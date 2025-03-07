Setelah pengujian yang intensif, kami menemukan bahwa dalam beberapa kasus, beberapa unit catu daya (PSU) luar ruangan 40W Philips Hue dapat rusak akibat kebocoran air dan menimbulkan risiko keselamatan jika disentuh dalam keadaan basah. PSU ini dikirim dengan paket dasar rangkaian produk berikut antara tahun 2018 dan 2020:
Unit catu daya luar ruangan Philips Hue
Program penggantian
Keselamatan Anda prioritas utama kami
Lampu sorot Lily
Lampu sorot Lily XL
Lampu pedestal Calla
Pedestal luar ruangan Econic
Lampu pedestal Impress
Lampu pedestal Calla Besar
Catu daya 40W luar ruangan
Lampu Strip Luar Ruangan 5m
Untuk memastikan Anda merasa aman saat menggunakan produk Philips Hue, kami meluncurkan program penggantian bagi pelanggan yang memiliki PSU yang terdampak. Untuk menghindari risiko, kami sarankan kepada konsumen jika terjadi kegagalan produk agar mematikan daya terlebih dahulu sebelum menyentuh unit catu daya.
Apakah unit catu daya saya terdampak?
Untuk memeriksa apakah PSU Anda memenuhi syarat untuk penggantian, pertama-tama lepaskan produk atau matikan dayanya. Pada bagian depan PSU, Anda akan melihat kode produksi empat digit: dengan format YYWW, "Y" mengacu pada tahun dan "W" mengacu pada minggu. Semua produk sebelum dan termasuk minggu ke-46 tahun 2020 kemungkinan terdampak. Anda mungkin memiliki PSU yang terdampak jika dua digit pertama (misalnya, tahun) di bawah 20 atau kedua hal berikut benar:
- Dua digit pertama kode adalah 20
- Dua digit terakhir kode adalah 46 atau ke bawah
Misalnya, PSU dengan kode 1835 terdampak, sedangkan PSU dengan kode 2047 tidak terdampak.
Bagaimana cara mendapatkan unit catu daya baru tanpa dikenakan biaya?
Isi formulir yang terkait di bawah, Anda harus memberikan informasi pribadi Anda, kode produksi, dan nomor model PSU Anda (terletak setelah kata "model" di label).
Sertakan gambar depan unit catu daya, tempat kode produksi empat digit jelas terlihat.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau harus mengganti lebih dari tiga unit catu daya, silakan hubungi kami secara langsung.
