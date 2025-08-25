Phần lớn các sản phẩm Hue đều hỗ trợ công nghệ Hue MotionAware™. Tuy nhiên, một số thiết bị có thể không hỗ trợ công nghệ MotionAware™ vì chúng là những mẫu cũ, không có đủ dung lượng bộ nhớ cho các tính năng mới hoặc vì bản chất chức năng của chúng có thể khiến chúng không hoạt động hiệu quả với tính năng này (ví dụ: pin hết nhanh hơn ở một số phụ kiện chạy bằng pin). Danh sách bên dưới hiển thị các thiết bị và ID kiểu máy không hỗ trợ Hue MotionAware™. Bạn có thể kiểm tra xem thiết bị của mình có những ID mẫu này hay không bằng ứng dụng Hue bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm.