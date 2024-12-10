Información de Hue Labs

Tras 7 años probando nuevas características, ¡el experimento de Hue Labs ha llegado a su fin! Muchas fórmulas se han convertido en funciones integradas en la aplicación (¡con aún más funcionalidad!), así que empieza a utilizarlas en su lugar.

¿Qué está pasando con Hue Labs?



Hue Labs fue una plataforma de pruebas que nos ayudó a desarrollar nuestras ideas más innovadoras. Muchas de estas ideas se convirtieron en fórmulas, que luego se convirtieron en algunas de nuestras características más apreciadas.



Debido a su éxito, hemos trasladado gran parte de nuestras pruebas beta a la aplicación, por lo que ya no hay necesidad de una plataforma Hue Labs independiente. ¡Verás "Beta" en las características que puedes probar!



¿Qué debo hacer?



Podrás acceder a Hue Labs hasta junio de 2024. Después de eso, las fórmulas automatizadas seguirán ejecutándose tal cual, pero no podrás editarlas. Las fórmulas activadas manualmente se pueden sustituir por las escenas correspondientes en la galería de escenas. Encuentra todas las fórmulas y sus características correspondientes en la tabla siguiente.

Preguntas y respuestas

¿Qué es Hue Labs?

Hue Labs era una plataforma de pruebas donde cualquier persona con un sistema Philips Hue podía probar prototipos de nuevas funcionalidades denominadas fórmulas. Hemos recopilado tantos comentarios de los usuarios de Hue Labs que la mayoría de las fórmulas ya están disponibles en la aplicación Philips Hue, ¡algunas con una funcionalidad aún mejor que antes!

¿Qué está pasando con Hue Labs?

Hue Labs siempre se pensó como un experimento. Era un lugar para que desarrolláramos nuevas características, donde los usuarios nos ofrecían opiniones sobre nuestras ideas más innovadoras. Muchas de estas ideas fueron tan populares que ahora las hemos integrado directamente en la aplicación.

Hemos terminado de trasladar gran parte de nuestras pruebas beta a la propia aplicación, gracias al éxito de Hue Labs. Ahora puedes probar las características directamente en la aplicación, ¡así que ya no hace falta una comunidad de Hue Labs independiente!

¿Hue Labs sigue siendo accesible?

Hue Labs cerrará en junio de 2024. Hasta entonces, podrás editar cualquier fórmula instalada. Después de junio de 2024, las fórmulas automatizadas seguirán ejecutándose tal cual, pero no podrás editarlas. Las fórmulas activadas manualmente no serán accesibles, pero puede encontrar sus escenas correspondientes en la galería de escenas.

¿Cómo elimino mis fórmulas existentes de Hue Labs?

Ve a la pestaña Automatismos y toca Hue Labs. Una vez dentro de la plataforma de Hue Labs, toca en Mis fórmulas para ver y eliminar las fórmulas instaladas.

¿Dónde puedo ver las fórmulas de Hue Labs que forman parte de la aplicación Philips Hue?

Consulta la tabla siguiente para ver qué fórmulas de Hue Labs tienen características correspondientes en la aplicación Philips Hue. Algunas fórmulas no funcionarán exactamente igual que en Hue Labs, incluso pueden tener más funcionalidad.

¿Mis fórmulas existentes de Hue Labs seguirán funcionando después de que Hue Labs cierre?

Te recomendamos pasar a estas características integradas, ya que a menudo tienen más funcionalidad que las fórmulas. Añadiremos algunas más, descritas en la tabla siguiente. Si no ves una fórmula en la lista, es posible que no tenga una característica correspondiente.

¿Por qué algunas fórmulas de Hue Labs no forman parte de la aplicación Philips Hue?

Hue Labs era una plataforma de pruebas para que los usuarios probaran prototipos de nuevas características. Algunas fórmulas no eran adecuadas para la aplicación. Es posible que puedas encontrar funcionalidades similares en aplicaciones de terceros que funcionen con Philips Hue.

¿Pasarán a formar parte de la aplicación Philips Hue más fórmulas de Hue Labs?

¡Ese es el plan! Muchas fórmulas de Hue Labs ya tienen características correspondientes en la aplicación. Añadiremos algunas más, descritas en la tabla siguiente. Si no ves una fórmula en la lista, es posible que no tenga una característica correspondiente.

¿Afectará el cierre de Hue Labs al resto de mi sistema Philips Hue?

¡Tu sistema seguirá funcionando con normalidad! Incluso si tuvieras fórmulas instaladas, las luces, interruptores, sensores, automatismos, áreas de ocio, integraciones de terceros y cualquier otra parte del sistema seguirán siendo iguales.

¿Puedo seguir probando características?

Sí, ¡directamente en la aplicación Philips Hue! Verás "Beta" junto a las características que estamos probando en la actualidad.

¿Por qué no veo una función correspondiente para el panel de control de temperatura?

Entendemos la frustración y hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que todas las características más populares estuvieran integradas en la aplicación. Algunas características, como el panel de control del sensor de temperatura, no eran adecuados para la aplicación. Puedes seguir viendo la temperatura en aplicaciones de terceros como Casa de Apple y Google Home.

