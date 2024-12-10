MotionAwareTM: transforma tus luces Hue en sensores de movimiento

¿Qué es Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM es una innovadora función disponible exclusivamente con el Hue Bridge Pro. Transforma tus luces Philips Hue en sensores de movimiento; para ello, crea una zona de movimiento utilizando entre 3 y 4 luces en una habitación. Esta función te permite controlar cualquier luz cuando se detecta movimiento o utilizarla como parte de un sistema de seguridad enviando alertas si se detecta movimiento, activando alarmas de luz, etc.

¿Cómo funciona Hue MotionAwareTM?

Las luces Philips Hue se comunican entre sí mediante Zigbee. MotionAwareTM mide las fluctuaciones de las señales Zigbee inalámbricas, que se producen cuando algo (como una persona) pasa a través de ellas. Esta tecnología permite a las luces Philips Hue detectar el movimiento sin necesidad de sensores, cámaras o instalaciones físicas adicionales.

Configuración de Hue MotionAwareTM

Para configurar un área de movimiento, necesitas al menos tres luces compatibles. Estos son los pasos:

Elige la sala o zona: selecciona la sala o zona donde quieres crear un área de movimiento. La app desactivará las habitaciones que no tengan suficientes luces compatibles Selecciona las luces: elige entre las luces compatibles disponibles dentro del alcance. Las luces seleccionadas empezarán a parpadear para garantizar que se han elegido las luces correctas. Asegúrate de seguir los criterios mostrados en la app (indicados también a continuación) para obtener el mejor rendimiento. Calibra la zona: sal de la zona y asegúrate de que no haya nadie presente, ni siquiera mascotas, durante el escaneado y la calibración. Personaliza la respuesta: decide qué ocurre cuando se detecta movimiento. Puedes controlar las luces, enviar alertas o ambas cosas.

Consideraciones clave para la instalación



Mismo hogar, mismo Bridge: todas las luces deben estar conectadas al mismo Hue Bridge.

todas las luces deben estar conectadas al mismo Hue Bridge. Número de luces: utiliza tres o cuatro luces para crear un área.

utiliza tres o cuatro luces para crear un área. Ubicación : Elige luces que cubran las zonas de mayor actividad, como caminos y entradas.

: Elige luces que cubran las zonas de mayor actividad, como caminos y entradas. Distancia: las luces deben estar separadas de 1 a 7 metros para que el rendimiento sea óptimo.

las luces deben estar separadas de 1 a 7 metros para que el rendimiento sea óptimo. Altura y forma: las luces a distintas alturas crean un espacio tridimensional (no todas en línea recta), cubriendo la zona desde el suelo hasta el techo.

las luces a distintas alturas crean un espacio tridimensional (no todas en línea recta), cubriendo la zona desde el suelo hasta el techo. Sin paredes: las paredes entre luces pueden interferir en el rendimiento.

las paredes entre luces pueden interferir en el rendimiento. Solo en interiores: las señales Zigbee tienen que rebotar en el entorno, lo que las hace menos eficaces para su uso en exterior.

las señales Zigbee tienen que rebotar en el entorno, lo que las hace menos eficaces para su uso en exterior. Encendido: asegúrate de que tus luces están conectadas a la corriente

Personalizar MotionAwareTM

Puedes personalizar totalmente el comportamiento de MotionAwareTM, como el de los sensores de movimiento Hue físicos y las cámaras. Crea hasta 10 franjas horarias en un día para definir qué hacen las luces cuando se detecta movimiento. Si quieres impedir temporalmente que MotionAwareTM active las luces, puedes desactivarlo temporalmente a través del menú de configuración del área de movimiento.

Control de las luces únicamente

Selecciona luces en hasta 3 habitaciones o 1 zona para controlar y personalizar la respuesta cuando se detecte movimiento en el área de movimiento. No es necesario que sean las mismas luces o habitaciones seleccionadas para la detección en los pasos anteriores. Si quieres personalizarlo más adelante, puedes hacerlo desde la app Hue, en Ajustes > Dispositivos > Áreas de movimiento.

Envío de alertas únicamente

Puedes configurar MotionAwareTM para que envíe alertas cuando se detecte movimiento sin controlar las luces y ver una cronología de los eventos detectados. Esta configuración es ideal por motivos de seguridad. Para acceder a esta función, necesitarás una de nuestras suscripciones Hue Secure si ya tienes una cámara. Además, tienes la opción de comprar la suscripción a Motion Aware por 0,99 € al mes o 9,99 € al año. Ambas opciones incluyen un periodo de prueba gratuito de 30 días.

Control de luces y envío de alertas

Combina las funciones de control de luces y envío de alertas para una configuración de seguridad completa.

Agrupación con otros sensores

MotionAwareTM se puede integrar con cámaras y sensores de movimiento Hue creando grupos de dispositivos en la aplicación Hue. Esto permite que todos tus dispositivos funcionen juntos a la perfección y aumenten su cobertura.

