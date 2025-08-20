Kemungkinan tak terbatas. Hanya dengan satu ketukan.
Jelajahi pencahayaan pintar Philips Hue
Temukan semua yang perlu Anda ketahui di sini!
Cahaya yang tepat untuk setiap momen
Pencahayaan pintar menjadi mudah!
Kontrol sederhana
Kendalikan lampu sesuai keinginan Anda, baik Anda lebih suka menggunakan aplikasi Hue atau perintah suara.
Meredup perlahan
Sesuaikan kecerahan lampu secara bertahap, tanpa kedipan, untuk menciptakan suasana hati yang sempurna.
Pengaturan cepat
Kami mempermudah pemasangan, jadi lampu Anda dapat menyala dalam waktu singkat.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.