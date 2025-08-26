Asistencia

Notas de la versión

Mantente al día con las mejoras más recientes a los accesorios, las luces y las Philips Hue apps.

 

Notas de la versión del producto

Bridge Pro

Bridge Hue Pro

Leer las notas de la versión
Bridge

Hue Bridge

Leer las notas de la versión
Lámparas y luminarias

Lámparas y luminarias

Leer las notas de la versión
Hue Sync Box

Hue sync box

Leer las notas de la versión
Cámaras seguras

Cámaras seguras

Leer las notas de la versión
Accesorios

Accesorios

Leer las notas de la versión

Notas de la versión de la Hue app

iOS apps

iOS apps

Leer las notas de la versión
Android apps

Android apps

Leer las notas de la versión
Hue Sync Apps

Hue Sync Apps

Leer las notas de la versión