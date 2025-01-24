Philips Hue dibangun untuk memperkaya apa yang Anda sukai dan bagaimana Anda ingin hidup dengan pencahayaan pintar — dan cara melakukannya unik. Jadi bagaimana cara kerja lampu pintar? Philips Hue memiliki lebih banyak hal selain lampu pintar, jadi mari kita mulai dari awal.
3 hal yang Anda butuhkan untuk smart lighting
Secanggih apa pun pencahayaan pintar kami, konfigurasinya sederhana. Ini berfungsi di setiap rumah — dan ketiga hal ini akan menjadi fondasi untuk pengalaman pencahayaan Anda yang dipersonalisasi.
1. Bridge
Jika Anda ingin tahu apa itu Philips Hue Bridge, ini jawabannya: jantung dan otak dari sistem smart lighting Anda. Hubungkan ke router untuk melihat kekuatan di balik semua fitur yang ditawarkan Philips Hue.
Kontrol lampu tingkat lanjut
Sesuaikan bagaimana, di mana, dan kapan Anda menggunakan lampu — di rumah atau bahkan saat di luar rumah. Bridge memungkinkan Anda mengontrol lampu dari mana saja di dunia, selama Anda memiliki aplikasi Philips Hue dan koneksi internet.
Teknologi yang intuitif dan andal
Teknologi Zigbee memungkinkan waktu respons instan dan koneksi yang sangat stabil. Lampu Anda juga menampilkan chip Zigbee yang menjadikannya topologi jala, sehingga Anda dapat memasangnya di mana saja, di dalam atau di sekitar rumah Anda, tanpa kehilangan konektivitas.
Selalu terbaru
Bridge secara rutin diperbarui, menjaga sistem Anda tetap aman, dan tidak akan usang. Meskipun canggih, Bridge mudah dipasang — cukup sambungkan ke daya dan router, dan Anda siap menggunakannya.
Mengotomatiskan lampu Anda
Jadwalkan lampu agar menyala dan mati sesuai keinginan Anda. Atur otomatisasi, dan Bridge mengingat tindakan untuk lampu Anda — saat Anda pulang, meninggalkan rumah, bangun, atau tidur.
2. Aplikasi
Aplikasi Philips Hue adalah pusat perintah untuk sistem smart lighting Anda: mengendalikan lampu, membuat otomatisasi, mengatur kontrol suara, mengatur lampu ke Ruangan dan Zona, dan banyak lagi.
3. Lampu
Ini lebih dari sekadar lampu pintar. Hiasi rumah Anda, di dalam dan luar, dengan lampu meja, lampu lantai, lampu dinding, lampu strip, dan banyak lagi. Kami memiliki rangkaian produk smart lighting terluas, dan terus berkembang.
Teknologi
Kami hanya menggunakan teknologi yang kami percayai. Kami menghargai Anda yang telah mengundang kami ke rumah.
Zigbee
Topologi jala diaktifkan chip pada lampu pintar Anda. Topologi meluas saat Anda menambahkan lampu lainnya, itulah sebabnya pencahayaan cerdas di luar ruangan dapat diwujudkan dengan Bridge.
Matter
Ini adalah fondasi baru untuk hal-hal yang terhubung. Jika Anda memiliki Bridge, lampu dan aksesori Hue Anda dapat terhubung melalui Matter.
Bluetooth
Philips Hue juga dapat terhubung melalui Bluetooth, sehingga Anda dapat menikmati serangkaian fitur terbatas jika Anda tidak memiliki Bridge. Sempurna untuk kamar asrama, lokasi kerja di area belakang, atau bahkan di perkemahan favorit Anda.
Cara mengontrol lampu Anda
Bangun rumah pintar seperti yang Anda inginkan dengan aksesori pintar dan asisten rumah pintar.
Sakelar dan Hue Smart button
Mulai dari Hue Dimmer switch hingga Hue Smart button dan lainnya, aksesori pintar memudahkan Anda mengontrol lampu di mana pun di rumah Anda.
Sensor
Gerakan akan memicu lampu Anda! Saat Anda lewat, lampu menyala ke pengaturan apa pun yang Anda inginkan. Setelah waktu yang ditentukan, lampu akan mati kembali.
Kontrol suara
Tambahkan Amazon Alexa, Google Assistant, atau Apple Home dan Siri ke pengaturan smart lighting Anda untuk mengontrol lampu dengan perintah suara sederhana.
Apa yang dapat Anda lakukan dengan Philips Hue
Menciptakan suasana
Sendirian di malam hari? Rasakan kenyamanan sepenuhnya di rumah. Mengadakan pesta? Sesuaikan suasana gembira dan lingkungan di sekitar Anda dengan pemandangan warna-warni atau efek dinamis.
Dapatkan pencahayaan sekeliling
Sinkronkan lampu Anda dengan acara TV, film, game, atau musik! Nikmati tontonan atau dengarkan musik dengan lampu yang berkedip, menari, redup, terang, dan berubah warna.
Merasa lebih aman
Lampu akan menyala secara otomatis untuk menyambut Anda pulang saat Anda melewati jalan masuk — atau matikan saat Anda pergi. Buat seolah-olah Anda berada di rumah saat Anda pergi dengan Otomatisasi tiru kehadiran.
Merasa lebih baik
Bangun perlahan di pagi hari, bekerja dari rumah dengan nyaman, bersantai di malam hari, dan tertidur lelap dengan cahaya yang sesuai dengan setiap bagian dari hari Anda.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.