Saltar al contenido principal
Asistencia
Ocio
Vídeos de instrucciones
Sincronización con contenido multimedia
FAQ list
¿Cómo se configura un área de ocio?
¿Qué productos Hue puedo usar con la característica de ocio?
¿Cuántas áreas de ocio puede haber activas al mismo tiempo?
¿Cuál es el número máximo de luces que puedo utilizar en un área de ocio?
¿Qué debo hacer si observo un retraso durante el uso de áreas de ocio?
¿Por qué no puedo añadir luces a mis ajustes de ocio después de una actualización de software?
¿Por qué algunas de mis luces Philips Hue no se muestran en la configuración del área de ocio?
¿Por qué la característica de Ocio solo está habilitada para las luces con capacidad de color de Philips Hue?
¿Puedo activar varias áreas de ocio en un único Hue Bridge?
¿Por qué solo puedo sincronizar con luces Philips Hue con capacidad de color?