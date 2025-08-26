Tất cả các sản phẩm Hue đều có cùng cách thiết lập mã QR dễ dàng, do đó bạn có thể quét và thiết lập tất cả các thiết bị Hue cùng một lúc.
How to set up a Hue Bridge Pro
Hãy đọc cái này trước!
1. Đừng cắm Bridge vội.
Bạn sẽ cần phải quét mã QR của nó, vì vậy hãy giữ nó ở nơi dễ lấy.
2. Bạn có nhiều hơn một thiết bị Hue để thêm không?
Giữ tất cả chúng lại với nhau! Bạn sẽ quét tất cả mã QR của họ trong cùng một bước.
3. Bạn có ứng dụng Hue không?
Tải xuống tại cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.
Hướng dẫn thiết lập Bridge Pro
1. Mở ứng dụng Hue.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở ứng dụng, ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn thêm Bridge hay không. Nhấn Có.
Nếu bạn đã nhấn Bỏ qua, đừng lo lắng! Mở Cài đặt, chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào biểu tượng dấu cộng màu xanh (+).
2. Quét mã QR.
Sau khi quét thành công, hãy chạm vào Tiếp theo.
Nếu sản phẩm của bạn không có mã QR, hãy chạm vào I need help (Tôi cần trợ giúp), sau đó chọn No QR code (Không có mã QR) và chọn Bridge pro.
3. Chọn cách bạn muốn kết nối Hue Bridge Pro, qua Wi-Fi (trong trường hợp này không sử dụng cáp Ethernet được cung cấp) hoặc sử dụng cáp Ethernet.
Cấp nguồn cho Hue Bridge Pro bằng cáp nguồn USB-C đi kèm, sau đó ứng dụng sẽ giải thích cho bạn các bước cuối cùng.
Bạn cần trợ giúp?
Duyệt qua phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.
Đọc Câu hỏi thường gặp về Bridge >