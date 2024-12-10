Saltar al contenido principal
Asistencia
Seguridad
Más información
FAQ list
¿Dónde se almacenan los clips de vídeo de mi cámara Secure?
¿La cámara Secure o la nube de Philips Hue analizan la señal de la cámara?
¿Me pedirán que comparta mi contraseña de cifrado?
¿Qué es el cifrado de extremo a extremo?
Ya no quiero usar la cámara Secure. ¿Cómo se elimina todo del sistema?
¿Quién puede acceder a mi historial de vídeos?
¿Es obligatoria la autenticación de dos factores si quiero usar una cámara Secure con mi cuenta Philips Hue?
¿Cómo se sabe si un cámara Secure está grabando?
¿Dónde debo guardar la contraseña de cifrado para acceder a mi cámara Secure?
¿Qué debo hacer si he perdido mi contraseña de cifrado de extremo a extremo?
¿Qué debo hacer si la aplicación Hue no reconoce mi contraseña?
¿Hay algo que no tenga permitido grabar con las cámaras Secure?
¿Puede alguien desactivar una cámara Secure?