¿Qué es Casa de Apple?
¿Cómo conecto mis luces Philips Hue a Casa de Apple?
No se encuentra mi Hue Bridge en Casa de Apple. ¿Qué debo hacer?
¿Qué debo hacer si Siri indica que algunas de las luces Philips Hue no responden?
¿Qué necesito para usar Philips Hue con Casa de Apple?
¿Puedo controlar las luces mientras estoy fuera de casa con la aplicación Casa?
¿Qué ocurre si mis luces en la aplicación Philips Hue no coinciden con las de mi aplicación Casa?
¿Cómo me conecto con Apple Home con Matter en la app Philips Hue?
¿Qué ventajas tiene conectarse con Casa de Apple a través de Matter en la aplicación Philips Hue?
¿Qué funciones de Casa de Apple son compatibles a través de Matter?
¿Qué sucede si desvinculo mi Apple Home (HAP) en la aplicación Philips Hue y la vuelvo a configurar a través de Matter?
¿Qué debo hacer si quiero mantener o volver a Casa de Apple utilizando el protocolo de accesorios de Casa (HAP) en lugar de Matter?
¿Por qué mi sensor de movimiento Philips Hue se denomina "sensor de ocupación" en la aplicación Casa de Apple?
He emparejado el Bridge en la aplicación Casa de Apple mediante el protocolo de accesorios de Casa (HAP), pero las luces y las habitaciones no se han sincronizado. ¿Qué debo hacer?