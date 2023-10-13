Ciptakan rumah pintar yang mengikuti setiap perintah Anda — cukup ucapkan kata kuncinya saja.
Philips Hue dan Google Assistant
Google Assistant yang lebih pintar dan lebih terang
Nikmati manfaat rumah pintar yang sesungguhnya
Saat Anda menyalakan lampu atau bersiap untuk tidur, Philips Hue akan bekerja sama dengan Google Assistant untuk menciptakan nuansa rumah pintar yang sesuai untuk Anda.
Kendalikan lampu dengan suara Anda
Gunakan Google Assistant untuk mengontrol lampu Philips Hue — atau bahkan Hue sync box — dengan suara Anda.
Tidur lebih mudah dan bangun tidur lebih natural
Gunakan perintah Tidur dan Bangun Tidur Perlahan untuk mengotomatiskan lampu kamar tidur Anda. Redupkan lampu secara perlahan pada waktu tidur, atau atur fitur matahari terbit pribadi sebagai alarm bangun tidur natural.
Pilih bagaimana Anda mengatur sistem Anda
Buka rangkaian lengkap pencahayaan pintar dengan Bridge. Ruangan tidak cocok untuk Bridge? Dapatkan hingga 10 lampu dalam ruangan dengan Bluetooth.
Dapatkan Google Nest
Kunjungi Google Store untuk menemukan speaker dan display dengan dukungan Google Assistant, seperti Google Nest Mini, Google Nest Hub, dan Google Nest Hub Max.