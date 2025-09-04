Последнее обновление: сентябрь 2025 г.
1. Содержание настоящего документа и наши взаимоотношения.
a. Мы знаем, что читать Правила использования Hue (далее «Правила») не очень интересно. Однако в них приведена важная информация о том, чего вы можете ожидать от нас и чего мы требуем от вас.
b. Ваши взаимоотношения с нами: настоящие Условия определяют взаимоотношения между вами и нами. При использовании местоимения «мы», «нас» или «наш» подразумевается компания Signify Netherlands B.V., являющаяся производителем продуктов Philips Hue: регистрационный номер Торговой палаты Нидерландов 17061150; номер плательщика НДС NL009076992B01; юридический адрес High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands.
c. Службы, которые рассматриваются в этом документе. Службы, связанные с Продуктами Philips Hue и Hue (далее «Продукты»). В рамках использования служб вы получаете доступ ко встроенному в Продукты программному обеспечению, нашему приложению, которое можно загрузить на смартфон или планшет, а также другим службам и функциям, доступным для продуктов через наши веб-сайт и приложение (далее в совокупности — «Службы»). Продукты спроектированы и разработаны только для домашнего использования в нормальных условиях и режимах эксплуатации.
d.Требования к возрасту. Если вы не достигли установленного законом возраста дееспособности, необходимого для заключения договоров, вы должны получить разрешение родителя или законного опекуна, чтобы принять настоящие Условия, использовать Службы и создать учетную запись пользователя.
e. Вопросы, которые не регулируются настоящим документом. Покупка Продукта регулируется условиями продажи, действующими на момент приобретения, что включает в себя все ваши законные гарантийные права как потребителя в вашей стране проживания. На определенные функции Служб могут распространяться дополнительные условия, которые мы предоставляем вместе с этими функциями.
f. Ввод в эксплуатацию с привлечением стороннего поставщика. Если вы предпочтете ввести Продукты в эксплуатацию с привлечением стороннего поставщика с применением стандартов Matter, Zigbee, приложения Apple Home или иных средств (включая управление Продуктами через сторонние устройства умного дома) («Ввод в эксплуатацию с привлечением стороннего поставщика»), вы принимаете данные Правила как неотъемлемую часть такого ввода в эксплуатацию. При осуществлении Ввода в эксплуатацию с привлечением стороннего поставщика на вас распространяется действие настоящих Правил, в том числе применимых ограничений Служб. После настройки Продукта в системе стороннего поставщика другие члены вашего домохозяйства могут подключать дополнительные Продукты, в связи с чем вы принимаете на себя единоличную ответственность за информирование всех пользователей Продуктов в вашем домохозяйстве о настоящих Правилах и обеспечение их соблюдения. Мы не несем ответственности за последствия использования Продуктов лицами, не выразившими личного согласия с настоящими Правилами использования.
2. Использование Служб.
a. Разрешение на использование Служб. Мы даем вам разрешение использовать Службы для контроля и мониторинга Продуктов, которыми вы владеете, а также Продуктов, контроль и мониторинг которых вы уполномочены осуществлять.
b. Регистрация Учетной записи пользователя. Для использования Служб вам может понадобиться учетная запись пользователя. Вы несете ответственность за точность информации, предоставленной при создании учетной записи, а также за обеспечение безопасности этой учетной записи. Дополнительную информацию о защите конфиденциальности см. в разделе 5..
c. Вы можете осуществлять авторизацию физических лиц. Если у вас имеется учетная запись администратора (мы называем таких пользователей «Администратор» или «Владелец»), вы можете предоставить (в допускаемых Службами пределах) другим лицам с учетными записями пользователей право на доступ, использование, мониторинг и контроль Продуктов и Служб. Мы обозначаем таких лиц термином «Авторизованные пользователи». Вы должны предоставлять доступ к вашим Продуктам и Службам только лицам, которым вы доверяете.
d. Усовершенствование Служб:
• Мы постоянно стараемся совершенствовать Службы и Продукты, поэтому со временем они могут изменяться. Мы можем обновлять Службы, чтобы предоставить исправления ошибок или модификации, добавить новые функции или возможности, изменить или прекратить предоставление (временно или постоянно) любых функций, возможностей, компонентов или контента, наложить ограничения на определенные функции или ограничить доступ к Службам полностью или частично (далее в совокупности — «Обновления»).
• В некоторых случаях в результате Обновлений устаревшие устройства, сторонние службы, конфигурации или настройки программного обеспечения могут перестать работать со Службами. Чтобы продолжить использование Служб, вам может потребоваться обновить или заменить эти устройства, службы, конфигурации или настройки.
• Применяется наша Политика прекращения поддержки, предоставленная вам отдельно на веб-сайте www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. В случае каких-либо различий между нашей Политикой прекращения поддержки и гарантией на Продукт или в случае, если эта Политика может привести к прекращению поддержки Продуктов в течение заявленного гарантийного периода, Политика прекращения поддержки заменяет собой условия такой гарантии.
• Обновления могут устанавливаться автоматически без вашего согласия или дополнительного уведомления. Вы соглашаетесь на такие автоматические Обновления. Если вы не желаете устанавливать Обновления автоматически, то можете отключить автоматическую установку в настройках приложения. Мы также можем попросить вас установить Обновления самостоятельно, и вы обязаны сделать это в кратчайшие сроки. В противном случае это может подвергнуть вас риску (например, риску безопасности), помешать нам предоставлять вам Службы и ограничить нашу ответственность за их предоставление.
e. Факторы, от которых зависит работа Служб. Надлежащее функционирование Служб зависит от передачи данных через сторонние устройства и поставщиков услуг, в том числе через вашу сеть Wi-Fi, беспроводные устройства (например, смартфон или планшет). и от широкополосного доступа к Интернету (для определенных Продуктов). Компания Signify не контролирует эти сторонние устройства и службы, их конфигурацию и совместимость с Продуктами и Службами и не принимает на себя какой-либо ответственности за них и связанные с ними расходы. Если эти устройства или службы перестают работать, в их работе возникают задержки либо доступ к ним оказывается запрещенным или по какой-либо причине ограниченным, то в течение этих ограничений Службы могут работать ненадежно или быть недоступны. Вы несете ответственность за все платежи, связанные с этими сторонними устройствами и службами. В частности, потоковая передача и просмотр видеозаписей могут приводить к возникновению дополнительных и существенных расходов.
f. Ваше поведение. Мы хотим обеспечивать доступность Служб для всех пользователей, поэтому требуем придерживаться следующих правил поведения:
• соблюдайте действующее законодательство, включая законы об экспортном контроле, санкциях, а также права на конфиденциальность и интеллектуальную собственность;
• не используйте Службы любым способом, который может нанести им вред, не злоупотребляйте Службами, не пытайтесь нарушить их работу или иным образом вмешаться в нее.
• Вы подтверждаете, что вы не находитесь в стране, которая находится под эмбарго Правительства США или которую Правительство США признало спонсором терроризма;, а также вы не состоите в каком-либо списке лиц, деловые отношения с которыми ограничены или запрещены Правительством США.
g. Использование Продуктов с видео - и (или) аудиоконтентом. При использовании Продуктов в сочетании с определенным видео- и (или) аудиоконтентом могут возникать дискомфортные комбинации освещения. В этом случае следует прекратить синхронизацию Продукта с таким контентом.
h. Дополнительные продукты, которые могут требоваться. Для использования определенных Продуктов могут требоваться дополнительные Продукты, указанные нами в инструкциях по эксплуатации.
i. Коммуникации в отношении Служб. Иногда мы отправляем вам уведомления и другую информацию через наш веб-сайт или приложение. Если у вас возникнут вопросы относительно Продуктов, Служб или настоящих Условий, обратитесь в нашу службу поддержки.
j. Обратная связь. Ваше мнение о Продуктах и Службах очень важно для нас. Если вы отправите нам отзыв о них, мы имеем право использовать его, не принимая на себя никаких обязательств перед вами.
k. Уязвимости. Любой Продукт, использующий беспроводные или интернет-соединения либо подключенный к сети любого типа (например, к облачному хранилищу), может быть небезопасным и может быть подвергнут использованию уязвимостей или взломан вредоносными программами и шпионским ПО («Уязвимости»). Уязвимости могут предоставить злоумышленнику возможность активировать или деактивировать вашу систему или связанные с ней Продукты; просматривать, извлекать, изменять, уничтожать, красть, раскрывать или изменять ваши данные или данные других лиц; отслеживать вашу деятельность и деятельность других лиц и/или шпионить за ней; вызывать перебои в работе Интернета и сети; предоставлять непредусмотренный или несанкционированный доступ к вашей учетной записи другим лицам и иным образом подвергать риску людей, имущество или данные. Мы не даем каких-либо гарантий и не делаем заявлений в отношении того, что Службы являются безопасными и/или что Службы не имеют Уязвимостей или не подвержены им.
l. За пределы нашего контроля. Мы не несем ответственности перед вами за невыполнение обязательств или задержку в выполнении обязательств в той мере, в какой это вызвано обстоятельствами, обоснованно выходящими за пределы нашего контроля, включая стихийные бедствия, природные катастрофы, террористические акты, беспорядки и войны.
m. Функции ИИ.Под Функциями ИИ понимаются встроенные в Продукты или Службы функциональные возможности искусственного интеллекта. При внедрении новых Функций ИИ для решения конкретных задач мы предоставим информацию об их работе, существующих ограничениях и особых условиях использования. Качество работы Функций ИИ определяется качеством и доступностью обрабатываемых данных. Функции ИИ могут работать непредсказуемо, и мы не гарантируем их стабильную работу, точность результатов или надежность. Результаты их работы могут быть некорректными, неполными или непредвиденными. Использование Функций ИИ допускается только в соответствии с предоставленными инструкциями и не для каких-либо незаконных или запрещенных действий.
3. Ваша информация.
a. Пользовательские данные и данные с устройства. Вы и ваши Авторизованные пользователи можете хранить в некоторых Службах информацию либо различными способами передавать ее в Службы или с их помощью. Мы называем такую информацию «Пользовательские данные». Прежде чем отправлять Пользовательские данные, убедитесь, что у вас есть все необходимые для этого права и что это законно. Кроме того, Службы предоставляют нам информацию об использовании вами Продуктов, различных устройств, сторонних служб и приложений, которые вы подключаете к Службам. Часто это происходит автоматически. Мы называем эту информацию «Данные с устройства». Ваши Пользовательские данные и Данные с устройства остаются вашей собственностью. Это означает, что вы сохраняете на них все права.
b. Разрешение на использование вашей информации. В соответствии с вашими правами на конфиденциальность, изложенными в разделе 5 ниже, а также, если вы находитесь в Европейском Союзе, в соответствии с Уведомлением о данных (как определено ниже), используя Службы, вы предоставляете нам всемирную (то есть действующую во всем мире) и безвозмездную (то есть не требующую уплаты вознаграждения) лицензию, позволяющую нам (а также нашим лицензиатам, партнерам по экосистеме и подрядчикам):
• размещать, воспроизводить, распространять, изменять, передавать и использовать ваши Пользовательские данные и Данные об устройствах — например, позволяя нам сохранять их в наших системах и делать их доступными; и
• предоставлять доступ к вашим Пользовательским данным и Данным с устройства Авторизованным пользователям, а также Сторонним продуктам и службам (как определено ниже);
• эксплуатировать и улучшать Продукты и Услуги (включая создание Обновлений);
• разрабатывать новые технологии, продукты и услуги, а также
• использовать для прочих целей, указанных в нашем Уведомлении о конфиденциальности, которое доступно по адресу: https://www.philips-hue.com/privacy («Уведомление о конфиденциальности»).
