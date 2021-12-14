Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto Philips. Agradecemos mucho tu preferencia por la marca Philips y deseamos que disfrutes usar el producto. Este producto está diseñado y desarrollado específicamente para uso doméstico en funcionamiento y condiciones normales únicamente. La vida útil mencionada en el empaque se basa en un promedio hasta de 3 horas de funcionamiento por día/7 días por semana. Si tienes dificultades con el uso del producto, te recomendamos consultar primero el manual de usuario y la información en el sitio web. Sujeto a los términos y las condiciones de este documento, Signify Iluminação Brazil LTDA, Signify Colombiana SAS, Signify Caribbean Inc. y Signify Perú S. A., como fabricante garantiza que los componentes de los dispositivos no tienen defectos en los materiales y la elaboración durante un período de dos (2) años después de la fecha de compra, a menos que se establezca un período diferente dentro o en el empaque del producto y sujeto al mantenimiento del producto conforme a las instrucciones de limpieza y de cuidado determinadas en el manual de usuario. Esta garantía limitada solo aplica para los componentes del equipo contenidos en el empaque original. Esta garantía limitada no aplica para ningún software, incluso si se empaca o vende con los componentes del equipo. No garantizamos que el uso de este dispositivo será ininterrumpido o sin errores. A menos que las disposiciones reglamentarias de la ley aplicable regulen lo contrario, las obligaciones en la garantía se limitarán, a nuestra discreción, a reparar, proporcionar un producto de reemplazo para el producto defectuoso u ofrecer un crédito adecuado para el precio de compra del producto defectuoso. El montaje/desmontaje o la instalación/desinstalación y los costos de mano de obra se excluyen de la garantía, así como cristal roto, baterías defectuosas y focos reemplazables. Las soluciones en la garantía no se extenderán o renovarán el período de garantía aplicable original. Tenemos derecho, a nuestra discreción, a reemplazar el producto defectuoso cubierto por la garantía, con un producto que tenga anomalías leves en el diseño o especificaciones que no afecten la funcionalidad del producto. A fin de tener derecho a realizar un reclamo válido en esta garantía, debes presentar una solicitud con nosotros (o nuestro representante) con un recibo pertinente de la compra y el producto defectuoso para analizarlo. Hasta el alcance máximo permitido por la ley aplicable, esta política presenta nuestra responsabilidad total como fabricante, en relación con los productos no conformes o defectuosos. No seremos responsables de otras pérdidas o de daños indirectos o consecuentes (que incluyen, pero no se limitan a la pérdida de datos o pérdida de ingresos) ni te compensaremos por actividades, como mantenimiento periódico, almacenamiento o restablecimiento de datos. Esta garantía del fabricante proporcionada voluntariamente no perjudicará tus derechos reglamentarios que surgen de la ley aplicable.

Esta garantía está sujeta a, y podría reemplazarse por, la política de extinción de asistencia en el alcance que Signify decida para finalizar la asistencia para este dispositivo en conformidad con la política de extinción de asistencia, disponible aquí: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Para obtener servicio dentro del período de garantía, comunícate con un distribuidor o el Centro de Atención al Cliente Philips. Los detalles de contacto se pueden encontrar en: www.philips.com/lighting.

Se reservan las alteraciones en el diseño y las especificaciones técnicas.

Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.