Уважаемый клиент!

Благодарим вас за покупку этого изделия Philips. Мы высоко ценим ваш выбор бренда Philips и желаем приятной эксплуатации вашего изделия. Данное изделие спроектировано и разработано только для домашнего использования в нормальных условиях и режимах эксплуатации. Указанный на упаковке срок службы основан на работе в среднем до 3 часов в день 7 дней в неделю. Если у вас возникнут какие-либо трудности с использованием этого изделия, мы рекомендуем вам сначала воспользоваться руководством пользователя и информацией на нашем веб-сайте. В соответствии с условиями настоящего документа, компания Signify как производитель гарантирует отсутствие в компонентах оборудования устройства дефектов материалов и производственных дефектов на период двух (2) лет со дня покупки, если другой период не указан внутри или снаружи упаковки изделия, и при условии обслуживания изделия в соответствии с инструкциями по уходу и чистке, изложенными в руководстве пользователя. Эта ограниченная гарантия распространяется только на компоненты оборудования, содержащиеся в оригинальной упаковке. Эта ограниченная гарантия не распространяется на какое-либо программное обеспечение, даже если оно находилось в упаковке или было продано вместе с компонентами оборудования. Мы не гарантируем бесперебойное или безошибочное использование этого устройства. Если законодательные нормы применимого закона не требуют иного, наши обязательства по настоящей гарантии ограничиваются, на наше усмотрение, ремонтом, заменой дефектного изделия другим изделием или предложением соответствующего кредита на сумму покупки дефектного изделия. Гарантия не включает расходы на монтаж (демонтаж) и (или) установку (удаление), а также стоимость труда, разбитое стекло, батареи и сменные лампочки. Предлагаемые нами средства правовой защиты в рамках гарантии не продлевают и не возобновляют исходный применимый гарантийный период. Мы имеем право, по своему усмотрению, заменить дефектное изделие, защищенное гарантией, изделием, которое имеет небольшие отклонения в дизайне и (или) характеристиках, не влияющие на функциональность изделия. Чтоб иметь право на подачу действительной гарантийной претензии по этой гарантии, вы должны предоставить нам (или нашему представителю) запрос, соответствующую квитанцию о покупке и дефектное изделие для анализа. В максимальной степени, разрешенной применимым законом, настоящая политика определяет нашу полную ответственность как производителя в связи с дефектными или не соответствующими характеристикам изделиями. Мы не будем нести ответственность перед вами за какие-либо другие убытки, прямые, косвенные или случайные (включая помимо прочего, потерю данных или потерю дохода), а также не будем компенсировать вам расходы на такие мероприятия, как регулярное обслуживание, сохранение или восстановление данных. Эта добровольно предоставленная гарантия производителя не влияет на ваши законные права, возникающие из применимого закона.

Настоящая гарантия регулируется и может быть заменена нашей политикой Окончания поддержки в случае, если компания Signify решит прекратить поддержку этого устройства в соответствии с политикой Окончания поддержки, которая доступна по адресу: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy



Для получения обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь к своему дилеру или в центр обслуживания клиентов Philips. Контактная информация размещена по адресу: www.philips.com/lighting.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство и технические характеристики изделия.

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