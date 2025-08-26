1. Đừng cắm Bridge vội.

Bạn sẽ cần phải quét mã QR của nó, vì vậy hãy giữ nó ở nơi dễ lấy.

2. Bạn có nhiều hơn một thiết bị Hue để thêm không?

Giữ tất cả chúng lại với nhau! Bạn sẽ quét tất cả mã QR của họ trong cùng một bước.

3. Bạn có ứng dụng Hue không?

Tải xuống tại cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.