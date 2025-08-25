Asistencia

Cómo configurar una Hue secure wired video doorbell.

Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.

¡Lee esto primero!

1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.

2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.

 

Conecta con un Puente
Conectarse sin un Bridge

Conecta con un Bridge

Instrucciones de instalación del videoportero con cable seguro

Tu Puente debería estar conectado y añadido a tu aplicación Hue. 

¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Puente.

 

1. Abre la Hue App.

2. En la pestaña Inicio, toca el ícono de tres puntos (…). A continuación, pulsa Añadir dispositivos

La aplicación Hue muestra la pestaña Inicio con el indicador sobre el icono de tres puntos, la aplicación Hue muestra el menú de tres puntos con el indicador sobre Añadir dispositivos

Nota: También puedes abrir la pestaña Configuración y, a continuación, tocar Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.

La app Hue muestra la pestaña Ajustes con un indicador sobre Dispositivos, la app Hue muestra el menú Dispositivos con un indicador sobre el icono azul más (añadir)

3. Escanea el código QR.
    Encontrarás el código QR de tu videoportero con cable en su tarjeta de propiedad.

La aplicación Hue muestra la pantalla Añadir dispositivos con un indicador sobre el botón Escanear código QR, la aplicación Hue muestra la pantalla Escanear códigos QR con un indicador sobre el botón Siguiente

4. Toca el timbre de vídeo por cable seguro que quieras añadir
    Si tienes varios timbres, aparecerán en la pantalla. Toca primero el videoportero con cable seguro que quieras añadir.
        

La aplicación Hue muestra qué dispositivos se escanearon con un indicador sobre el botón Siguiente. La aplicación Hue muestra la pantalla de confirmación de los dispositivos agregados.

5. ¡Importante! Guarda tu frase de contraseña y tu tarjeta de propiedad en un lugar seguro.

Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.

Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.

iPhone muestra un mensaje importante

Si deseas conectarlo a Hue Smart Chime, consulta la página sobre cómo conectar un Hue Hue Smart Chime.

Conectarse sin un Bridge

Instrucciones de instalación del videoportero con cable seguro

1. Abre la Hue App.

2. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cuenta y los ajustes de la aplicación.

3. Cuando el sistema te pida que agregues un Bridge, selecciona No.

Un iPhone muestra el Centro de control. Un iPhone muestra la configuración de la aplicación Hue.

4. Escanea el código QR. 
    

Un iPhone muestra el Centro de control. Un iPhone muestra la configuración de la aplicación Hue.

5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu videoportero con cable seguro.
    

Un iPhone muestra el Centro de control. Un iPhone muestra la configuración de la aplicación Hue.

6. ¡Importante! Guarda tu frase de contraseña y tu tarjeta de propiedad en un lugar seguro.

Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.

Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.

iPhone muestra un mensaje importante

Si deseas conectarlo a Hue Smart Chime, consulta la página sobre cómo conectar un Hue Hue Smart Chime. Asegúrate también de que los dispositivos se encuentren dentro de un rango de 20 m (65 pies) de distancia.

¿Necesitas ayuda?

Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia. 

Lee las preguntas frecuentes sobre la Philips Hue app >

Ir a asistencia >