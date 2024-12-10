Saltar al contenido principal
Asistencia
Escenas y efectos
Vídeos de instrucciones
FAQ list
¿Qué son los efectos?
¿Cómo se reproduce un efecto?
¿Cómo puedo saber si mi luz es compatible con los efectos?
¿Cómo se crea una nueva escena de iluminación?
¿Cómo edito una escena de iluminación?
¿Cómo recupero las escenas de iluminación predeterminadas eliminadas?
¿Qué son las escenas dinámicas?
¿Cómo hago que una escena sea dinámica?
¿Puedo ajustar la velocidad a la que se mueven las luces cuando reproduzco una escena dinámica?
¿Puedo ajustar el brillo de una escena dinámica?
¿Qué tipo de luces admiten escenas dinámicas?
¿Puedo hacer que la escena personalizada sea dinámica?
¿Puedo hacer que las escenas predeterminadas de la galería de escenas sean dinámicas?
¿Puedo hacer que las escenas sean dinámicas al configurarlas en mis accesorios o automatismos?
¿Cómo detengo la reproducción dinámica de una escena?
¿Puedo hacer que una escena sea dinámica en una configuración de Philips Hue controlada por Bluetooth?
¿Qué es la escena Luz natural?
¿Dónde puedo encontrar la escena Luz natural?
¿Puedo ajustar el brillo o el tono de luz blanca para una hora específica del día en la escena Luz natural?
Después de añadir la escena Luz natural a una habitación, también se han añadido otras escenas. ¿Qué pasó?
Al editar la escena Luz natural, ¿por qué no veo todas las escenas que tengo en la habitación?
¿Cómo puedo cambiar la velocidad de transición para la escena Luz Natural?
¿Cuál es el modo de ajuste automático para la escena Luz natural?
He seleccionado el ajuste automático a la puesta de sol y ha cambiado la ahora de algunos de mis intervalos de tiempo. ¿Qué pasó?
¿Por qué algunas de mis escenas de Luz natural se ajustan automáticamente a la puesta de sol de forma predeterminada y otras no?
Cuando selecciono la opción de ajuste automático con puesta de sol, ¿por qué la escena de luz natural me pide que confirme la ubicación de mi hogar?