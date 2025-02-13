Bila menghubungkan lampu Hue ke Google Assistant, Anda mendapatkan kontrol suara — dan dapat menyatukan semua perangkat pintar di rumah Anda.
Hal-hal yang Anda perlukan
Dapatkan semua perlengkapan Google Home dan Philips Hue untuk mengonfigurasi.
Lampu Philips Hue
Lampu Philips Hue Anda kompatibel dengan Google Home untuk seluruh lampu, peralatan lampu, atau semua hal di atas.
Perangkat yang mendukung Google Assistant
Pilih dari berbagai produk Google yang mendukung Google Assistant — atau cukup gunakan perangkat seluler Anda!
Aplikasi Google Home
Unduh aplikasi Google Home ke perangkat seluler Anda.
Hue Bridge (untuk fungsionalitas penuh)
Meskipun Anda dapat menghubungkan Philips Hue ke Google Home menggunakan Bluetooth, Hue Bridge membuka lebih banyak fitur, termasuk dukungan untuk Matter.
Hal-hal yang perlu Anda lakukan
Bagaimana menghubungkan lampu Hue ke Google Assistant tergantung apakah Anda ingin terhubung dengan Hue Bridge atau Bluetooth. Jika terhubung dengan Hue Bridge, Anda juga akan secara otomatis terhubung melalui Matter.
Konfigurasikan dengan Hue Bridge
- Buka aplikasi Google Home.
- Ketuk ikon plus (+) di sudut kiri atas.
- Ketuk Konfigurasikan perangkat.
- Ketuk Berfungsi dengan Google.
- Di layar berikutnya, pilih Philips Hue dari daftar. Anda dapat menggulir untuk menemukannya atau mengetik "Philips Hue" di bilah pencarian di bagian atas layar.
- Anda akan diarahkan ke halaman akun Philips Hue. Ketuk Ya untuk mengizinkan aplikasi Google Home mengendalikan lampu Hue. Aplikasi akan menghubungkan Philips Hue ke Google Assistant.
- Ketuk ikon panah kembali untuk kembali ke layar utama aplikasi Google Home. Semua lampu Philips Hue dan Ruangan Anda sekarang akan tercantum.
Konfigurasikan dengan Bluetooth
- Buka aplikasi Google Home.
- Ketuk ikon plus (+) di sudut kiri atas.
- Ketuk Konfigurasikan perangkat.
- Di bagian Perangkat baru, ketuk Konfigurasikan perangkat baru di rumah Anda.
- Pilih rumah tempat Anda ingin mengatur lampu.
- Setelah aplikasi menemukan lampu, ketuk untuk memilih.
- Pilih Ruangan.
- Beri nama lampu. (Catatan: Nama yang unik memudahkan Anda untuk mengingatnya, misalnya “lampu meja”.)
- Tunggu hingga pengaturan selesai. Lampu Anda akan berkedip jika sudah siap.
- Lampu Anda sekarang akan muncul di aplikasi Home dan dapat dikendalikan dengan Google Assistant.
Cukup katakan, “OK Google...”
Setelah menyambungkan Philips Hue ke Google Home, Anda dapat mulai menggunakan suara untuk mengontrol lampu!
"Nyalakan lampu."
"Matikan lampu di dapur."
“Nyalakan lampu nakas.”
“Ubah lampu kamar tidur menjadi biru.”
“Atur cahaya Spring blossom di ruang keluarga.”
"Redupkan lampu hingga 60%."
Tanya jawab
Kompatibel dengan Matter
Terhubung dengan Google Assistant lebih mudah dengan Matter. Protokol ini mudah, aman, dan dibangun untuk masa depan rumah pintar.
Dapatkan dukungan
Kami selalu siap membantu! Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut dalam pemasangan Philips Hue dan Google Home, lihat tanya jawab lainnya atau hubungi kami.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.