Компания Signify неизменно стремится к тому, чтобы взаимодействие с нашими веб-сайтами было информативным, отвечало вашим интересам и было максимально удобным. Один из способов достижения этой цели состоит в том, чтобы использовать файлы cookie, которые позволяют сохранять на вашем компьютере информацию о ваших посещениях сайта. Мы считаем крайне важным, чтобы Вы знали, какие cookie-файлы использует наш веб-сайт и для каких целей. Это поможет защитить Ваши персональные сведения, обеспечивая максимальное удобство нашего веб-сайта для пользователя. Ниже можно найти более подробную информацию о cookie-файлах, используемых нашим веб-сайтом и через него, а также о целях, для которых они используются. Этот документ представляет собой заявление о конфиденциальности и об использовании нами cookie-файлов, а не контракт или соглашение.
Уведомление о cookie-файлах, действующее с
28 января 2019
Для чего используются эти cookie-файлы?
Cookie-файлы представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на жестком диске Вашего компьютера при посещении определенных веб-сайтов. Компанией Signifyмогут использоваться подобные технологии, например, пиксели, веб-маяки и т.д. Для последовательности все эти технологии будут именоваться собирательно "cookie-файлы".
Для чего используются эти cookie-файлы?
Cookie-файлы могут использоваться для различных целей, например, чтобы показать, что Вы посещали наш веб-сайт ранее, и установить, какие части сайта могут большего всего заинтересовать Вас. Cookie-файлы также могут использоваться для вашего удобства работы в сети путем сохранения Ваших предпочтений во время посещения нашего веб-сайта.
Cookie-файлы третьих сторон
Третьи стороны (вне компании Signify) также могут сохранять cookie-файлы на Вашем компьютере во время посещения веб-сайтов Signify. Эти непрямые cookie-файлы аналогичны прямым cookie-файлам, но поступают с другого домена (не домена Signify), отличного от посещаемого Вами.