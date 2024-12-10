Saltar al contenido principal
Asistencia
Automatismos
Vídeos de instrucciones
FAQ list
¿Cómo creo un automatismo?
¿Cómo elimino un automatismo?
¿Puedo ajustar las horas de puesta y salida del sol para mis automatismos personalizados?
¿Cómo habilito y deshabilito los automatismos?
¿Qué dispositivos admiten los automatismos Al llegar a casa y Salir de casa?
¿Por qué algunos automatismos tienen un botón de reproducción al lado en lugar de un conmutador?
¿Puedo configurar los automatismos en la aplicación Philips Hue cuando no estoy en casa?
¿Cómo creo los automatismos Al llegar a casa y Salir de casa?
¿Puedo añadir varios dispositivos a los automatismos Al llegar a casa y Salir de casa?
¿Puedo impedir que los dispositivos activen los automatismos Al llegar a casa y Salir de casa?
¿Cómo se crea un automatismo Despertar con el estilo de despertar Amanecer?
¿Por qué no empiezan a cambiar mis luces al principio de la duración de degradado que programé para el estilo de despertar Amanecer?
¿Qué hace el automatismo Simular presencia?
¿Debo desactivar los demás automatismos cuando Simular presencia está activo?
Al crear el automatismo Simular presencia, dice que apagará todas las luces o estancias no seleccionadas cuando inicies el automatismo Simular presencia. ¿Qué significa eso?
¿Qué diferencia hay entre elegir que las luces se enciendan Todo el día o Solo cuando está oscuro cuando estoy configurando el automatismo Simular presencia?
¿Puedo configurar varios automatismos Simular presencia?
¿El programa Simular presencia es siempre el mismo?
¿Puedo seleccionar zonas en el automatismo Simular presencia?
¿Seguirán funcionando los demás automatismos con normalidad si no forman parte del automatismo Simular presencia?
Cuando termina el automatismo de mi temporizador, mis luces cambian a una escena diferente, pero a veces no noto que las luces cambian. ¿Puedo hacer que haga algo más obvio cuando termine?
¿Puedo hacer que las luces parpadeen manualmente?