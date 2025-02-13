Buka aplikasi Google Home.

Ketuk ikon plus (+) di sudut kiri atas.

Ketuk Konfigurasikan perangkat.

Di bagian Perangkat baru, ketuk Konfigurasikan perangkat baru di rumah Anda.

Pilih rumah tempat Anda ingin mengatur lampu.

Setelah aplikasi menemukan lampu, ketuk untuk memilih.

Pilih Ruangan.

Beri nama lampu. (Catatan: Nama yang unik memudahkan Anda untuk mengingatnya, misalnya “lampu meja”.)

Tunggu hingga pengaturan selesai. Lampu Anda akan berkedip jika sudah siap.