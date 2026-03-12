Moonshine Deckenleuchte, 28W, E27, ohne Leuchtmittel

Square ceiling light with black frame, layered edges, and matte finish. Central panel is white with no visible switches or ports.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Moonshine Deckenleuchte, 28W, E27, ohne Leuchtmittel

Die Philips Moonshine LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Das minimalistische Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen, um Ihre Wand mit ausreichend gestreutem warmweißen Licht zu versorgen.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Anthrazit
  • Wasserbeständig
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