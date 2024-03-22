Kontrol lampu Philips Hue Anda menggunakan Google Assistant dengan puluhan perintah suara.
Perintah suara Google Home mana yang Anda butuhkan?
- Nyalakan semua lampu.
- Matikan semua lampu.
- Lampu apa yang menyala di ruang keluarga?
- Lampu apa yang menyala di dapur?
- Redupkan lampu di lorong.
- Atur lampu ke mode tidur.
- Nyalakan lampu.
- Aktifkan Bersantai di ruang baca.
- Aktifkan Baca di ruang belajar.
Philips Hue berfungsi dengan OK Google untuk kontrol suara lampu Anda. Cukup ucapkan "OK Google" dan ganti contoh ini dengan pengaturan cahaya dan ruangan pribadi Anda.
Perintah warna Beranda Google
- Nyalakan lampu biru muda di ruang keluarga.
- Atur lampu di lorong ke emas.
- Atur lampu saya ke hijau limau.
- Atur lampu ruang keluarga ke ungu.
- Atur lampu meja nakas saya ke merah muda.
- Atur lampu dapur ke oranye.
Tersedia banyak nama warna lain yang dapat Anda gunakan, termasuk namun tidak terbatas pada merah lembayung, salem, jingga, kuning, hijau, toska, sian, biru langit, biru, untuk, merah muda, dan ungu muda.
Perintah Tidur dan Bangun yang lembut
- Nyalakan bangun tidur Perlahan.
- Bangunkan saya jam 7 pagi. Perintah ini mengatur alarm pagi yang memicu lampu Anda mulai terang secara bertahap 30 menit sebelumnya.
- Bangunkan saya di hari kerja jam 7 pagi.
- Matikan bangun tidur Perlahan.
- Atur lampu ke mode tidur.
- Nyalakan lampu.
- Nyalakan lampu di kamar Brian.
- Atur lampu ke tidur di kamar Cindy.
Fitur Tidur dan Bangun Perlahan terinspirasi dari efek cahaya pada siklus tidur. Anda dapat mengatur waktu matahari terbit atau terbenam pribadi hanya dengan memerintahkan Google. Sinkronisasi Bangun Tidur Perlahan dengan alarm saat ini tidak didukung di perangkat seluler untuk saat ini.