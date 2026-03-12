Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Outdoor wall lantern with a matte black finish, featuring a clear glass enclosure and visible standard-shaped light bulb.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit diesem schwarzen Philips myGarden Reflektor. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Schwarz
  • Wasserbeständig
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay