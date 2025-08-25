Hỗ trợ

Thiết bị Hue của tôi có thể sử dụng MotionAware™ không?

Phần lớn các sản phẩm Hue đều hỗ trợ công nghệ Hue MotionAware™. Tuy nhiên, một số thiết bị có thể không hỗ trợ công nghệ MotionAware™ vì chúng là những mẫu cũ, không có đủ dung lượng bộ nhớ cho các tính năng mới hoặc vì bản chất chức năng của chúng có thể khiến chúng không hoạt động hiệu quả với tính năng này (ví dụ: pin hết nhanh hơn ở một số phụ kiện chạy bằng pin). Danh sách bên dưới hiển thị các thiết bị và ID kiểu máy không hỗ trợ Hue MotionAware™. Bạn có thể kiểm tra xem thiết bị của mình có những ID mẫu này hay không bằng ứng dụng Hue bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm. 

Loại sản phẩm ID model
Đến mục đèn bàn 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Đèn màu Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Công tắc điều chỉnh độ sáng RWL020, RWL021, RWL022
Nút thông minh ROM001, RDM003, RDM005
Mô-đun công tắc gắn tường RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue Switches FOHSWITCH
Cảm biến chuyển động trong nhà SML001, SML003
Cảm biến chuyển động ngoài trời SML002, SML004
Cảm biến tiếp xúc SOC001
Camera / Chuông cửa CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Thiết bị của bên thứ 3 (không phải Hue hoặc Friends of Hue) (Có nhiều khả năng)