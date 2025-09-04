2. Использование Служб.

a. Разрешение на использование Служб. Мы даем вам разрешение использовать Службы для контроля и мониторинга Продуктов, которыми вы владеете, а также Продуктов, контроль и мониторинг которых вы уполномочены осуществлять.

b. Регистрация Учетной записи пользователя. Для использования Служб вам может понадобиться учетная запись пользователя. Вы несете ответственность за точность информации, предоставленной при создании учетной записи, а также за обеспечение безопасности этой учетной записи. Дополнительную информацию о защите конфиденциальности см. в разделе 5..

c. Вы можете осуществлять авторизацию физических лиц. Если у вас имеется учетная запись администратора (мы называем таких пользователей «Администратор» или «Владелец»), вы можете предоставить (в допускаемых Службами пределах) другим лицам с учетными записями пользователей право на доступ, использование, мониторинг и контроль Продуктов и Служб. Мы обозначаем таких лиц термином «Авторизованные пользователи». Вы должны предоставлять доступ к вашим Продуктам и Службам только лицам, которым вы доверяете.

d. Усовершенствование Служб:

• Мы постоянно стараемся совершенствовать Службы и Продукты, поэтому со временем они могут изменяться. Мы можем обновлять Службы, чтобы предоставить исправления ошибок или модификации, добавить новые функции или возможности, изменить или прекратить предоставление (временно или постоянно) любых функций, возможностей, компонентов или контента, наложить ограничения на определенные функции или ограничить доступ к Службам полностью или частично (далее в совокупности — «Обновления»).

• В некоторых случаях в результате Обновлений устаревшие устройства, сторонние службы, конфигурации или настройки программного обеспечения могут перестать работать со Службами. Чтобы продолжить использование Служб, вам может потребоваться обновить или заменить эти устройства, службы, конфигурации или настройки.

• Применяется наша Политика прекращения поддержки, предоставленная вам отдельно на веб-сайте www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. В случае каких-либо различий между нашей Политикой прекращения поддержки и гарантией на Продукт или в случае, если эта Политика может привести к прекращению поддержки Продуктов в течение заявленного гарантийного периода, Политика прекращения поддержки заменяет собой условия такой гарантии.

• Обновления могут устанавливаться автоматически без вашего согласия или дополнительного уведомления. Вы соглашаетесь на такие автоматические Обновления. Если вы не желаете устанавливать Обновления автоматически, то можете отключить автоматическую установку в настройках приложения. Мы также можем попросить вас установить Обновления самостоятельно, и вы обязаны сделать это в кратчайшие сроки. В противном случае это может подвергнуть вас риску (например, риску безопасности), помешать нам предоставлять вам Службы и ограничить нашу ответственность за их предоставление.

e. Факторы, от которых зависит работа Служб. Надлежащее функционирование Служб зависит от передачи данных через сторонние устройства и поставщиков услуг, в том числе через вашу сеть Wi-Fi, беспроводные устройства (например, смартфон или планшет). и от широкополосного доступа к Интернету (для определенных Продуктов). Компания Signify не контролирует эти сторонние устройства и службы, их конфигурацию и совместимость с Продуктами и Службами и не принимает на себя какой-либо ответственности за них и связанные с ними расходы. Если эти устройства или службы перестают работать, в их работе возникают задержки либо доступ к ним оказывается запрещенным или по какой-либо причине ограниченным, то в течение этих ограничений Службы могут работать ненадежно или быть недоступны. Вы несете ответственность за все платежи, связанные с этими сторонними устройствами и службами. В частности, потоковая передача и просмотр видеозаписей могут приводить к возникновению дополнительных и существенных расходов.

f. Ваше поведение. Мы хотим обеспечивать доступность Служб для всех пользователей, поэтому требуем придерживаться следующих правил поведения:

• соблюдайте действующее законодательство, включая законы об экспортном контроле, санкциях, а также права на конфиденциальность и интеллектуальную собственность;

• не используйте Службы любым способом, который может нанести им вред, не злоупотребляйте Службами, не пытайтесь нарушить их работу или иным образом вмешаться в нее.

• Вы подтверждаете, что вы не находитесь в стране, которая находится под эмбарго Правительства США или которую Правительство США признало спонсором терроризма;, а также вы не состоите в каком-либо списке лиц, деловые отношения с которыми ограничены или запрещены Правительством США.

g. Использование Продуктов с видео - и (или) аудиоконтентом. При использовании Продуктов в сочетании с определенным видео- и (или) аудиоконтентом могут возникать дискомфортные комбинации освещения. В этом случае следует прекратить синхронизацию Продукта с таким контентом.

h. Дополнительные продукты, которые могут требоваться. Для использования определенных Продуктов могут требоваться дополнительные Продукты, указанные нами в инструкциях по эксплуатации.

i. Коммуникации в отношении Служб. Иногда мы отправляем вам уведомления и другую информацию через наш веб-сайт или приложение. Если у вас возникнут вопросы относительно Продуктов, Служб или настоящих Условий, обратитесь в нашу службу поддержки.

j. Обратная связь. Ваше мнение о Продуктах и Службах очень важно для нас. Если вы отправите нам отзыв о них, мы имеем право использовать его, не принимая на себя никаких обязательств перед вами.

k. Уязвимости. Любой Продукт, использующий беспроводные или интернет-соединения либо подключенный к сети любого типа (например, к облачному хранилищу), может быть небезопасным и может быть подвергнут использованию уязвимостей или взломан вредоносными программами и шпионским ПО («Уязвимости»). Уязвимости могут предоставить злоумышленнику возможность активировать или деактивировать вашу систему или связанные с ней Продукты; просматривать, извлекать, изменять, уничтожать, красть, раскрывать или изменять ваши данные или данные других лиц; отслеживать вашу деятельность и деятельность других лиц и/или шпионить за ней; вызывать перебои в работе Интернета и сети; предоставлять непредусмотренный или несанкционированный доступ к вашей учетной записи другим лицам и иным образом подвергать риску людей, имущество или данные. Мы не даем каких-либо гарантий и не делаем заявлений в отношении того, что Службы являются безопасными и/или что Службы не имеют Уязвимостей или не подвержены им.

l. За пределы нашего контроля. Мы не несем ответственности перед вами за невыполнение обязательств или задержку в выполнении обязательств в той мере, в какой это вызвано обстоятельствами, обоснованно выходящими за пределы нашего контроля, включая стихийные бедствия, природные катастрофы, террористические акты, беспорядки и войны.

m. Функции ИИ.Под Функциями ИИ понимаются встроенные в Продукты или Службы функциональные возможности искусственного интеллекта. При внедрении новых Функций ИИ для решения конкретных задач мы предоставим информацию об их работе, существующих ограничениях и особых условиях использования. Качество работы Функций ИИ определяется качеством и доступностью обрабатываемых данных. Функции ИИ могут работать непредсказуемо, и мы не гарантируем их стабильную работу, точность результатов или надежность. Результаты их работы могут быть некорректными, неполными или непредвиденными. Использование Функций ИИ допускается только в соответствии с предоставленными инструкциями и не для каких-либо незаконных или запрещенных действий.