Saltar al contenido principal
Asistencia
Iluminación en carril
Guía de configuración
Notas de la versión
Vídeos de instrucciones
FAQ list
¿Necesito un Hue Bridge para utilizar la iluminación en carril Perifo?
¿Qué luces funcionan con la iluminación en carril Perifo?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la iluminación en carril Perifo?
¿Cómo conecto la iluminación en carril Perifo al sistema de iluminación inteligente Philips Hue?
¿Dónde puedo encontrar instrucciones de instalación y conexión para la iluminación en carril Perifo?
¿Puedo crear una configuración Perifo que tenga varias unidades de fuente de alimentación para poder alimentar más de 100 W de luces?
¿Puedo cambiar los conectores que tengo en los raíles que ya he instalado por el conector flexible?
Queda un hueco al colocar la tapa en mi conector T. ¿Qué debo hacer?
¿Cómo giro el proyector cilíndrico Perifo?
¿Cómo se conecta la iluminación en carril Perifo a la alimentación?
¿Puedo montar la fuente de alimentación del techo en la pared o la fuente de alimentación de pared en el techo?
¿Cómo puedo saber cuántos carriles y conectores necesito?