Если вы находитесь в Европейском Союзе, мы можем использовать любые Данные о продуктах и Данные о связанных службах (как определено в Законе ЕС о данных — Регламенте (ЕС) 2023/2854), полученные в результате использования вами Продуктов или Служб, для целей, описанных выше. Данные об устройствах и Пользовательские данные могут квалифицироваться как Данные о продуктах или Данные о связанных службах. Мы предоставляем вам доступ к определенным Данным о продуктах и Данным о связанных службах в соответствии с нашим Уведомлением о данных Hue («Уведомление о данных»); см. https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Защита вашей информации. Для нас важна целостность и безопасность вашей информации, поэтому мы стремимся обеспечивать надежные меры для ее защиты. Однако мы не можем гарантировать, что несанкционированные третьи стороны никогда не смогут обойти наши средства защиты или использовать вашу информацию в ненадлежащих целях. Дополнительные сведения об ответственном раскрытии информации компанией Signify см. на странице координированного раскрытия информации об уязвимостях по адресу: https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Сторонние продукты и службы.
a. Доступ к сторонним продуктам и службам. В рамках использования Служб Продукты могут взаимодействовать с решениями, приложениями и службами третьих лиц (далее — «Сторонние продукты и службы»). Чтобы обеспечить такое взаимодействие, нам может потребоваться передавать ваши Пользовательские данные и Данные с устройства соответствующим третьим лицам. Вы несете ответственность за свое взаимодействие со Сторонними продуктами и службами, а также за их использование. Мы не несем ответственности за какие-либо Сторонние продукты и службы или любое взаимодействие с ними. В случае выбора подключения, ввода в эксплуатацию или использования Продуктов через Сторонние продукты и службы, Службы могут стать полностью или частично недоступными либо ограниченными в функциональности, при этом, независимо от положений раздела 2d, установка Обновлений будет осуществляться в соответствии с графиком соответствующих третьих сторон. Настоящим мы прямо заявляем об отказе от какой-либо ответственности за подключение, ввод в эксплуатацию, функционирование и использование Продуктов посредством Сторонних продуктов и служб. Все споры, разногласия и претензии, возникающие в связи с подключением, вводом в эксплуатацию, функционированием и использованием Продуктов посредством Сторонних продуктов и служб, подлежат урегулированию между вами и поставщиком стороннего приложения без нашего участия.
b. Стандарты и средства связи. В Продуктах могут использоваться открытые или общедоступные стандарты или средства для связи или работы с интеллектуальными или подключенными к Интернету устройствами, которые также используются в продуктах, системах или службах сторонних производителей. Такие продукты и связанные с ними службы, которые не указаны нами или не сертифицированы как совместимые с Продуктами и Службами, могут не работать с Продуктами и Службами, даже если в них используются те же или аналогичные стандарты или средства связи.
c. Ссылки на сторонние сайты. Наш веб-сайт, приложение или сообщения могут содержать ссылки на независимые сторонние веб-сайты. Эти ссылки предоставляются только для вашего удобства. Поскольку мы не контролируем эти сайты, мы не поддерживаем их и не несем ответственности за их содержимое.
5. Ваша конфиденциальность.
a. Персональные данные. Ваша конфиденциальность важна для компании Signify. Наше Заявление о конфиденциальности, которое доступно по адресу https://www.philips-hue.com/privacy, распространяется на использование Служб. Ознакомьтесь с ним. В нем приведены сведения о типах персональных данных, которые мы собираем, Продуктах и Службах, использовании персональных данных, правовой основе, на которой мы их обрабатываем, а также о ваших правах на конфиденциальность. Для определенных продуктов или служб могут предоставляться дополнительные заявления о конфиденциальности.
b. Файлы Cookie. В некоторых случаях Signify может использовать файлы cookie и другие технологии отслеживания. Ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie, которое доступно по адресу https://www.philips-hue.com/cookie-notice, а также с дополнительной информацией об этой технологии и целях ее использования.
6. Приостановка и прекращение предоставления Служб.
a. Приостановка предоставления Служб. Мы можем временно приостанавливать предоставление Служб без уведомления по соображениям безопасности, а также в связи со сбоями в системах, техническим обслуживанием, ремонтом или другими обстоятельствами.
b. Прекращение или приостановка вашего доступа к Службам. Вы можете в любое время прекратить использование Служб. Мы оставляем за собой право прекратить или приостановить ваш доступ к Службам или удалить вашу учетную запись пользователя в любом из следующих случаев:
• если мы обоснованно предполагаем, что вы использовали Службы или Продукты в нарушение настоящих Условий;
• если мы обязаны это сделать в соответствии с требованиями законодательства или постановлением суда;
• если мы обоснованно предполагаем, что ваше поведение причиняет вред вам, третьей стороне или нам, либо возлагает на нас ответственность;
• если вы не входили в свою учетную запись в течение двух лет.
7. Наш контент и программное обеспечение.
a. Права на интеллектуальную собственность. Хотя мы разрешаем вам использовать Службы, у нас (а также у наших поставщиков и лицензиаров) остаются все права на интеллектуальную собственность в отношении Служб, которые принадлежат нам (а также нашим поставщикам и лицензиарам).
b. Наш контент. В Службах есть контент, который принадлежит нам. Вы можете использовать наш контент согласно настоящим Условиям, но все права на интеллектуальную собственность в отношении него сохраняются за нами. Запрещено удалять, искажать или изменять наше фирменное оформление, логотипы и юридическую информацию.
c. Контент других лиц. В Службах может быть доступен контент, который принадлежит другим людям или организациям. Вы не можете использовать такой контент без разрешения соответствующих лиц или организаций, если такое право не предоставляется вам законодательством.
d. Программное обеспечение. В некоторые Службы входит программное обеспечение, например наше приложение или программное обеспечение, встроенное в Продукты. Мы разрешаем вам использовать его как составную часть Служб. Мы предоставляем вам всемирную (действующую по всему миру), неэксклюзивную (мы также можем предоставлять лицензию на программное обеспечение другим лицам), персональную (не распространяющуюся на кого-либо еще) и не передаваемую (вы не можете передавать лицензионные права кому-либо еще) лицензию. В некоторых Службах используется программное обеспечение с открытым исходным кодом. Некоторые положения лицензий на такое программное обеспечение имеют преимущество над настоящими Условиями. Обязательно читайте эти лицензионные соглашения.
e. Что запрещено. Вы не имеете права копировать, изменять, распространять, продавать или предоставлять в аренду Службы и какое-либо программное обеспечение, которое в них входит. Также вам запрещено осуществлять обратную разработку и пытаться извлечь исходный код нашего программного обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8. Отказ от обязательств и ответственность.
a. Отказ от обязательств. Мы стремимся предоставлять вам наилучшее обслуживание и уверены в работе своих Служб. Однако обратите внимание, что мы можем предоставлять вам Службы только по принципу «как есть», по мере их доступности, и поэтому не даем никаких гарантий и не принимаем на себя каких-либо обязательств в отношении Служб (в том числе их содержимого, конкретных функций, доступности, надежности и способности удовлетворить ваши потребности), поскольку всегда есть вероятность непредвиденных обстоятельств. Если вы, к сожалению, столкнетесь со сбоем в работе Служб, примите наши искренние извинения. Мы понимаем, что эта досадная ситуация причиняет вам неудобства.
b. Наша ответственность. Мы не несем ответственности за любые непрямые, косвенные, штрафные, фактические или случайные убытки. Наша совокупная ответственность, возникающая в результате использования вами Служб или в связи с ним, ограничивается меньшей из двух сумм: (i) сумма, которую вы заплатили за пользование Службами за период 3 месяцев до нарушения; или (ii) 50 евро. Настоящие Условия ограничивают нашу ответственность исключительно в соответствии с применимым законодательством.
9. Разрешение споров, регулирующее право и суды.
a. В максимальном объеме, разрешенном действующим законодательством, и за исключением случаев, прямо предусмотренных в следующих параграфах раздела 9 или раздела 11, настоящие Условия, ваши взаимоотношения с нами и использование вами Служб регулируются законодательством страны вашего проживания. Мы с вами соглашаемся подчиняться исключительной юрисдикции местных судов вашей страны. Применимые требования Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и любых других законов, регулирующих применение законов любой другой юрисдикции, прямо отвергаются и исключаются.
b. Если вы являетесь резидентом США, настоящие Условия, ваши взаимоотношения с нами и использование вами Служб регулируются законодательством штата Нью-Джерси, за исключением его коллизионных норм и положений о выборе права.
c. Если вы являетесь резидентом Канады, настоящие Условия, ваши взаимоотношения с нами и использование вами Служб регулируются законодательством провинции Онтарио, за исключением его коллизионных норм и положений о выборе права.
d. Если вы являетесь резидентом Франции, исключительную юрисдикцию будут иметь суды города Нантер.
e. Если вы являетесь резидентом Индии, в случае каких-либо разногласий или споров мы с вами соглашаемся разрешать их в арбитраже в составе одного арбитра, совместно назначенного обеими сторонами, в соответствии с положениями Закона об арбитраже и примирительных процедурах от 2015 года (с поправками). Место арбитража — Гургаон, штат Харьяна.
f. Если вы являетесь резидентом Шри-Ланки, в случае каких-либо разногласий или споров мы с вами соглашаемся разрешать их в арбитраже в составе одного арбитра, совместно назначенного обеими сторонами, в соответствии с положениями Закона об арбитраже от 2005 года (с поправками). Место арбитража — Нью-Дели, Индия.
g. Если вы являетесь резидентом Малайзии, исключительную юрисдикцию будут иметь суды Западной Малайзии.
h. Если вы являетесь резидентом Китая, исключительную юрисдикцию будет иметь местный суд города Шанхая, Китай.
i. Если вы являетесь резидентом Тайваня,исключительную юрисдикцию будет иметь местный суд Тайбэя, Тайвань .
j. Если вы являетесь резидентом Чешской Республики, вы также можете обратиться в Торговую инспекцию Чехии http://www.coi.cz.
10. О настоящих Условиях.
a. По закону у вас есть определенные права, которые не могут ограничиваться какими-либо договорами, в том числе настоящими Условиями. Настоящие Условия не предназначены для того, чтобы каким-либо образом ограничить эти права.
b. Если какое-либо из положений настоящих Условий окажется недействительным или не имеющим законной силы, это не повлияет на действительность остальных положений.
c. Если вы нарушите настоящие Условия и мы не предпримем немедленных ответных действий, это не означает, что мы отказываемся от своего права предпринять соответствующие действия в будущем.
d. Мы имеем право обновлять настоящие Условия в соответствии с изменениями в наших Службах или методах ведения бизнеса, по юридическим, нормативным причинам или причинам безопасности. В случае внесения существенных изменений, которые окажут на вас значительное влияние, мы приложим обоснованные усилия, чтобы уведомить вас о них через приложение Hue, разместив уведомление на нашем веб-сайте, отправив вам сообщение электронной почты, или иными способами. Ваше бездействие или продолжение использования Служб после любых таких предупреждений или уведомлений означает, что вы признаете и принимаете эти изменения.
e. В вашей стране могут быть доступны не все Службы.
f. Информацию о том, как связаться с нами, см. на веб-сайте, посвященном нашим Продуктам, по адресу https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Любые положения, которые по своему назначению должно сохранить силу (независимо от того, выражено это в явной форме или нет) в случае истечение какого-либо срока действия или прекращения предоставления Служб, сохраняет свою силу.
11. Условия, применимые к определенным Продуктам, Службам или странам.
В разделе 11 изложены дополнительные условия, применимые к определенным Продуктам, Службам или странам. В случае каких-либо противоречий между разделом 11 и любыми положениями настоящих Условий, за исключением положений раздела 11 приоритет имеет раздел 11.
• Турция. Местный номер телефона: 0850 390 19 22. Уведомление о конфиденциальности доступно по адресу https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Ранний доступ. Включая «Ранний доступ» для определенных функций в вашем приложении, вы соглашаетесь получить ранний доступ к таким функциям перед тем, как они станут доступными всем нашим пользователям («Функции раннего доступа»). Эти функции с большей вероятностью будут содержать ошибки или другие дефекты, обычно не связанные со стандартным выпуском для всех остальных пользователей приложения («Стандартный выпуск»). Функции раннего доступа предоставляются «как есть» и «по мере доступности», мы и наши аффилированные лица, лицензиары и/или поставщики не даем никаких гарантий и не берем никаких обязательств в отношении Функций раннего доступа (включая содержимое, определенные функции, доступность, надежность или способность удовлетворить ваши потребности), так как всегда есть вероятность того, что все работает не так, как должно. Мы не обязаны включать Функции раннего доступа в Стандартную версию и можем вносить изменения в Ранний доступ к функциям или прекратить их внедрение. То, что будет выпущено в Стандартной версии, может отличаться от Функций раннего доступа. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что прекращение использования вами Функций раннего доступа является вашим единственным правом и средством правовой защиты в связи с неудовлетворенностью использованием вами Функций раннего доступа в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности. Мы приносим свои извинения за любые неудобства в случае, если Функции раннего доступа не будут работать. Если в какой-либо момент вы захотите прекратить доступ к Функциям раннего доступа, вы можете отключить их в своем приложении (где это возможно) или вы можете просто удалить и переустановить приложение. Настоящий раздел о Раннем доступе применяется в отношении Функций раннего доступа до их Стандартного выпуска или прекращения доступа (в зависимости от того, что наступит раньше).
• Дополнительные условия использования Hue Secure. Службы Hue Secure доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Греции, Испании, Португалии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Латвии, Польше, Румынии, Сербии, Словении и Словакии. Кроме того, к использованию вами соответствующих продуктов Hue Secure и служб Hue Secure применяются Дополнительные условия использования Hue Secure, изложенные в Приложении 1.
• Соединенные Штаты Америки. Уведомление для резидентов штата Калифорния. В соответствии с разделом 1789.3 Гражданского кодекса штата Калифорния резиденты штата Калифорния имеют право на получение следующего уведомления о правах потребителя. В случае возникновения у вас каких-либо вопросов или жалоб относительно нашего веб-сайта или настоящих Условий, отправьте запрос, воспользовавшись ссылкой на странице «Контакты» по адресу https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Вы также можете связаться с нами, написав в Отдел обслуживания клиентов по адресу: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 или позвонив в компанию Signify по номеру 1 (800) 555-0050. Резиденты штата Калифорния могут связаться с Отделом рассмотрения жалоб Подразделения обслуживания потребителей Департамента по делам потребителей штата Калифорния по почте по адресу: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 либо по телефону (916) 445-1254 или (800) 952-5210.
• Возможности датчика движения. Если вы являетесь резидентом какой-либо юрисдикции, кроме указанных выше (в третьем пункте настоящего раздела 11), возможно, вы все равно сможете использовать датчики движения Hue с нашим приложением для получения уведомлений через приложение, просмотра графика событий и сброса световой сигнализации («Возможности датчика движения»). В таком случае указанные Возможности датчика движения включаются в Услуги в соответствии с настоящими Условиями, и помимо Условий, к их использованию вами применяются следующие дополнительные условия: (i) вы несете ответственность за получение, настройку и поддержку выполнения технических и прочих требований в строгом соответствии с предоставленными нами инструкциями и техническими условиями; (ii) мы не отслеживаем какую-либо информацию и события, полученные во время использования вами Возможностей датчика движения, и не реагируем на них. Исключительно вы сами (или ваш Авторизованный пользователь) по собственному усмотрению принимаете меры в ответ на любые получаемые вами уведомления (включая обращение в полицию или соответствующую службу экстренного реагирования); (iii) если ваши датчики находятся за пределами радиуса обнаружения или их действию препятствуют стены, мебель или другие объекты, возможны ложные уведомления или сбои обнаружения, а также возможны (временные) перебои в работе, вызванные обслуживанием системы, сбоями или другими обстоятельствами. Мы не предоставляем гарантий бесперебойного использования; (iv) в максимальном объеме, разрешенном законом, настоящим мы в явной форме отказываемся от любой ответственности, связанной с использованием вами Возможностей датчика движения, включая любое использование в нарушение действующего законодательства; а также (v) мы не делаем каких-либо заявлений и не предоставляем гарантий, что Возможности датчика движения снизят или устранят вероятность нежелательных событий, таких как проникновения на территорию, кражи со взломом и (или) грабежи, и вы даете согласие не полагаться на них для предотвращения или сведения к минимуму таких событий или их последствий. Вам следует приобрести защиту от любых рисков причинения ущерба посредством соответствующего страхового покрытия. Возможности датчика движения включают функцию сохранения данных, которые могут в вашей стране считаться персональными данными. В том объеме, в каком указанные данные считаются персональными данными, вы обязаны будете соблюдать применимое законодательство о защите конфиденциальности.
• Оплата через ваш магазин приложений.
• В случае оплаты любых сборов через соответствующий магазин приложений (Apple App Store или Google Play Store) («Ваш магазин приложений») за Службы или иные дополнительные службы, не описанные в настоящих Правилах («Платные службы»), применяются способы оплаты и условия, установленные в выбранном вами магазине приложений.
• Если мы не получим от вас оплату за Платные службы через ваш магазин приложений, мы сохраняем право на прекращение предоставления соответствующих Платных служб.
12. Условия для конечного пользователя, требуемые компанией Apple.
Если вы загрузили приложение Hue из магазина App Store компании Apple, Inc. («Apple») или используете приложение Hue на устройстве с iOS, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли следующее уведомление в отношении компании Apple. Настоящие Условия действуют только между вами и нами, а не компанией Apple, и компания Apple не несет ответственности за Службы или связанное с ними содержимое. Компания Apple не берет на себя каких-либо обязательств по предоставлению каких-либо услуг по техническому обслуживанию и поддержке в отношении приложения Hue. В случае несоответствия приложения Hue какой-либо применимой гарантии вы можете уведомить об этом компанию Apple, и Apple возместит вам любую применимую цену покупки приложения Hue, и, насколько это разрешено действующим законодательством, компания Apple не будет нести никаких других гарантийных обязательств в отношении приложения Hue. Компания Apple не несет ответственности за рассмотрение каких-либо претензий от вас или какой-либо третьей стороны, связанных с приложением Hue или вашим владением приложением Hue и (или) его использованием, включая: (a) претензии по качеству продуктов; (b) любые претензии, связанные с несоответствием приложения Hue каким-либо применимым законодательным или нормативным требованиям; а также (c) претензии, возникающие в соответствии с законодательством о защите прав потребителей или аналогичным законодательством. Компания Apple не несет ответственности за расследования, защиту, урегулирование и удовлетворение в связи с претензиями третьих лиц в отношении того, что приложение Hue и (или) ваше владение приложением Hue и его использование нарушают права интеллектуальной собственности этой третьей стороны. При использовании приложения Hue вы соглашаетесь выполнять все применимые сторонние условия. Компания Apple и дочерние компании Apple являются сторонними бенефициарами в отношении настоящих Условий, и после принятия вами настоящих Условий компания Apple будет иметь право (и будет считаться, что приняла право) применять настоящие Условия к вам в качестве стороннего бенефициара настоящих Условий. Разрешение на использование в разделе 2a ограничено непередаваемым правом на использование приложения Hue для контроля и мониторинга ваших Продуктов с помощью любых продуктов марки Apple.
Версия сентябрь 2025 - применимо с Приложения 5
|
Приложение 5 - сентябрь 2023 г.
|
Приложение 4 – август 2021 г.
|
Приложение – 3
|
Правила использования продукта Phillips Hue Bluetooth
|
Условия использования Philips Hue HDMI Sync Box