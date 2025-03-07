Untuk memeriksa apakah PSU Anda memenuhi syarat untuk penggantian, pertama-tama lepaskan produk atau matikan dayanya. Pada bagian depan PSU, Anda akan melihat kode produksi empat digit: dengan format YYWW, "Y" mengacu pada tahun dan "W" mengacu pada minggu. Semua produk sebelum dan termasuk minggu ke-46 tahun 2020 kemungkinan terdampak. Anda mungkin memiliki PSU yang terdampak jika dua digit pertama (misalnya, tahun) di bawah 20 atau kedua hal berikut benar:

Dua digit pertama kode adalah 20

kode adalah Dua digit terakhir kode adalah 46 atau ke bawah

Misalnya, PSU dengan kode 1835 terdampak, sedangkan PSU dengan kode 2047 tidak terdampak.