ke Kiriman Pengguna dan Data Perangkat Anda kepada Pengguna Sah dan untuk (sebagaimana didefinisikan di bawah) Produk dan Layanan Pihak Ketiga;
• untuk mengoperasikan dan meningkatkan Produk dan Layanan (termasuk membuat Pembaruan);
• untuk mengembangkan teknologi, produk dan layanan baru; dan
• untuk tujuan lain sebagaimana dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi kami yang berlaku yang dapat dilihat di https://www.philips-hue.com/privacy (“Pemberitahuan Privasi”).
Jika Anda berlokasi di Uni Eropa, kami dapat menggunakan Data Produk dan Data Layanan Terkait (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Data UE – Peraturan (UE) 2023/2854) yang dibuat melalui penggunaan Produk atau Layanan oleh Anda untuk tujuan yang dijelaskan di atas. Data Perangkat dan Kiriman Pengguna dapat memenuhi syarat sebagai Data Produk atau Data Layanan Terkait. Kami memberi Anda akses ke Data Produk tertentu dan Data Layanan Terkait sehubungan dengan Pemberitahuan Data Hue (“Pemberitahuan Data”) – lihat https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Keamanan informasi Anda: Karena kami peduli dengan integritas dan keamanan informasi Anda, kami berusaha untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa pihak ketiga yang tidak sah tidak akan pernah dapat menerobos langkah-langkah keamanan kami atau menggunakan informasi Anda untuk tujuan yang tidak semestinya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengungkapan yang bertanggung jawab Signify, kunjungi halaman pengungkapan kerentanan terkoordinasi kami di https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Produk dan layanan orang lain.
a. Mengakses produk dan layanan orang lain: Layanan dapat mengizinkan Produk untuk berinteraksi dengan produk, aplikasi, dan layanan orang lain (“Produk dan Layanan Pihak Ketiga”). Agar dapat melakukan interaksi ini, kami mungkin perlu bertukar Kiriman Pengguna dan Data Perangkat Anda dengan pihak ketiga yang relevan. Anda bertanggung jawab atas interaksi Anda dengan dan penggunaan Produk dan Layanan Pihak Ketiga dan kami tidak bertanggung jawab atas Produk dan Layanan Pihak Ketiga dan untuk setiap antarmuka Produk dan Layanan Pihak Ketiga dengan Produk dan Layanan. Pilihan Anda untuk mengintegrasikan, mengaktifkan, mengoperasikan, dan/atau menggunakan Produk melalui Produk dan Layanan Pihak Ketiga berarti bahwa Layanan (seluruhnya atau sebagian) tidak lagi tersedia bagi Anda (atau dapat memengaruhi kenikmatan penuh Anda atas Layanan) dan, sebagai tambahan, terlepas dari pasal 2d, setiap Pembaruan bergantung pada peluncuran pihak ketiga terkait. Dengan ini kami secara tegas melepaskan semua tanggung jawab yang terkait dengan mengintegrasikan, menguji coba, pengoperasian dan/atau penggunaan Produk melalui Produk dan Layanan Pihak Ketiga. Setiap perselisihan, masalah, atau klaim yang terkait dengan mengintegrasikan, menguji coba, pengoperasian dan/atau penggunaan Produk melalui Produk dan Layanan Pihak Ketiga akan diselesaikan antara Anda dan penyedia aplikasi pihak ketiga, dan kami tidak akan terlibat dalam masalah tersebut.
b. Standar atau sarana komunikasi: Produk dapat menggunakan berbagai standar atau sarana terbuka atau umum yang tersedia untuk berkomunikasi dan bekerja dengan perangkat cerdas atau terhubung yang juga digunakan secara serupa oleh produk, sistem, atau layanan lain yang tidak diproduksi oleh kami. Produk dan layanan terkait tersebut yang tidak kami tunjuk atau sertifikasi sebagai kompatibel dengan Produk dan Layanan mungkin tidak berfungsi dengan Produk dan Layanan, bahkan jika ditentukan untuk beroperasi menggunakan standar atau sarana komunikasi yang sama atau serupa.
c. Tautan ke situs pihak ketiga: Situs web, aplikasi, atau komunikasi kami mungkin berisi tautan ke situs pihak ketiga independen lainnya. Tautan ini disediakan semata-mata untuk kenyamanan dan karena tidak berada di bawah kendali kami, kami tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten situs tersebut.
5. Privasi Anda.
a. Data Pribadi: Privasi Anda penting bagi Signify. Our Pemberitahuan Privasi yang dapat dilihat di https://www.philips-hue.com/privacy berlaku untuk penggunaan Layanan. Baca dokumen-dokumen berikut sebagaimana dijelaskan, antara lain, jenis data pribadi yang kami kumpulkan dari Anda, Produk dan Layanan Anda, bagaimana kami dapat menggunakan data pribadi Anda, dasar hukum yang kami miliki untuk memproses data pribadi Anda, serta hak privasi Anda. Pemberitahuan privasi tambahan mungkin disediakan secara terpisah untuk produk dan layanan tertentu.
b. Cookie: Terkadang, cookie dan teknologi pelacakan lainnya mungkin digunakan oleh Signify. Baca Pemberitahuan Cookie kami yang terdapat di https://www.philips-hue.com/cookie-notice atau informasi lainnya mengenai teknologi ini dan untuk tujuan apa kami menggunakannya.
6. Penangguhan dan Penghentian Layanan.
a. Penangguhan Layanan: Kami dapat menangguhkan Layanan untuk sementara, tanpa memberi tahu Anda, karena alasan keamanan, kegagalan sistem, pemeliharaan, dan perbaikan atau keadaan lainnya.
b. Menghentikan atau menangguhkan akses Anda ke Layanan: Anda bebas berhenti menggunakan Layanan kapan saja. Kami berhak untuk menghentikan atau menangguhkan akses Anda ke Layanan atau menghapus akun pengguna Anda jika salah satu dari hal-hal ini terjadi:
• jika kami, dengan iktikad baik, yakin bahwa Anda telah menggunakan Layanan atau Produk yang melanggar Ketentuan ini
• kami diwajibkan melakukannya untuk mematuhi persyaratan hukum atau perintah pengadilan
• kami cukup yakin bahwa perilaku Anda menyebabkan kerugian atau tanggung jawab bagi pengguna, pihak ketiga, atau kami
• Anda tidak masuk ke akun Anda selama jangka waktu dua tahun.
7. Konten dan perangkat lunak kami.
a. Hak Kekayaan Intelektual: Meskipun kami memberikan Anda izin untuk menggunakan Layanan kami, kami (serta pemasok dan pemberi lisensi kami) mempertahankan hak kekayaan intelektual yang kami (dan pemasok serta pemberi lisensi) miliki dalam Layanan.
b. Konten kami: Layanan yang berisi konten milik kami. Anda dapat menggunakan konten kami sebagaimana diizinkan oleh Ketentuan ini, tetapi kami mempertahankan hak kekayaan intelektual apa pun yang kami miliki dalam konten kami. Dilarang menghapus, menghalangi, atau mengubah merek, logo, atau pemberitahuan hukum kami.
c. Konten orang lain: Layanan dapat memberikan Anda akses ke konten milik orang atau organisasi lain. Anda dilarang menggunakan konten semacam itu tanpa izin orang atau organisasi itu, atau sebagaimana diizinkan oleh hukum.
d. Perangkat lunak: Beberapa Layanan menyertakan akses dan penggunaan ke perangkat lunak, misalnya aplikasi kami atau perangkat lunak yang tertanam di dalam Produk. Kami memberikan Anda izin untuk menggunakan perangkat lunak itu sebagai bagian dari Layanan. Lisensi ini berlaku di seluruh dunia (global), non-eksklusif (kami juga dapat melisensikan perangkat lunak kepada orang lain), pribadi (Anda tidak dapat melimpahkannya kepada orang lain) dan tidak dapat dialihkan (Anda tidak dapat memberikan hak kepada siapa pun lain). Beberapa Layanan mencakup perangkat lunak yang ditawarkan di bawah persyaratan lisensi sumber terbuka yang kami sediakan untuk Anda. Terkadang ada klausul dalam lisensi sumber terbuka yang secara eksplisit menggantikan bagian dari Ketentuan ini, jadi harap pastikan untuk membaca lisensi tersebut.
e. Hal yang dilarang: Anda dilarang menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, menjual, atau menyewakan bagian apa pun dari Layanan atau perangkat lunak yang termasuk dalam Layanan. Selain itu, Anda dilarang merekayasa balik atau mencoba mengekstrak kode sumber kami kecuali jika hukum yang berlaku mengizinkan Anda melakukannya.
8. Penafian dan tanggung jawab.
a. Penafian: Meskipun kami memberikan Anda pengalaman senyaman mungkin atas Layanan dan keyakinan terbesar yang kami miliki dalam Layanan, perlu diketahui bahwa kami hanya dapat memberikan Anda Layanan “sebagaimana adanya” dan "sebagaimana tersedia" dan bahwa kami tidak membuat jaminan, garansi, atau komitmen apa pun tentang Layanan (termasuk konten Layanan, fungsi spesifik Layanan, atau ketersediaan, keandalan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan Anda) karena selalu ada kemungkinan bahwa ada hal-hal yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jika Layanan tidak berfungsi, harap terima permintaan maaf tulus dari kami karena kami memahami bahwa ini merupakah hal yang patut disayangkan dan menimbulkan ketidaknyamanan.
b. Tanggung jawab kami: Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, denda, khusus, atau insidental. Tanggung jawab sepenuhnya kami yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan Anda atas Layanan terbatas pada yang lebih rendah dari (i) biaya yang Anda bayarkan untuk menggunakan Layanan terkait dalam 3 bulan sebelum pelanggaran (jika ada); atau (ii) €50. Ketentuan ini hanya membatasi tanggung jawab kami sebagaimana diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.
9. Penyelesaian sengketa, hukum yang mengatur, dan pengadilan.
a. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, dan kecuali sejauh yang secara tegas ditentukan dalam paragraf berikut berdasarkan bagian, 9 or section 11, Ketentuan ini, hubungan Anda dengan kami, dan penggunaan Anda atas Layanan diatur oleh hukum negara tempat Anda tinggal, dan Anda dan kami setuju untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan setempat Anda. Penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, dan undang-undang lain yang mengarahkan penerapan undang-undang yurisdiksi lain, secara tegas disangkal dan dikecualikan.
b. Jika Anda penduduk Amerika Serikat, Ketentuan ini, hubungan Anda dengan kami, dan penggunaan Layanan diatur oleh hukum Negara Bagian New Jersey, kecuali klausul konflik hukum dan pilihan hukumnya.
c. Jika Anda penduduk Kanada, Ketentuan ini, hubungan Anda dengan kami, dan penggunaan Layanan diatur oleh hukum Provinsi Ontario tanpa memengaruhi klausul pilihan atau konflik hukumnya.
d. Jika Anda merupakan penduduk Prancis, pengadilan Nanterre memiliki yurisdiksi eksklusif.
e. Jika Anda penduduk India, jika timbul perbedaan dan sengketa, Anda dan kami setuju untuk menyelesaikan hal yang sama melalui arbitrase oleh arbiter tunggal yang ditunjuk bersama untuk dilakukan sesuai Arbitration & Conciliation Act 2015 (sebagaimana telah diubah). Tempat arbitrase adalah Gurgaon, Haryana.
f. Jika Anda penduduk Sri Lanka, jika timbul perbedaan dan sengketa, Anda dan kami setuju untuk menyelesaikan hal yang sama melalui arbitrase oleh arbiter tunggal yang ditunjuk bersama untuk dilakukan sesuai Arbitration Act 2005 (sebagaimana telah diubah). Tempat arbitrase adalah New Delhi, India.
g. Jika Anda merupakan penduduk Malaysia, Pengadilan Malaysia Barat memiliki yurisdiksi eksklusif.
h. Jika Anda merupakan penduduk Tiongkok, pengadilan setempat di Shanghai, Tiongkok memiliki yurisdiksi eksklusif.
i. Jika Anda penduduk Taiwan, pengadilan setempat di Taipei, Taiwan memiliki yurisdiksi eksklusif.
j. Jika Anda penduduk Republik Ceko, Anda juga dapat menghubungi Inspeksi Perdagangan Ceko http://www.coi.cz.
10. Mengenai Ketentuan ini.
a. Secara hukum, Anda mungkin memiliki hak tertentu yang tidak dapat dibatasi oleh kontrak seperti Ketentuan ini. Ketentuan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak tersebut.
b. Jika ternyata klausul tertentu tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan, hal ini tidak akan memengaruhi klausul lain dari Ketentuan ini.
c. Jika kami tidak segera mengambil tindakan apa pun setelah Anda tidak mengikuti Ketentuan ini, bukan berarti kami tidak berhak mengambil tindakan di masa mendatang.
d. Kami bebas memperbarui Ketentuan ini untuk mencerminkan perubahan dalam Layanan atau cara kami mengoperasikan bisnis kami atau karena alasan hukum, peraturan, atau keamanan. Jika kami melakukan perubahan materi yang memengaruhi Anda secara signifikan, kami akan melakukan upaya yang wajar untuk memberi tahu Anda melalui aplikasi Hue, dengan memasang pemberitahuan di situs web kami, dengan mengirimkan email kepada Anda, atau dengan cara lain. Kelambanan Anda atau penggunaan Layanan yang berkelanjutan, setelah peringatan atau pemberitahuan tersebut berarti Anda mengetahui dan menerima perubahan tersebut.
e. Tidak semua Layanan tersedia di negara Anda.
f. Untuk informasi tentang cara menghubungi kami, kunjungi situs web kami untuk Produk di https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Ketentuan apa pun yang dimaksudkan untuk tetap berlaku (baik tersurat maupun tidak) pada setiap durasi atau penghentian Layanan, akan tetap berlaku.
11. Ketentuan berlaku untuk Produk tertentu, Layanan tertentu, atau negara tertentu.
Bagian ini 11 menjelaskan persyaratan tambahan yang berlaku untuk Produk, Layanan, atau negara tertentu. Jika ada perbedaan antara bagian ini 11 dan klausul apa pun dalam Ketentuan ini selain bagian ini 11, maka bagian ini 11 yang akan tetap berlaku.
• Turki: nomor telepon lokal adalah 0850 390 19 22 dan Pemberitahuan Privasi dapat dilihat di sini https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Akses Lebih Awal: Dengan mengaktifkan “Akses Lebih Awal” untuk fitur tertentu di aplikasi Anda, Anda setuju untuk mendapatkan akses lebih awal ke fitur tersebut sebelum membuat fitur tersebut tersedia untuk semua pengguna kami (“Fitur Akses Lebih Awal”) yang lebih mungkin berisi kesalahan, bug, atau masalah lainnya yang biasanya tidak terkait dengan rilis standar untuk semua pengguna aplikasi (“Rilis Standar”). Fitur Akses Lebih Awal disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan kami, serta afiliasi, pemberi lisensi, dan/atau pemasok kami tidak memberikan jaminan, garansi, atau komitmen apa pun tentang Fitur Akses Lebih Awal (termasuk kontennya, fungsi tertentu, atau ketersediaan, keandalan, atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Anda) karena selalu ada kemungkinan bahwa segala sesuatunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kami tidak berkewajiban untuk terus memasukkan Fitur Akses Lebih Awal ke Rilis Standar dan dapat membuat perubahan pada Fitur Akses Lebih Awal atau menghentikan peluncurannya. Apa yang akan dirilis dalam Rilis Standar mungkin berbeda dari Fitur Akses Lebih Awal. Anda memahami dan setuju bahwa penghentian penggunaan Fitur Akses Lebih Awal adalah satu-satunya hak dan solusi Anda sehubungan dengan ketidakpuasan apa pun yang mungkin Anda rasakan terhadap penggunaan Fitur Akses Lebih Awal, berdasarkan Pemberitahuan Privasi. Jika Fitur Akses Lebih Awal tidak dapat berfungsi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami memahami bahwa hal tersebut sangat disayangkan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Jika suatu saat Anda ingin menghentikan akses ke Fitur Akses Lebih Awal, Anda dapat menonaktifkannya di aplikasi (jika memungkinkan) atau dengan menghapus dan menginstal ulang aplikasi. Bagian ini di Akses Lebih Awal akan berlaku sejauh terkait dengan Fitur Akses Lebih Awal hingga Rilis Standar terkait atau penghentian (mana pun yang terjadi lebih dulu).
• Ketentuan Tambahan Hue Secure: Layanan Hue Secure tersedia di AS, Kanada, Britania Raya, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Belanda, Jerman, Austria, Swiss, Prancis, Italia, Yunani, Spanyol, Portugal, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Lithuania, Latvia, Polandia, Rumania, Serbia, Slovenia dan Slovakia, dan selain itu, Ketentuan Tambahan Hue Secure sebagaimana di atur dalam Lampiran 1 akan berlaku untuk penggunaan Anda atas produk Hue Secure dan layanan Hue Secure yang berlaku.
• Amerika Serikat: Pemberitahuan untuk penduduk California: Berdasarkan Hukum Perdata California Pasal 1789.3, penduduk California berhak atas pemberitahuan hak konsumen berikut: Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan terkait situs web kami atau Ketentuan ini, kirimkan pertanyaan ke tautan “Hubungi Kami” di https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Anda juga dapat menghubungi kami melalui surat ke Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 atau dengan menghubungi Signify di 1(800) 555-0050. Penduduk California dapat menghubungi Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs melalui surat di 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, atau melalui telepon di (916) 445-1254 atau (800) 952-5210.
• Kemampuan Sensor Gerak: Jika Anda tinggal di yurisdiksi selain yang disebutkan di atas (pada poin ketiga di bagian 11), Anda masih dapat menggunakan Hue motion sensors dengan aplikasi kami untuk menerima pemberitahuan melalui aplikasi kami, melihat rentang waktu kejadian, dan menyalakan alarm lampu (“Kemampuan Sensor Gerak”). Jika demikian, Kemampuan Sensor Gerak tersebut termasuk dalam Layanan sesuai dengan Ketentuan ini, dan, sebagai tambahan dari Ketentuan, ketentuan tambahan berikut ini berlaku untuk penggunaan Anda: (i) Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan, mengonfigurasi, dan memelihara persyaratan teknis dan persyaratan lainnya secara ketat sesuai dengan instruksi dan spesifikasi yang kami sediakan untuk Anda; (ii) kami tidak memantau dan tidak merespons informasi dan kejadian apa pun yang diterima ketika Anda menggunakan Kemampuan Sensor Gerak. Anda sepenuhnya bertanggung jawab (atau Pengguna Sah Anda) untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan atas notifikasi yang Anda terima (termasuk menghubungi polisi atau layanan tanggap darurat yang sesuai); (iii) jika sensor Anda berada di luar jangkauan deteksi atau tersembunyi atau terhalang oleh dinding, furnitur, atau benda lain, Anda mungkin mengalami notifikasi palsu atau kegagalan deteksi dan Anda mungkin mengalami gangguan (sementara) akibat perawatan sistem, kegagalan, atau kondisi lainnya. Kami tidak menjamin penggunaan tanpa gangguan; (iv) sejauh yang diizinkan oleh hukum, dengan ini kami dengan tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan Anda atas Kemampuan Sensor Gerak, termasuk penggunaan apa pun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku; dan (v) kami tidak memberikan pernyataan atau jaminan apa pun bahwa Kemampuan Sensor Gerak akan mengurangi atau menghilangkan kejadian yang tidak diinginkan, seperti penyusup, pencurian, dan/atau perampokan, dan Anda setuju untuk tidak bergantung pada kemampuan ini untuk mencegah atau meminimalkan kejadian tersebut, atau konsekuensinya. Anda harus melindungi diri dari risiko kerugian dengan pertanggungan asuransi yang sesuai. Kemampuan Sensor Gerak mencakup kemungkinan untuk menangkap data yang dapat dianggap sebagai data pribadi di negara Anda. Sejauh data ini dianggap sebagai data pribadi, Anda akan bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang privasi yang berlaku untuk Anda.
