¿Cuáles son las opciones de compra para la aplicación Philips Hue Sync TV?
No encuentro la aplicación Philips Hue Sync TV en la tienda de aplicaciones de mi televisor. ¿Qué debo hacer?
La aplicación Philips Hue Sync TV no funciona correctamente o se bloquea. ¿Qué debo hacer?
¿Puedo solicitar un reembolso por la compra de la aplicación Sync TV?
¿Puedo usar la aplicación Philips Hue Sync TV mientras se sincronizan las luces mediante la aplicación Hue con otros medios, como Spotify o con la Play HDMI Sync Box?
¿Puedo pasar la aplicación Philips Hue Sync TV a otro televisor de mi casa?
¿Necesita el televisor una conexión a Internet activa para utilizar la aplicación Philips Hue Sync TV?
¿Puedo sincronizar las luces con una emisora de radio que escuche en el televisor?
¿Puedo conectarme a un Hue Bridge distinto con la aplicación Philips Hue Sync TV?
¿Cuál es la diferencia entre la aplicación Philips Hue Sync TV y la Philips Hue Play HDMI sync box?
¿Por qué hay una diferencia de precio entre la aplicación Philips Hue Sync TV y la Philips Hue Play HDMI sync box?
¿Puedo usar la aplicación Philips Hue Sync TV con varios Hue Bridges?
¿Qué hacen las luces cuando el contenido de la pantalla aparece en negro?
¿Funciona la aplicación Philips Hue Sync TV con contenido en blanco y negro?
¿La aplicación Philips Hue Sync TV es compatible con Dolby Vision o HDR10+?
¿Afectará la aplicación Philips Hue Sync TV al rendimiento del televisor?
¿Puedo hacer que se apaguen las luces cuando apago el televisor?
Ha habido algún problema durante la configuración y he perdido la compra de la aplicación. ¿Qué hago?
¿Puedo utilizar la aplicación Philips Hue para controlar la aplicación Philips Hue Sync TV?
Si desinstalo la aplicación Philips Hue Sync TV, ¿Perderé la compra?
¿Puedo controlar la aplicación Philips Hue Sync TV utilizando la voz a través de mi asistente doméstico inteligente?
¿Funciona la aplicación Philips Hue Sync TV en los monitores de Samsung o LG?
¿Funcionará mi barra de sonido o el receptor de AV con la aplicación Philips Hue Sync TV?
Veo el aviso de que se ha iniciado la sincronización automática, pero las luces no responden. ¿Qué debo hacer?
¿Puedo cambiar mi suscripción a una compra única?
¿Puedo cambiar mi compra única de la aplicación Sync TV a una suscripción mensual?
Tengo la aplicación Sync TV en tres televisores, pero quiero añadir un cuarto. ¿Qué puedo hacer?
¿Puede la aplicación Sync TV sincronizarse activamente simultáneamente en dos televisores?
¿Cómo puedo cancelar mi suscripción mensual?
¿Cuál es la política de reembolso de suscripciones?
Veo un error que dice: "Vaya, algo salió mal. Inténtalo de nuevo más tarde" en mi aplicación Sync TV. ¿Qué debo hacer?