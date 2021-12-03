Aplikasi Natal Philips Hue

Lagu-lagu Natal berwarna

Rayakan Natal dengan lampu pintar! Dengan Philips Hue + Spotify, lagu liburan favorit Anda menjadi hidup dalam cahaya di sekitar. Baik saat Anda menghias pohon Natal atau menikmati makan malam Natal dengan lagu-lagu favorit Anda diputar di latar belakang, Anda dapat memberikan sentuhan baru pada tradisi lama.

Jelajahi Philips Hue + Spotify

Dekorasi Natal baru

Mengubah rumah Anda menjadi suasana seperti di musim dingin bersalju tidak pernah semudah ini. Berikut adalah beberapa pilihan teratas untuk membantu Anda menciptakan suasana yang Anda inginkan untuk Natal yang nyaman — dan semuanya siap dalam hitungan detik.

Beri hadiah lampu (pintar)

Natal adalah tentang menyebarkan kegembiraan, jadi bagikan cinta Anda melalui lampu pintar kepada teman dan keluarga Anda. Philips Hue Starter Kit adalah pilihan yang tepat dan mudah untuk memulai penggunaan Philips Hue smart lighting — dan ini adalah hadiah yang dapat dinikmati sepanjang tahun.

Beli starter kit

Sudahkah Anda menggunakan Philips Hue untuk mendekorasi Natal? Bagikan gambar dengan kami — Anda mungkin akan ditampilkan di media sosial kami! 

Anda + Hue

Bagikan Natal Anda

Lampu Natal dengan Hue
Kirim foto