• Pembayaran melalui App Store Anda:
o Jika ada biaya apa pun (terkait dengan Layanan atau layanan lain yang kami tawarkan sebagai tambahannya yang tidak ditentukan lain dalam Ketentuan ini - “Layanan Berbayar”) yang dibayarkan oleh Anda dari aplikasi kami melalui toko aplikasi terkait (baik Apple App Store maupun Google Play Store) yang Anda gunakan (“App Store Anda”), Anda dapat mengikuti metode pembayaran yang Anda pilih di App Store Anda dan ketentuan apa pun yang terkait dengannya.
o Jika kami tidak menerima pembayaran Anda (untuk Layanan Berbayar) melalui App Store Anda, kami berhak membatalkan Layanan Berbayar yang relevan.
12. Ketentuan Pengguna Akhir yang diwajibkan oleh Apple.
Jika Anda telah mengunduh Hue app dari App Store Apple, Inc. ("Apple") atau jika Anda menggunakan Hue app di perangkat iOS, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui pemberitahuan berikut mengenai Apple. Ketentuan ini hanya antara Anda dan kami, bukan dengan Apple, dan Apple tidak bertanggung jawab atas Layanan atau kontennya. Apple tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan apa pun sehubungan dengan aplikasi Hue. Jika terjadi kegagalan Hue app untuk memenuhi jaminan yang berlaku, maka Anda dapat memberi tahu Apple dan Apple akan mengembalikan harga pembelian yang berlaku untuk Hue app kepada Anda; dan bahwa, sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Apple tidak memiliki kewajiban jaminan apa pun sehubungan dengan Hue app. Apple tidak bertanggung jawab untuk menangani klaim apa pun oleh Anda atau pihak ketiga mana pun terkait dengan Hue app atau kepemilikan dan/atau penggunaan Hue app oleh Anda, termasuk: (a) klaim tanggung jawab produk; (b) setiap klaim bahwa Hue app gagal memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku; dan (c) klaim yang timbul berdasarkan perlindungan konsumen atau undang-undang serupa. Apple tidak bertanggung jawab atas penyelidikan, pembelaan, penyelesaian, dan pelepasan klaim pihak ketiga mana pun bahwa Hue app dan/atau kepemilikan dan penggunaan Hue app oleh Anda melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut. Anda setuju untuk mematuhi ketentuan pihak ketiga mana pun yang berlaku, saat menggunakan Hue app. Apple, dan anak perusahaan Apple, adalah penerima pihak ketiga dari Ketentuan ini, dan setelah Anda menerima Ketentuan ini, Apple akan berhak (dan akan dianggap telah menerima hak) untuk memberlakukan Ketentuan ini terhadap Anda sebagai penerima pihak ketiga dari Ketentuan ini. Izin untuk menggunakan di bagian 2a terbatas pada hak yang tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Hue app untuk mengontrol dan memantau Produk Anda pada produk bermerek Apple apa pun.
versi September 2025 - berlaku mulai Aplikasi 5
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.