Solución de problemas

Garantiza la alimentación: todas las luces deben estar conectadas a la alimentación.

todas las luces deben estar conectadas a la alimentación. Actualiza el software: asegúrate de que tu aplicación, Bridge y las luces utilizan las últimas versiones de software.

asegúrate de que tu aplicación, Bridge y las luces utilizan las últimas versiones de software. Comprueba la colocación: no debe haber paredes entre las luces, y no deben estar todas en línea recta.

no debe haber paredes entre las luces, y no deben estar todas en línea recta. Ajusta la sensibilidad: modifica la sensibilidad del área de movimiento en caso necesario. Auméntala si tarda demasiado en detectarte tras entrar en una habitación o disminúyela si te detecta demasiado pronto o desde habitaciones adyacentes.

modifica la sensibilidad del área de movimiento en caso necesario. Auméntala si tarda demasiado en detectarte tras entrar en una habitación o disminúyela si te detecta demasiado pronto o desde habitaciones adyacentes. Dispositivos de grupo: si tienes sensores de movimiento o cámaras en el mismo espacio, considera crear un grupo de dispositivos para que funcionen de forma conjunta.

si tienes sensores de movimiento o cámaras en el mismo espacio, considera crear un grupo de dispositivos para que funcionen de forma conjunta. Detección en habitaciones o plantas adyacentes: si tu área de movimiento detecta personas en habitaciones o plantas contiguas, considera seleccionar luces más alejadas de paredes o techos, añadir una cuarta luz (si solo tienes tres) o reducir la sensibilidad de detección de movimiento de la zona.

si tu área de movimiento detecta personas en habitaciones o plantas contiguas, considera seleccionar luces más alejadas de paredes o techos, añadir una cuarta luz (si solo tienes tres) o reducir la sensibilidad de detección de movimiento de la zona. Detección de mascotas: si no quieres que tu área de movimiento detecte a tus mascotas, considera reducir la sensibilidad o elegir luces en zonas donde sea menos probable que tu mascota se mueva.

si no quieres que tu área de movimiento detecte a tus mascotas, considera reducir la sensibilidad o elegir luces en zonas donde sea menos probable que tu mascota se mueva. Detección precoz: si tu área de movimiento te detecta demasiado pronto, antes de que entres en la habitación, considera la posibilidad de seleccionar luces más hacia el interior de la habitación o de reducir la sensibilidad al movimiento.

si tu área de movimiento te detecta demasiado pronto, antes de que entres en la habitación, considera la posibilidad de seleccionar luces más hacia el interior de la habitación o de reducir la sensibilidad al movimiento. Detección tardía: si tu área de movimiento te detecta demasiado tarde después de entrar en la habitación, considera la posibilidad de seleccionar luces más cercanas a la entrada o aumentar la sensibilidad al movimiento.

si tu área de movimiento te detecta demasiado tarde después de entrar en la habitación, considera la posibilidad de seleccionar luces más cercanas a la entrada o aumentar la sensibilidad al movimiento. Problemas irrecuperables: si tu área de movimiento dice que no funciona o que es irrecuperable, significa que hay un problema con las luces que participan en esa área. Asegúrate de que están encendidas y vuelve a guardar tu área de movimiento.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia MotionAware de otras tecnologías de detección del movimiento?

Cámaras: a diferencia de las cámaras, MotionAware TM no graba vídeo. Es lo mejor para detectar movimiento en espacios donde es difícil colocar una cámara o donde no es pertinente/necesario obtener información detallada sobre lo que está ocurriendo

a diferencia de las cámaras, MotionAware no graba vídeo. Es lo mejor para detectar movimiento en espacios donde es difícil colocar una cámara o donde no es pertinente/necesario obtener información detallada sobre lo que está ocurriendo Sensores PIR: MotionAware TM utiliza señales Zigbee, mientras que los sensores PIR detectan señales infrarrojas. MotionAware TM resulta ideal para zonas que no son de paso o espacios con muchas luces.

MotionAware utiliza señales Zigbee, mientras que los sensores PIR detectan señales infrarrojas. MotionAware resulta ideal para zonas que no son de paso o espacios con muchas luces. SpaceSense: aunque es similar a SpaceSense de WiZ, MotionAwareTM utiliza Zigbee en lugar de Wi-Fi.

¿Puede MotionAwareTM detectar el movimiento detrás de los objetos?

Sí, las señales inalámbricas pueden atravesar objetos, lo que permite a MotionAwareTM detectar el movimiento más fácilmente detrás de los muebles.

¿Se puede utilizar MotionAwareTM con otros sensores?

Sí, se puede integrar con cámaras y sensores de movimiento Hue creando grupos de dispositivos en la aplicación Hue.

¿Qué pasa si no quiero que se activen las luces a determinadas horas?

Puedes personalizar franjas horarias en los ajustes del área de movimiento para definir cuándo deben activarse las luces.

¿Qué ocurre si no quieres que se activen luces cuando el espacio ya está suficientemente iluminado?

Aunque los dispositivos con capacidad para MotionAwareTM no tienen sensores de luz natural específicos (como sí es el caso de nuestros sensores de movimiento y nuestras cámaras), puedes seguir evitando que las luces se activen si aún no está oscuro. Por ejemplo, puedes asegurarte de que solo las active un área de movimiento entre el atardecer y el amanecer. Puedes ajustar esto mediante el ajuste de sensibilidad de luz de día de cada área de movimiento.

¿Consume más energía MotionAwareTM?

Puede aumentar el consumo de energía en espera alrededor de un 1 %, pero no hay ninguna diferencia apreciable cuando las luces están encendidas.

¿Puede utilizarse MotionAwareTM para la seguridad?

Sí, puede integrarse con el sistema Hue Secure para enviar alertas cuando se detecta movimiento. Para estas funciones se requiere un plan Secure.

¿Por qué necesito al menos tres luces?

Tres luces son el mínimo necesario para detectar el movimiento con precisión y fiabilidad.

¿Puedo utilizar MotionAwareTM en exteriores?

Aunque técnicamente es posible, no se recomienda debido a su rendimiento poco fiable en grandes espacios abiertos.

Conclusión

MotionAwareTM es una potente función que mejora la funcionalidad de tus luces Philips Hue, proporcionando comodidad y seguridad. Si sigues las indicaciones de configuración y personalizas los ajustes, puedes crear un sistema de detección de movimiento eficiente y sensible en tu hogar.

Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.