Asistencia

FAQ list

¿Qué medidas puedo adoptar para garantizar que mis productos Philips Hue estén a salvo de la piratería?

¿Cuáles son los datos que recopila el sistema Philips Hue cuando se utilizan los automatismos Al llegar a casa y Salir de casa?

¿Qué datos recopila el sistema Philips Hue cuando se utiliza el sensor de movimiento?

¿Qué debo hacer si devuelvo o revendo un Hue Bridge o una cámara Secure usados?