Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

Ini adalah yang pertama dari jenisnya: musik yang dalam dan integrasi pencahayaan yang memungkinkan pandangan dan suara saling terkait. Tautkan akun Philips Hue dan Spotify agar lampu Anda bereaksi terhadap lagu apa pun.

Lihat musik Anda menjadi hidup

Apakah Anda sedang bersantai dengan musik mood atau menyalurkan sisi rockstar Anda, musik menjadi pengalaman yang Anda dengar, lihat, dan rasakan.

Konfigurasikan Philips Hue + Spotify

Anda hanya memerlukan beberapa hal untuk menggunakan Philips Hue + Spotify: Hue Bridge, lampu color-capable, dan perangkat audio apa pun.

Langkah 1 untuk mengonfigurasi Hue + Spotify Anda di aplikasi

Buat ruang Anda

Anda memerlukan lampu color-capable yang dikelompokkan ke dalam area Hiburan di Philips Hue app. Belum memiliki area Hiburan? Anda dapat mengonfigurasikannya saat menautkan akun Anda.

Langkah 2 untuk mengonfigurasi Hue + Spotify Anda di aplikasi

Tautkan akun Anda

Buka tab Sinkronisasi di Philips Hue app dan ikuti petunjuk di layar untuk masuk ke akun Philips Hue dan Spotify Anda.

Langkah 3 untuk mengonfigurasi Hue + Spotify Anda di aplikasi

Lihat suaranya

Ketuk Start sync di tab Sinkronisasi dan mulai dengarkan lagu atau playlist di perangkat apa pun yang telah masuk ke akun Spotify Anda — ponsel, tablet, atau bahkan komputer Anda.

Simfoni cahaya dan suara

Pencahayaan pintar Philips Hue dan musik Spotify berada dalam keselarasan sempurna. Optimalkan musik Anda — dan ubah cara Anda menikmatinya.

Integrasi mendalam di aplikasi

Integrasi mendalam

Philips Hue menghasilkan skrip lampu untuk mencerminkan irama musik — dan dengan Spotify, algoritmenya bahkan lebih canggih. Skrip lampu disetel sempurna untuk setiap lagu, cocok dengan genre, suasana hati, dan indikator.

Personalisasi cahaya saat menyinkronkan dengan musik

Personalisasi cara Anda menyinkronkan

Sempurnakan pengalaman Anda dengan menyesuaikan intensitas, kecerahan, dan bahkan palet warna lampu Anda. Musik Anda bersifat pribadi, jadi lampu Anda juga harus demikian. 

Gunakan perangkat suara apa pun untuk sinkronisasi

Gunakan perangkat audio apa pun

Tidak ada sistem suara yang terlalu kecil untuk Philips Hue + Spotify. Gunakan dengan sistem suara surround lengkap atau bersantai dengan headphone yang terhubung ke ponsel Anda.

Jelajahi sinkronisasi dengan musik
Berfungsi dengan lampu Philips Hue color-capable

Berfungsi dengan lampu Philips Hue color-capable

Buat area Hiburan dengan lampu pintar yang Anda sukai. Philips Hue + Spotify memerlukan lampu Hue White and Color Ambiance dan Hue Bridge. 

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Aplikasi Spotify dan fitur yang akan disinkronkan dengan lampu Philips Hue

Dapatkan Spotify

Philips Hue + Spotify berfungsi dengan akun Spotify gratis atau berbayar. Buat akun Spotify, unduh aplikasi untuk ponsel atau komputer Anda, dan mulai nikmati perpustakaan lagu dan daftar putar yang sangat banyak. 

Buka Spotify
Koleksi bohlam Philips Hue, Hue Bridge, dan lampu sorot pintar

Memerlukan lampu warna dan Hue Bridge

Untuk melihat lampu bereaksi terhadap musik, Anda memerlukan lampu pintar Philips Hue color-capable dan Hue Bridge. 

Lihat cara kerjanya

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FAQ

Apakah sinkronisasi musik untuk Spotify berfungsi dengan semua produk Hue?

Apa perbedaan antara sinkronisasi dengan Spotify dan Mode Musik di aplikasi Hue Sync?

Apa perbedaan antara integrasi Hue + Spotify dan aplikasi pihak ketiga?

Apakah akun Keluarga Spotify didukung?/Jenis akun Spotify apa yang didukung?

Bisakah saya menggunakan sinkronisasi musik tanpa akun Spotify?

Apakah saya memerlukan akun Spotify Premium untuk menggunakan fitur sinkronisasi musik Hue?

Bagaimana cara menghubungkan Philips Hue dengan Spotify?

Dapatkah saya menggunakan asisten suara untuk mengontrol pengalaman Hue dan Spotify?

Aplikasi versi mana yang diperlukan untuk fitur Spotify?