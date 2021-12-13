Apa pun jenis starter kit Philips Hue yang Anda miliki, konfigurasinya mudah dilakukan. Kumpulkan lampu, Hue Bridge, dan aksesori lampu pintar apa pun yang disertakan untuk memulai perjalanan Anda menuju pencahayaan pintar.
Panduan konfigurasi
Cara mengonfigurasi starter kit
Mengonfigurasi starter kit
- Unduh aplikasi Hue dari App Store atau Google Play Store.
- Buka aplikasi Hue. Pastikan ponsel Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan Hue Bridge.
- Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan Hue Bridge ke aplikasi.
- Setelah Hue Bridge berhasil terhubung, aplikasi Hue akan mencari lampu. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi.
- Jika starter kit disertai aksesori, Anda dapat menambahkannya dengan mudah pada saat yang bersamaan:
Pelajari cara mengonfigurasi Hue Dimmer switch
Butuh bantuan?
Jika Anda memerlukan bantuan tambahan untuk mengonfigurasi starter kit, telusuri FAQ kami atau hubungi Dukungan Philips Hue.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.