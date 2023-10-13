Philips Hue dan Google Assistant

Ciptakan rumah pintar yang mengikuti setiap perintah Anda — cukup ucapkan kata kuncinya saja.

Google Assistant yang lebih pintar dan lebih terang

Nikmati manfaat rumah pintar yang sesungguhnya

Saat Anda menyalakan lampu atau bersiap untuk tidur, Philips Hue akan bekerja sama dengan Google Assistant untuk menciptakan nuansa rumah pintar yang sesuai untuk Anda.

Pria sedang menonton TV di sofa dengan pencahayaan sekeliling dan speaker pintar di meja samping di sebelahnya

Kendalikan lampu dengan suara Anda

Gunakan Google Assistant untuk mengontrol lampu Philips Hue — atau bahkan Hue sync box — dengan suara Anda.

Wanita melihat speaker pintar dan seorang pria membaca di tempat tidur

Tidur lebih mudah dan bangun tidur lebih natural

Gunakan perintah Tidur dan Bangun Tidur Perlahan untuk mengotomatiskan lampu kamar tidur Anda. Redupkan lampu secara perlahan pada waktu tidur, atau atur fitur matahari terbit pribadi sebagai alarm bangun tidur natural.

 

Pria dan wanita berjalan ke sebuah rumah dengan speaker pintar

Pilih bagaimana Anda mengatur sistem Anda

Buka rangkaian lengkap pencahayaan pintar dengan Bridge. Ruangan tidak cocok untuk Bridge? Dapatkan hingga 10 lampu dalam ruangan dengan Bluetooth.

Siapkan Philips Hue dan Google Assistant

Caranya

Siapkan Philips Hue dan Google Assistant

Ikuti petunjuk langkah demi langkah ini untuk menyiapkan Philips Hue di aplikasi Google Home.

Google Nest

Dapatkan Google Nest

Kunjungi Google Store untuk menemukan speaker dan display dengan dukungan Google Assistant, seperti Google Nest Mini, Google Nest Hub, dan Google Nest Hub Max.

