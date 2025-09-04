2. Uso de los Servicios.

a. Permiso para usar los Servicios: Le autorizamos a usar los Servicios con el fin de controlar y supervisar los Productos que sean de su propiedad o que esté autorizado a controlar y supervisar.

b. Registro de una Cuenta de Usuario: Los Servicios pueden requerir que tenga una cuenta de usuario para poder usarlos. Usted es responsable de la exactitud de la información que facilite (para configurar la cuenta de usuario) y de adoptar medidas para mantener segura la cuenta de usuario. Para obtener más información sobre privacidad, consulte la sección 5.

c. Puede autorizar a personas: Si tiene una cuenta de administrador (nos referimos a tales usuarios como “Administrador” o “Propietario”), puede autorizar, según lo permitan los Servicios, a otras personas que tengan una cuenta de usuario a acceder, utilizar, supervisar y controlar los Productos y Servicios. Nos referimos a dichas personas como “Usuarios Autorizados”. Solo debe autorizar el acceso a sus Productos y Servicios a aquellas personas en las que confíe.

d. Mejora de los Servicios:

• Siempre intentamos mejorar los Servicios y los Productos. Por eso, pueden cambiar con el tiempo. Podemos actualizar los Servicios mediante correcciones (de errores) o modificaciones, introducir nuevas funciones o funcionalidades, cambiar o suspender (de forma permanente o temporal) cualquier función, funcionalidad, componente o contenido, imponer limitaciones para algunas funciones o restringir el acceso a la totalidad o parte de los Servicios. Nos referimos a todas estas actualizaciones y cambios como las “Actualizaciones”.

• En algunos casos, las Actualizaciones pueden hacer que dispositivos de hardware más antiguos, servicios de terceros, configuraciones de software o ajustes no funcionen con los Servicios y que usted tenga que actualizar o cambiar esos dispositivos, servicios, configuraciones o ajustes para poder seguir usando los Servicios.

• Se aplica nuestra Política de Fin de Soporte tal como se facilita por separado en nuestro sitio web, en la dirección www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Si hay alguna diferencia entre la Política de Fin de Soporte y una garantía que proporcionamos con algún Producto, o si la Política de Fin de Soporte da lugar a la terminación del soporte para cualquier Producto dentro del periodo de garantía establecido, la Política de Fin de Soporte prevalecerá sobre las condiciones de dicha garantía.

• Las Actualizaciones pueden producirse de forma automática, sin previo aviso y sin recibir de usted ningún consentimiento adicional. Por el presente, usted acepta estas Actualizaciones automáticas. Si no desea que tales Actualizaciones se instalen automáticamente, puede indicarlo en la configuración de la aplicación. También puede que le pidamos que instale usted mismo las Actualizaciones, en cuyo caso será responsable de hacerlo cuanto antes. Si no instala alguna Actualización, puede quedar expuesto a riesgos (por ejemplo, de seguridad) y esto afectará y limitará nuestra responsabilidad y la capacidad para prestarle los Servicios.

e. Los Servicios dependen de lo siguiente: El funcionamiento correcto de los Servicios depende de la transmisión de datos a través de dispositivos y servicios de proveedores externos como, por ejemplo, la red Wi-Fi, los dispositivos inalámbricos habilitados (como smartphones o tabletas) y (en el caso de algunos Productos) el acceso de banda ancha a Internet. Signify no tiene control sobre estos dispositivos y servicios externos, sobre su compatibilidad y configuración correcta respecto a los Productos y Servicios, ni sobre los costes correspondientes. De producirse interrupciones, retrasos, rechazos o cualquier otro tipo de limitación por el motivo que sea, que afecten a los dispositivos o servicios, esto podría ocasionar que los Servicios no sean fiables o no estén disponibles mientras duren tales limitaciones. Usted es responsable de cualquier cargo por estos dispositivos y servicios externos. En particular, el streaming y la visualización de vídeos grabados pueden conllevar cargos adicionales y considerables.

f. Su conducta: Al prestar los Servicios, deseamos mantenerlos para todos. Por ello, usted debe respetar las siguientes normas de conducta:

• Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas las normativas de control de exportaciones y sanciones, así como los derechos de privacidad y propiedad intelectual;

• No perjudicar, interferir con los Servicios, hacer un uso abusivo de ellos ni alterarlos.

• Usted declara y garantiza que no se encuentra en ningún país sujeto a embargo por la Administración de los EE.UU., o que haya sido designado por la Administración de los EE.UU. como país "patrocinador del terrorismo" y que no figura en ninguna lista de la Administración de los EE.UU. que contenga nombres de personas sometidas a prohibiciones o restricciones.

g. Uso con contenido de vídeo y/o audio: Tenga en cuenta que el uso de los Productos en combinación con determinados contenidos concretos de vídeo y/o audio puede provocar combinaciones de luz que podrían provocar molestias. Si esto sucede, deje de sincronizar el Producto con ese contenido.

h. Podrían requerirse Productos adicionales: El uso de determinados Productos podría requerir uno o varios Productos adicionales, según se indica en las instrucciones de uso.

i. Comunicaciones relacionadas con los Servicios: En ocasiones, le enviamos anuncios y otra información a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. Si tiene alguna duda sobre los Productos, los Servicios o estas Condiciones póngase en contacto con nosotros a través de los canales de atención al cliente.

j. Sugerencias: Agradecemos las sugerencias sobre los Productos y los Servicios. Si decide enviarnos sugerencias, podremos aplicarlas sin obligación alguna hacia usted.

k. Vulnerabilidades: Cualquier Producto que dependa de conexiones inalámbricas o de Internet o que esté conectado a una red de cualquier tipo (como el almacenamiento en la nube) puede no ser seguro y puede explotarse o piratearse mediante variantes de malware y spyware (“Vulnerabilidades”). Las Vulnerabilidades pueden facilitar a una persona malintencionada la capacidad de armar o desarmar su sistema o Productos relacionados; ver, extraer, cambiar, destruir, robar, revelar o alterar sus datos o los datos de otros; vigilar y/o espiar sus actividades y las actividades de otros; provocar cortes de Internet y de la red; permitir el acceso no intencionado o no autorizado de otros a su cuenta, y poner en peligro de cualquier otro modo a personas, bienes o datos. No garantizamos ni manifestamos que los Servicios sean seguros, y/o que los Servicios no tengan, o no sean susceptibles de tener, Vulnerabilidades.

l. Fuera del control razonable: No seremos responsables ante usted en caso de fallo o retraso en la ejecución en la medida en que se deba a circunstancias ajenas a nuestro control razonable, incluidos casos fortuitos, catástrofes naturales, terrorismo, disturbios o guerras.

m. Características de IA: "Características de IA" hace referencia a las funciones de inteligencia artificial integradas en los Productos o Servicios. Podemos añadir Funciones de IA para llevar a cabo tareas específicas y le informaremos de cómo funcionan, sus limitaciones y cualquier restricción cuando las introduzcamos. El rendimiento de las Funciones de IA depende de la calidad y disponibilidad de los datos que empleen. Es posible que no siempre funcionen como se espera de ellas y no podemos prometer que siempre funcionen bien, sean precisas o fiables. Pueden dar resultados erróneos, incompletos o sorprendentes. Debe utilizar las Funciones de IA de acuerdo con las instrucciones que le proporcionamos y no para actividades ilegales o prohibidas.