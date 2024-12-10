Saltar al contenido principal
Asistencia
Matter
FAQ list
¿Qué es la materia? ¿Dónde puedo encontrar más información?
¿Cómo me conecto con Matter?
¿Qué es Matter sobre Thread?
¿Qué dispositivos Philips Hue son compatibles con Matter?
¿Necesito un Philips Hue Bridge para conectar mis dispositivos a través de Matter?
¿Hay requisitos de hardware para utilizar Matter con Philips Hue?
¿Hace falta tener un determinado sistema operativo en el dispositivo móvil para utilizar Matter?
Controlo la configuración de mi iluminación inteligente Philips Hue con Bluetooth y accesorios inteligentes. ¿Podré usar Matter?