Guía completa para soluciones de iluminación empotrables en la pared Hue

Philips Hue ofrece cuatro productos empotrables en la pared diseñados para proporcionarte un control flexible e inteligente de tu configuración de iluminación. Aunque pueden parecer similares, cada uno funciona de forma independiente en función del tipo de luz que tienes y el cableado disponible en tu hogar.

Esta guía explica los cuatro productos, los compara y te da los detalles de instalación, compatibilidad y resolución de problemas que necesitas.

1. Módulos de luz inteligentes (dos versiones)

Estos módulos funcionan con Philips Hue y otras luces inteligentes de Zigbee y te permiten controlarlas con el interruptor de pared existente sin cortar el suministro de energía a las bombillas.

1A. Módulo interruptor de pared con cable (versión con cable)

Mantén tus luces Hue accesibles. Haz que tu interruptor de pared actual sea inteligente para que pueda controlar las escenas de iluminación Hue, las habitaciones/zonas y las automatizaciones mientras mantiene la alimentación de las bombillas inteligentes en todo momento.

Características principales

Funciona con Hue y otras luces inteligentes Zigbee compatibles

Requiere un Hue Bridge

Funciona con interruptores basculantes, de palanca y pulsadores

Se instala una vez, sin necesidad de cambiar la batería

Requiere un cable neutro

Notas de compatibilidad

No compatible con:

Reguladores giratorios existentes

Placas combinadas de toma de corriente/interruptor de luz

Luces no inteligentes

Aspectos destacados de la instalación

Requiere cableado en tu caja mural:

o 1-2 cable de carga (depende de si el interruptor de botón es simple o doble)

O Cable neutro

O 2x Cable de línea

Conector Push-in de 5 terminales incluido en la caja para mantener conectada la red eléctrica

El tamaño del cable adecuado y la longitud de la cadena para el conector de empalme proporcionado:

· Sección transversal del conductor: sólido: 0,75 a 4 mm²

- Longitud pelada del conductor: 11 mm

Sigue las instrucciones en la aplicación de Hue

1B. Módulo interruptor de pared a pilas (Versión a pilas)

Proporciona las mismas ventajas de control inteligente de la luz que la versión con cable sin necesidad de cable neutro.

Características principales

Funciona con pilas (no necesita cableado), tipo de pila CR2450

Funciona con Hue y otras luces inteligentes Zigbee

Requiere un Hue Bridge

Duración de la batería: al menos 5 años (se muestra una alerta de batería baja en la aplicación Hue)

Notas de compatibilidad

Funciona con interruptores basculantes, de palanca y pulsadores

No compatible con interruptores con regulador de intensidad incorporado o placas combinadas de salida/interruptor

Funciona con configuraciones de interruptor 2way/3way (si los demás interruptores también están conectados a módulos)

Aspectos destacados de la instalación

No es necesario el cableado neutro (compatible con el cableado que tienes en la pared)

Desconecta siempre el disyuntor antes de realizar cualquier trabajo eléctrico, incluida la retirada del interruptor

Usar el conector push-in suministrado para mantener la energía en las bombillas inteligentes

No prolongar los cables incluidos

prolongar los cables incluidos El módulo puede parpadear si los cables se tocan durante la instalación - esto es normal

Completar la instalación física antes de añadirlo en la aplicación de Hue

2. Interruptor con cable (dos versiones Encendido/Apagado o Regulador) - para luces no inteligentes

Un producto diseñado para bombillas tradicionales, convirtiéndolas en luces inteligentes controlables en el ecosistema Hue.

Añade encendido/apagado inteligente o control de regulación a las luces no inteligentes.

Características principales

Versión Encendido/Apagado → para luces no regulables

Versión regulable → para luces regulables

Compatibilidad con Bluetooth (limitada, consulta aquí)

(limitada, consulta aquí) Compatible con Matter (como una luz)

(como una luz) Disponible en las versiones del canal 1 o 2 (solo encendido/apagado):

El canal 1 es para controlar un grupo de luces (un interruptor), mientras que el canal 2 es para controlar dos grupos de luces de forma independiente (interruptor doble), con el mismo interruptor o la aplicación de Hue. Por ejemplo, en un interruptor doble, un interruptor controla las luces del salón, mientras que el otro controla las luces del comedor. El interruptor del regulador con cable está actualmente disponible para el canal 1.

Notas de compatibilidad

No está destinado a:

Mezclar diferentes tipos de carga en el mismo interruptor cableado

Mecanismos de interruptor inalámbrico rotatorios

Cableado necesario

Interruptor de encendido/apagado → requiere cable neutro

Interruptor inalámbrico → funciona con o sin neutro (neutro preferido/sin un cable neutro, la luz es menos brillante, y algunas bombillas LED puede que no funcionen adecuadamente, por lo que puede ser necesario el condensador de derivación).

Comportamiento de atenuación

Balancín → No puedes atenuar tus luces con el método tradicional. Sin embargo, puedes ajustar el brillo mediante la aplicación Hue y configurar escenas para que tengan distintos niveles de brillo, de modo que puedas atenuar las luces pulsando el interruptor para activar las escenas.

Pulsador → admite pulsación prolongada de atenuación

Sólo funciona con bombillas regulables

Aspectos destacados de la instalación

No es necesario el conector push-in

Interruptor de encendido/apagado (1 canal) / interruptor de atenuación (1 canal)

o 1x cable de carga

o 1x cable neutro

o 1x cable de línea

interruptor de encendido/apagado (canal 2)

o 2x cable de carga

o 1x cable neutro

o 1x cable de línea

El tamaño del cable adecuado y la longitud de la cadena para los bloques del terminal:

· Sección transversal del conductor: sólido: 0,75 a 2,5 mm²

- Longitud pelada del conductor: 9 ... 10 mm

3. Comparación general

Requisitos de carga:

* El módulo del interruptor de encendido/apagado es compatible con:

- Fuentes de luz LED (hasta 400 W)

- Lámparas incandescentes (hasta 6 A)

- Lámparas fluorescentes (hasta 6 A)

- Convertidor reductor electrónico para lámparas incandescentes de muy bajo voltaje (hasta 6 A)

Y no puede utilizarse con motores o instalaciones de calefacción

Aunque el módulo de interruptor inalámbrico es compatible con:

- Fuentes de luz LED HV (borde de salida: 5...200W; borde de entrada: 5...20W );

- Lámparas incandescentes/Lámparas halógenas HV (borde de salida: 20...200W; borde de entrada: 20...150W);

- Convertidor reductor electrónico para lámparas incandescentes/halógenas de muy bajo voltaje (borde de salida: 5...200 W; borde de entrada: 5...20 W)

Y no puede utilizarse con lámparas fluorescentes / transformador de núcleo de hierro con lámparas incandescentes/halógenas de bajo voltaje / motores o instalaciones de calefacción.

4. Antes de la compra / instalación:

Examina la forma en que está instalado tu interruptor de la luz para asegurarte de que el módulo de interruptor de pared con cable funcionará con el tipo de interruptor de la luz que tienes.

Para las versiones en las que se requiere un cable neutro para la instalación, te recomendamos que compruebes previamente tu caja de conexiones. Si no tienes un cable neutro en la caja de la pared, en algunos países puedes encontrar otra caja de empalmes en el techo, donde puede haber un cable neutro.

¿No hay cable neutro disponible? A continuación, elige una de las siguientes opciones:

o Para bombillas no inteligentes: usa un regulador con cable que funcione con o sin un cable neutro o sustituye la bombilla por luces inteligentes Hue

o Para bombillas inteligentes: usa un interruptor o un regulador con batería en lugar de uno con cable.

Asegúrate de que hay espacio suficiente en tu caja eléctrica para que quepa dentro el módulo del interruptor de pared cableado.

5. Consejos de instalación: (para todos los tipos)

Apaga el disyuntor

Asegúrate de que nadie restablece la alimentación durante la instalación

Cubrir los cables bajo tensión

Haz una foto del cableado existente

Adapta las posiciones con cable como se indica en la guía

En caso de que un cable se introduzca en el terminal equivocado del módulo, hay una forma de desconectar el cable del terminal. Inserta un destornillador en la ranura y pulsa ligeramente para liberar el cable.

Los dispositivos eléctricos solo deben instalarlos y conectarlos personas con formación en electricidad. La normativa local puede prohibir trabajar con cables eléctricos sin un profesional. Consulta a las autoridades locales o a un electricista para que te oriente.

Inicia la aplicación Hue para escanear el código QR, que encontrarás en el producto y en el manual. A continuación, sigue la guía para poner en marcha. También puedes acceder allí a un vídeo explicativo que muestra la instalación paso a paso. Una vez finalizada la instalación por cable, puedes volver a la aplicación Hue y continuar con la configuración.

6. ¿Qué producto elegir?

Elige el módulo del interruptor de pared con cable si:

Utilizas Hue y otras luces inteligentes Zigbee

Prefieres una instalación permanente cableada, sin necesidad de sustituir una batería en el futuro

Elige el módulo interruptor mural a pilas si:

Utilizas Hue y otras luces inteligentes Zigbee

No tienes un cable neutro

tienes un cable neutro Quieres una instalación más sencilla

Elige un interruptor con cable (Encendido/Apagado o Regulador) si:

Utilizas luces no inteligentes y quieres hacer que tus luces e interruptores existentes sean inteligentes

Quieres soporte Matter o copia de seguridad Bluetooth

Quieres controlar luces inteligentes y luces no inteligentes juntas sin problemas en el ecosistema Hue, a través de una única app

7. Solución de problemas

Si el dispositivo está inaccesible o no funciona:

Verifica los pasos de la instalación Asegúrate de que el disyuntor estaba apagado antes de cablear, y de que vuelve a estar encendido una vez terminada la instalación Confirma que los cables están completamente asentados en los conectores Comprueba la actividad de los botones en la aplicación Hue:

Busca en la sala asignada o en Ajustes > Dispositivos > Interruptores. Si no se muestran las pulsaciones de los botones, puede haber un problema de conexión inalámbrica. Comprueba las integraciones de terceros:

Asegúrate de que ninguna aplicación de terceros o integración de socios anula tus ajustes Hue. Reinicia el dispositivo en la aplicación:

Restablece el dispositivo para reconfigurarlo sin volver a ponerlo en marcha completamente. Quita y vuelve a poner el interruptor:

Elimina el dispositivo del Puente Hue, luego añádelo de nuevo y configúralo como de costumbre. Confirma el tipo de interruptor:

Asegúrate de que el dispositivo está configurado como el tipo de interruptor correcto (basculante o pulsador). Si no es así, elimínala y vuelve a añadirla con la configuración correcta.

Solo el módulo de la batería

Aparecen alertas de batería baja en la app Hue

El contacto accidental del cable puede causar parpadeos - normal durante la instalación

Solo el interruptor con cable

Luces parpadeantes → comprueba el tipo de bombilla, los requisitos de carga y la compatibilidad

Si tienes más preguntas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.