Saltar al contenido principal
Asistencia
Seguridad
Seguridad para el hogar inteligente
Vídeos de instrucciones
FAQ list
¿Puedo cambiar el orden de las cámaras Secure en la aplicación Philips Hue?
¿Puedo elegir las alertas avanzadas que recibo?
¿Cómo se configura una zona oculta?
¿Cómo se usan las características de Philips Hue Secure con los sensores de movimiento de interiores?
¿Qué fotograma de un clip de vídeo grabado muestra la aplicación Philips Hue en el Centro de Seguridad?
¿Quién puede eliminar los clips de vídeo grabados en una cámara Secure?