Panduan konfigurasi produk Philips Hue

Pilih jenis produk yang Anda miliki di bawah ini untuk mempelajari cara menghubungkannya ke sistem pencahayaan pintar Anda.

Starter kit

Dapatkan petunjuk tentang konfigurasi starter kit. 

Buka panduan konfigurasi
Bohlam & lampu

Dapatkan petunjuk untuk mengonfigurasi lampu, lampu lantai, lampu meja, dan lainnya. 

Buka panduan konfigurasi
Lampu yang mencakup aksesori

Dapatkan petunjuk untuk mengonfigurasi lampu yang disertakan dengan aksesori, seperti tombol peredup atau tombol pintar.

Buka panduan konfigurasi
Lampu outdoor

Dapatkan petunjuk untuk mengonfigurasi lampu luar ruangan. 

Buka panduan konfigurasi
Aksesori

Dapatkan petunjuk untuk mengonfigurasi Hue sync box atau aksesori lainnya. 

Buka panduan konfigurasi
Keamanan

Dapatkan petunjuk untuk mengonfigurasi kamera dan sensor keamanan. 

Buka panduan konfigurasi

*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan