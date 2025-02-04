Ini adalah yang pertama dari jenisnya: musik yang dalam dan integrasi pencahayaan yang memungkinkan pandangan dan suara saling terkait. Tautkan akun Philips Hue dan Spotify agar lampu Anda bereaksi terhadap lagu apa pun.
Lihat musik Anda menjadi hidup
Apakah Anda sedang bersantai dengan musik mood atau menyalurkan sisi rockstar Anda, musik menjadi pengalaman yang Anda dengar, lihat, dan rasakan.
Konfigurasikan Philips Hue + Spotify
Anda hanya memerlukan beberapa hal untuk menggunakan Philips Hue + Spotify: Hue Bridge, lampu color-capable, dan perangkat audio apa pun.
Buat ruang Anda
Anda memerlukan lampu color-capable yang dikelompokkan ke dalam area Hiburan di Philips Hue app. Belum memiliki area Hiburan? Anda dapat mengonfigurasikannya saat menautkan akun Anda.
Tautkan akun Anda
Buka tab Sinkronisasi di Philips Hue app dan ikuti petunjuk di layar untuk masuk ke akun Philips Hue dan Spotify Anda.
Lihat suaranya
Ketuk Start sync di tab Sinkronisasi dan mulai dengarkan lagu atau playlist di perangkat apa pun yang telah masuk ke akun Spotify Anda — ponsel, tablet, atau bahkan komputer Anda.
Simfoni cahaya dan suara
Pencahayaan pintar Philips Hue dan musik Spotify berada dalam keselarasan sempurna. Optimalkan musik Anda — dan ubah cara Anda menikmatinya.
Integrasi mendalam
Philips Hue menghasilkan skrip lampu untuk mencerminkan irama musik — dan dengan Spotify, algoritmenya bahkan lebih canggih. Skrip lampu disetel sempurna untuk setiap lagu, cocok dengan genre, suasana hati, dan indikator.
Personalisasi cara Anda menyinkronkan
Sempurnakan pengalaman Anda dengan menyesuaikan intensitas, kecerahan, dan bahkan palet warna lampu Anda. Musik Anda bersifat pribadi, jadi lampu Anda juga harus demikian.
Gunakan perangkat audio apa pun
Tidak ada sistem suara yang terlalu kecil untuk Philips Hue + Spotify. Gunakan dengan sistem suara surround lengkap atau bersantai dengan headphone yang terhubung ke ponsel Anda.
Dapatkan Spotify
Philips Hue + Spotify berfungsi dengan akun Spotify gratis atau berbayar. Buat akun Spotify, unduh aplikasi untuk ponsel atau komputer Anda, dan mulai nikmati perpustakaan lagu dan daftar putar yang sangat banyak.
Memerlukan lampu warna dan Hue Bridge
Untuk melihat lampu bereaksi terhadap musik, Anda memerlukan lampu pintar Philips Hue color-capable dan Hue Bridge.