Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
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Über Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit diesem weißen Philips myGarden Reflektor. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.
- Ohne Leuchtmittel
- Weiß
- Wasserbeständig
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718291443490
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Metall
Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts
- Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
- LED integriert
- Nein
Gartenbereich
- Gartenbereich
- Garten und Terrasse
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Patio
- Stil
- Klassisch
- Typ
- Wandleuchten
- EyeComfort
- Nein
- Zusätzliche Funktionen
- wasserbeständig
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8718291443490
- Nettogewicht
- 0.63 kg
- Bruttogewicht
- 0.85 kg
- Höhe
- 25.9 cm
- Länge
- 18.3 cm
- Breite
- 21.3 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 915002790002
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.633 kg
- Gesamte Höhe
- 240 mm
- Gesamte Länge
- 175 mm
- Gesamte Breite
- 200 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichttechnologie
- LED
- Netzstrom
- 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel
- E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- -
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Anzahl Lichtquellen
- 1
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Nein
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- No
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme
- Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll
- Nicht anwendbar
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden