Saltar al contenido principal
Asistencia
Tiras LED
Guía de configuración
Vídeos de instrucciones
Notas de la versión
FAQ list
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de tiras de luces Philips Hue?
¿Puedo extender las tiras de luz Philips Hue?
¿Puedo recortar las tiras de luz Philips Hue al tamaño que desee?
Can I connect different Philips Hue lightstrip types to each other?
Which Philips Hue lightstrip should I use behind a TV or monitor?
¿Tengo que usar la Hue Play gradient lightstrip solo para sincronizar con la pantalla?
¿Qué tamaño de Hue Play gradient lightstrip necesito?
¿Cómo debo empezar al instalar la tira de luz Hue Play gradient lightstrip?
How do I add a lightstrip to my existing Philips Hue system?
Can the power supply that comes with a Philips Hue lightstrip be used with other Philips Hue lights?
¿Debo evitar los orificios de ventilación de la parte posterior del monitor al instalar la tira de luces Hue Play gradient lightstrip?
¿Debo comprar una tira de luz que sea lo suficientemente larga para cubrir la parte inferior del televisor o monitor?
¿Cómo puedo montar la tira de luces Hue Play gradient lightstrip si el tamaño del monitor es distinto a los indicados en el embalaje de la tira de luces?
¿Por qué a veces se ve la pantalla en negro al iniciar el contenido de vídeo?